Kdaj je pravi čas, da začnete delo na vrtu? Zdaj zagotovo še ne.

Ko pomislimo na pomlad, razmišljamo o sajenju semen, gojenju rastlin, o cvetlicah, najti skušamo nove in drugačne ideje za ureditev vrta, si poiskati semena rastlin, ki so drugačna, ali pa si želimo posejati nekaj, kar so vzgajale že naše babice. Poigravamo se z mislimi o prenovi naših zunanjih površin, v nas kar vrejo zamisli, kako bomo letošnjo pomlad ustvarjalni in inovativni.

Sončen konec tedna, ki je za nami, nas je spravil v akcijo in v trenutku smo bili prepričani, da že zamujamo obdelavo naših vrtov.

Narobe!

Foto: Getty Images

Zakaj še ni čas za hitenje z obdelavo tal?

Tla so večinoma še mokra in v tem primeru nobeno hitenje z obdelavo tal ne pride v poštev. Prav tako so tla še hladna, temperatura tal pa je bistvenega pomena za hitrost kalitve semen. Na primer solata pri nizki temperaturi (okoli 5 stopinj Celzija) kali en mesec, ko je zemlja ogreta na kakšnih 15 stopinj Celzija, pa seme vzklije v približno od sedmih do desetih dneh.

Opravila, ki se jih lahko lotite že zdaj

Je pa zato zdaj idealen čas, da si v notranjih prostorih pripravimo sadike iz semen, ki smo jih morda že kupili in nestrpno čakamo, da bi jih končno lahko uporabili.

Foto: Getty Images

Zdaj je čas, da si pripravimo sadike paradižnikov, cvetače, zelja, jajčevcev, prav tako je čas, da si pripravimo seme, pladnje in prostor za setev solat, blitve, kolerabic, bučk, buč …

V aktivnosti na vrtu vključite tudi najmlajše

Če le imamo možnost, je prav, da svoje znanje prenašamo tudi na najmlajše. Otroci so resnični raziskovalci, prave "spužve", ki vsrkajo vsako informacijo. Sami se preizkusite v spretnostih ter preprostih idejah in jih delite tudi z otroki, kar je idealen način, da jih vključite v aktivnosti na vrtu in jim pokažete, kako zanimiv in živ je svet okoli nas!

Foto: Getty Images

Ne glede na to, ali je to vaše prvo vrtnarsko leto, ali boste to leto prvič v svoj hobi vključili tudi otroke, ali pa se boste prvič zares in resno, skoraj znanstveno lotili vzgoje zelenjave in cvetja na svojem vrtu, vam bomo v tem pomladnem obdobju pomagali z idejami in zanimivostmi ter z vami delili nekaj idej, ki so se tudi nam zdele uporabne, zanimive in drugačne.