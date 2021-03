Prej/potem: Uživanje na prostem

Če smo se v zadnjem letu česa naučili, je to zagotovo dejstvo, da je čas, ki ga preživimo na zraku, neprecenljiv. Posledično smo začeli bolj spoštovati naše terase, balkone in dvorišča, marsikdo med nami pa je s prvimi sončnimi žarki ugotovil, da bi lahko izboljšal svoj zunanji prostor.

Ravno do te ugotovitve je prišel mladi par, ki si je zgradil hišo daleč stran od mestnega vrveža. Le omet ju loči od dovršene notranjosti hiše.

V rubriki Mojster za vse smo se marca posvetili urejanju vrta in okolice, kamor spadajo tudi balkoni in terase. Ljudje velikokrat ne vemo, kako urediti ta pomemben kotiček našega doma. Oblikovalka Irena Dvoržak je pripravila privlačno rešitev za balkon in morda lahko njena ideja pomaga tudi vam urediti zunanji prostor.

Kaj pa terasa?

Prostor pred hišo potrebuje še veliko dela. Ko opremljamo teraso, najprej razmišljamo o njeni funkciji: ali bo namenjena druženju s prijatelji, našemu sproščanju, otroški igri ali vsemu temu skupaj. Če se naše potrebe in aktivnosti nenehno spreminjajo, je treba izbrati pohištvo, ki lahko sledi tem spremembam.

Lahko, pleteno pohištvo omogoča premikanje, okrogla miza pa dovoli bolj sproščeno razporeditev gostov. Voziček je mesto za shranjevanje naše najljubše pijače in pribora za kakšnega nenapovedanega, a vseeno dobrodošlega gosta, časopisov ali knjig.

Če želimo zagotoviti čimbolj prijetno bivanje na prostem, moramo poskrbeti, da nam poleti ne bo prevroče. Pergola omogoča dovolj sence in zasebnosti, istočasno pa pusti prostoru in nam, ki sedimo pod njo, dihati.

In, ko smo že pri dihanju, ne smemo pozabiti na rastline. Takšne v različnih, pisanih loncih bodo iz vaše puste terase naredile majhno zeleno oazo miru.

Pri tem pa velja naslednje pravilo: bolj kot so različne rastline in cvetlični lonci, bolj razgibana in zanimiva je terasa ali balkon. Če pa želite bolj usklajen videz vaše zunanje površine, se raje odločite za cvetlične lonce v eni barvi in v enem slogu.

Talne ploščice: priložnost za eksperimentiranje

In ker smo se odločili za bolj nevtralno pohištvo in enostaven izgled eksterierja, si malce več eksperimentiranja lahko privoščimo pri talnih ploščicah.

Izbira je res ogromna: lahko so barvite, pisane, enobarvne, enostavne, v imitaciji kamna, lesa ... Pomembno je le, da so kakovostne ter primerne za zunanje površine.

Ko poskrbimo za senco, udobno pohištvo, dovolj prostora za igro in druženje ter očem omogočimo dovolj zelene barve, je edino, kar si še moramo priskrbeti, primerna, mrzla pijača.

In dovolj lepih, sončnih dni.

