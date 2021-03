Kateri "mišičnjak" vas najbolj prepriča? Oddajte svoj glas.

Ste že pripravljeni na prva vrtna opravila? Potem ste gotovo že obrisali prah z vrtnega orodja, pregledali okolico hiše in si naredili načrt, da bo vaša zelenica letos požela občudovanje vseh sosedov. Pravi vrtni stroji so vam pri tem lahko v veliko pomoč.

V naslednjih treh mesecih bomo iskali naj traktor. Glasujte za svojega favorita in se potegujte za izjemno nagrado.

Ob 40-letnici podjetja ROTAR - EUROGARDEN se podjetje želi zahvaliti svojim kupcem in počastiti svojo blagovno znamke RAMDA z izborom NAJ TRAKTOR.

Za ogrevanje pred novo vrtnarsko sezono smo pripravili nagradno glasovanje za naj traktor, ki bo trajalo kar tri mesece. In to ne za kakršenkoli traktor, ampak za priročnega, okretnega in zmogljivega vrtnega "mišičnjaka", ki ne sme manjkati na nobenem malce večjem vrtu.

Trije meseci in en zmagovalec, ki bo odšel k vam domov, na vašo zelenico

Vsak mesec vam bomo predstavili pet favoritov, ki se bodo potegovali za vaš glas. Zmagovalec bo junija odšel z vami domov. Enemu srečnežu med vsemi, ki boste v teh treh mesecih oddali svoj glas za katerikoli traktor, bomo namreč podarili izjemno nagrado: vrtni traktor RAMDA RIDER 760E RA 895709 v vrednosti 1.409,99 evra. To je nagrada, ki je bo vesel vsak vrtičkar, kmetovalec in ljubitelj urejene okolice doma.

Na vrsti ste vi, da poveste, kateri vam je najbolj všeč.

Pred vami je pet vrtnih traktorjev, ki se potegujejo za naj traktor marca. V prvo glasovanje se je uvrstilo pet šampionov, ki jih odlikuje zmogljivost motorja, robustnost šasije in izjemna širina košnje trave. Nekateri med njimi imajo košaro za pokošeno travo, drugi imajo možnost priključkov, nekateri so za manjše vrtove, drugi za večje površine.

Enemu od petih favoritov marca lahko v spodnjem obrazcu oddate svoj glas in se tako uvrstite v žrebanje za izjemno nagrado.

NAGRADA: Traktor za prave užitke med košnjo RAMDA RIDER 760E RA 895709 Srečnemu nagrajencu, ki bo v treh mesecih oddal svoj glas, bomo podarili vrtni traktor – RAMDA RIDER 760E RA 895709. To je zmogljiv vrtni traktor, s katerim boste zlahka pokosili površine do velikosti 2.000 kvadratnih metrov, kar je dovolj velika površina, da je ročno kosilnico že treba zamenjati za traktor. Šele s pravim vrtnim traktorjem, na katerega se lahko udobno usedete in ga krmilite z volanom, boste zares začeli uživati pri delu okrog hiše. Z RAMDO je mogoče kositi in obenem pobirati travo, saj ima vrtni traktor prostoren koš, ali pa se raje odločimo za mulčenje, ki ugodno vpliva na videz naše trate. Ker je vrtni traktor RAMDA RIDER ravno prav okreten, nam omogoča tudi natančno urejanje trave okrog cvetnih gredic, tako da bo nega trate postala pravi užitek. Žrebanje bo 16. 6. 2021.

Pet marčevskih kandidatov za zmagovalca

1. Za večje površine s košem: CASTELGARDEN XDC160HD

Vrtni traktor CASTELGARDEN XDC160HD Vrtni traktor za večje površine CASTELGARDEN XDC160HD ima veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov. Odlikuje ga izjemna širina košnje.

- Motor: enovaljni bencinski STIGA ST500, 452 cm3

- Širina košnje: 98 cm

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj

- Višina košnje: od 25 mm do 80 mm

- Kapaciteta koša: 240 l

- Dimenzija koles: spredaj 15 x 5.00-6", zadaj 18 x 6.50-8"

- Primeren za košnjo do 4.000 m2

2. Za manjše površine: CASTELGARDEN XE966HDB

Vrtni traktor CASTELGARDEN XE966HDB Vrtni traktor CASTELGARDEN XE966HDB je preprost in zabaven za uporabo ter idealen za manjše površine.

