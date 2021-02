Kako z izbiro barve vplivamo na vzdušje v prostoru

Dom človeku ponuja varnost, udobje, intimo in toplino. Pri vsem tem imajo pomembno vlogo barve, ki so močno povezane z našimi občutki. Na to, kako se v prostoru znajdemo in počutimo, precej vplivajo ravno barve sten, te ga ne samo dekorativno, temveč tudi energetsko opremijo, pri tem pa ga tudi optično povečajo ali zmanjšajo, mu vdihnejo toplino ali hladnost.

Uporaba barvne palete v pleskanju notranjih prostorov je dosegla razcvet v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je okrepila tudi kemična industrija s številnimi slikopleskarskimi barvami. Povečana uporaba in dostopnost barvnih odtenkov sta pripomogli k temu, da so hišni prostori pridobili svetlejši in vedrejši pridih. Stenske barve obdajajo do okoli 80 odstotkov bivalnega prostora, zato pomembno vplivajo tudi na kakovost našega življenja.

Izbira stenske barve v prostoru vpliva na:



- optično zožitev ali razširitev prostora,

- na umirjenost ali toplino, ki jo izžarevajo v prostoru,

- na dojemanje funkcije prostora (na primer, ko vstopimo v bolnišnično sobo, učilnico ali pisarno).

Za kuhinjo rdečo, za spalnico modro

Ker v dnevni sobi preživljamo svoj prosti čas, je priporočljivo, da so barve tople, živahne. Tako bodo tudi pri nas vzbujale prijetne občutke, toplino in domačnost. Podobno velja tudi za kuhinjo, kjer se dnevno dogaja veliko vrveža in kreativnosti, kar močne in tople barve le še podkrepijo.

Foto: Thinkstock

Pri otroških sobah se priporoča uporaba barv, ki ustrezajo otrokovi starosti, saj za dojenčke močni barvni odtenki niso priporočljivi.

Foto: Thinkstock

Kopalnica je miren in intimen prostor, kjer se sproščamo in osvežimo, zato se priporoča uporaba hladnih barv, ki nas bodo pomirjale.

Foto: Thinkstock

Spalnica je še en intimni prostor, kjer se posvečamo sebi in dragim ljudem ter imamo čas zase in za spanje. Tudi tukaj so pri izbiri pleskanja sten priporočljive hladne barve.

Foto: Thinkstock

Če imamo visok strop, ga lahko pobarvamo s temnejšo toplo barvo, da bo optični učinek večji. Če pa si želimo kljub visokemu prostoru prostor znižati, ga pobarvajmo v svetle, tople barve. Za tla so primernejši temnejši barvni odtenki.