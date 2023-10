Spremenite kopalnico v najlepši prostor

Ploščice se pogosto uporabljajo za okrasitev tal, polic, tuš kabin in sten v kopalnicah. Na voljo so v na tisoče različnih velikostih, barvah, materialih, vzorcih in teksturah.

Pred izbiro ploščic je pomembno vedeti, kaj nam je na voljo. Najbolj priljubljene keramične ploščice za kopalnico so glazirane – narejene so iz gline in prevlečene z nepropustno zapečeno glazuro. Mozaik ploščice so prav tako narejene iz gline in so odporne na vlago. Izredno trpežne in vedno bolj priljubljene so steklene ploščice. Ploščice iz naravnega kamna, kot so marmor, skrilavec in granit, so lepe in trpežne, vendar tudi precej drage.

Pozorni na strukturo ploščic

Kadar se odločamo za nakup keramike, bodimo pozorni na strukturo talnih ploščic, saj je globoke brazde težko vzdrževati in čistiti.

Preverite tudi, kolikokrat so žgane talne ploščice; priporočeno je dvakrat, v nasprotnem primeru se bodo krušile vsakič, ko bo na njih padel trd predmet.

Pri izbiri ploščic za tla je pomembno upoštevati prostor in celoten stil kopalnice.

Foto: Shutterstock

Postavitev ploščic

Če želite malce popestriti tradicionalni pogled, potem ploščice položite diagonalno, da se doseže diamantna oblika namesto običajne šahovske.

Pri izbiri ploščic se prepričajte tudi, da površina ploščic ni preveč gladka. Glede na to, da bodo v kopalnici, kjer je velikokrat vlažno, se gladke površine nevarne. Plošča z malo teksture na površini bo pomagala pri preprečevanju nesreč v hiši.

Za majhne kopalnice niso primerne velike ploščice, ker se lahko poruši zastavljen potek polaganja ali vzorca, lahko pa tudi vizualno zmanjšajo prostor.

Manjše ploščice niso praktične za čiščenje

Foto: Getty Images

Čeprav so manjše ploščice vizualno primernejše za kopalnico, so manj praktične za čiščenje. Imejte v mislih, da se v vsaki fugi nabira prah in umazanija. Torej, več dela za vas.

Čiščenje fug

Morebiti vam bo še kako prav prišel nasvet, ki so ga upoštevale naše stare mame. Umazane fuge med ploščicami najprej očistimo s krtačko, nato pa zdrgnemo s sodo bikarbono ali pecilnim praškom – tako bodo fuge spet lepe in bele .

V velikih kopalnicah je več možnosti. Čeprav so bele in nevtralne barve, kot so mandljeva in siva, še vedno najbolj priljubljene za kopalnico, je vse več sprejemljivih barv. Oglejte si celotno barvno shemo kopalnice, vključno z barvo sten in izberite odtenek, ki je bodisi v skladu ali dopolnjuje druge barve. Na primer, če imate belo kopalnico, izberite talne ploščice v temno modri barvi. Ali pa ustvarite kontrast: bledo vijolična barva z zelenimi talnimi ploščicami bo ustvarila neverjetno globino barve.