- Motor: enovaljni bencinski Briggs & Stratton 950E-Series ES, 223 cm3

- Širina rezanja: 66 cm

- Nastavitev višine košnje z ročico 6 stopenj

- Višina košnje: od 30 mm do 76 mm

- Kapaciteta košare: 150 l

- Primeren za košnjo do 2.000 m2

- Dimenzija koles spredaj 13 x 5.00-6", zadaj 15 x 5.50-6"

3. Za večje površine: CASTELGARDEN KS XD150HD

Vrtni traktor CASTELGARDEN KS XD150HD Vrtni traktor CASTELGARDEN XD150HD ima stranski izmet, je brez koša in ima možnost uporabe vlečnih priključkov. Odlikuje ga izjemna širina košnje.

- Motor: enovaljni bencinski STIGA ST450, 432 cm3

- Širina košnje: 98 cm

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj

- Višina košnje: od 25 mm do 80 mm

- Dimenzija koles: spredaj 15 x 5.00-6", zadaj 18 x 6.50-8"

- Primeren za košnjo do 4.000 m2

4. Za vrt in okrog cvetnih gredic: RAMDA RIDER 760E RA 895709

Kompakten rider je preprost za upravljanje na vrtu in okrog cvetnih gredic. Primeren je za vrtove velikosti od 800 do 1.500 Vrtni traktor RAMDA RIDER 760E RA 895709 kvadratnih metrov. Ta model je močneje grajen z večjimi kolesi in ima širšo rezalno površino ter robustno šasijo.

- Motor: Loncin 432 cm3

- Menjalnik: 5 naprej + 1 nazaj

- Širina rezanja: 76 cm

- Višina košnje: 6 pozicij, 30–76 mm

- Sistem rezanja 3 v 1: mulčenje, zbiranje in stranski izmet

- Kapaciteta košare: 170 l

- Kolesa: 10"/15"

5. Za večje površine s košem: vrtni traktor RAMDA PRO TC8416H

Vrtni traktor RAMDA PRO TC8416H Vrtni traktor za večje površine RAMDA PRO TC8416H ima veliko kapaciteto koša in možnost uporabe vlečnih priključkov.

- Motor: enovaljni bencinski GGP 7750, 452 cm3

- Širina košnje: 84 cm

- Nastavitev višine košnje z ročico 7 stopenj

- Višina košnje: od 25 mm do 80 mm

- Kapaciteta koša: 240 l

- Dimenzija koles: spredaj 13 x 5.00-6", zadaj 18 x 6.50-8"

- Primeren za košnjo do 4.000 m2



Zlata pravila za gosto in bogato zelenico

Lepo urejena zelenica, park ali vrtiček okrog hiše so ponos vsakega doma, zato si je za nego zelenih površin vedno treba vzeti čas, kar pa je včasih lahko utrujajoče, sploh če imamo veliko zelenih površin, ki zahtevajo precej vzdrževanja. Lepa trata ne zraste kar sama od sebe, ampak je rezultat stalnega vzdrževanja, ki se začne že zgodaj spomladi z odstranjevanjem plevela, odmrle trave in maha ter raznih odpadkov. Sledi prezračevanje trate, kot rečemo luknjanju travne ruše, da korenine lažje zadihajo in pridejo do vode ter hranil.

Med opravili, ki najbolj vplivajo na videz trate, je seveda košnja, ki mora biti pravilno izvedena, da dobimo želeni rezultat – gosto, bogato in zeleno travo. Košnja mora biti redna, da se bo trava pravilno razraščala. V času bujne rasti jo lahko kosimo kar dvakrat tedensko, sicer pa enkrat. Prva košnja pride na vrsto, ko trava zraste od pet do šest centimetrov. Še eno zlato pravilo moramo upoštevati: ne kosimo, ko je trava mokra.