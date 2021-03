Lotite se načrtovanja in priprave vrta za novo vrtnarsko sezono

Čeprav smo šele dobro pospravili vrtno orodje, lahko že počasi začnete razmišljati o pripravi in načrtovanju vrta za novo vrtnarsko sezono. Ker delo na vrtu zahteva veliko mero predanosti in truda, vam svetujemo, da že zdaj poskrbite za to, da bo v primernem času vse potekalo tako, kot mora, s čim manj stresa.

Pogled na prazen vrt v zimskih mesecih lahko služi kot vir za iskanje navdiha in idej, ki bi jih želeli - pa jih do zdaj še niste imeli priložnosti - uporabiti. Prednost zimskega vrta se skriva ravno v tem, da lahko šele ob njegovi praznini zares dobite občutek nad velikostjo prostora in tlorisom. To pride prav zlasti takrat, ko načrtujete zelenjavne gredice ali okrasno rastlinje.

Foto: Getty Images

Če ste v prihajajoči sezoni nameravali svoj vrt obnoviti ali ga v kateremkoli smislu še dodatno izboljšati, je zdaj ravno pravi čas, da se lotite sistemskega načrtovanja. Tako boste dobili okvirno predstavo o tem, kako želite prostor oblikovati, zato da bo primeren tako s funkcionalnega kot estetskega vidika.

Pri prenovi oziroma gradnji vrta ne pozabite upoštevati časovnega okvira gradnje, ki naj v idealnem primeru ne bi sovpadal s časom sajenja ali rasti vrtnin, kar pomeni, da se bo treba gradbenih del lotiti takoj ob prvi otoplitvi.

Ne pozabite, da smo pri vsakem gradbenem podvigu na prostem odvisni od vremenskih razmer, ki pa so v spomladanskih mesecih še kako nestanovitne. Zato je dobro, da o tem začnete razmišljati že zdaj, da bo delo potekalo čim hitreje in brez posebnih presenečanj.

Čas do otoplitve izkoristite za spremljanje trgovske ponudbe za stvari in pripomočke, za katere že zdaj veste, da jih boste ob novi vrtni sezoni potrebovali. Če le lahko, vam svetujemo, da ta čas ravno tako izkoristite za varčevanje denarja. Po navadi začetno oceno finančnega vložka v gradbene podvige skoraj vedno prekoračimo z nepredvidenimi stroški, zato se je pametno na to pripraviti že zdaj.

Foto: Getty Images

Pri tem koraku bo potrebno nekaj razmišljanja. Poskušajte se spomniti, kako ste imeli v prejšnji sezoni posajene vrtnine in okrasne rože.

Vprašajte se, ali jim je mesto zasaditve ustrezalo pri rastnem ciklusu? Jim je to mesto zagotovilo optimalne razmere rasti, kot so količina sončne svetlobe, dobri sosedi in ne nazadnje količina prostora med preostalimi posevki?

Če ste bili lani s količino pridelkov zadovoljni, potem vrtnine lahko posadite na enak način, le pazite, da se boste držali načel kolobarjenja. Če menite, da iz svojega vrta niste iztisnili vsega, potem izdelajte nov načrt in tloris. Obrnite posevke, jih premestite, nekatere rastline lahko celo popolnoma izpustite.

Foto: Getty Images

Nikakor ne gre pozabiti tudi na izdelovanje gredic in vrsto vrtnin, ki jih želimo na njih pridelati.

Kot smo omenili, se ravnajte po principih kolobarjenja, zato da bi čim bolj ohranili rodovitnost zemlje in preprečili razmnoževanje škodljivih organizmov. Naredite seznam vrtnin, ki jih imate letos cilj pridelati, na podlagi tega pa izračunajte, za koliko velike gredice bo treba poskrbeti.

Lahko greste še korak dlje in mogoče letos celo izkoristite površine, ki jih do zdaj niste, kot je na primer vrtna ograja. Namesto da bi vam zelišča jemala prostor med zelenjavo, jih lahko posadite v cvetlične posode in korita ter jih obesite za ograjo in si tako skupaj s tradicionalnim vrtom ustvarite še vertikalnega.

Foto: Pixabay

Če vsako leto sadimo iste stvari, hitro izgubimo motivacijo, delo na vrtu pa postane dolgočasna rutina. Zakaj ne bi ta čas izkoristili za internetno brskanje za vrtninami oziroma cvetlicami, ki jih na svojih domačih tleh še niste imeli?

S poskušanjem in eksperimentiranjem z vzgojo nekaterih bolj eksotičnih vrst rastlinja ne boste le polepšali in obnovili vrta, ampak se boste ob skrbi zanje tudi zelo zabavali. Z izdelavo natančnega načrta boste tako brez težav in veliko manj stresa vstopili v vrtno sezono, saj boste že vnaprej vedeli korake, ki jih bo treba postoriti.