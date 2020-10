Kako pravilno zračiti v kurilni sezoni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času od oktobra do marca, ko je zunaj hladneje in ko vse domove redno ogrevamo, včasih pozabimo na redno prezračevanje. Morda tudi zaradi tega, ker se bojimo, da bo izguba toplote ob zračenju prevelika in bomo zato dražje plačali ogrevanje. A s pravim prezračevanjem ni tako. Je pa redno menjanje zraka v našem domu nujno, predvsem z vidika zagotavljanja boljše kakovosti zraka, ki ga dihamo, in posledično z vidika našega zdravja.

Jeseni in pozimi, ko več časa preživljamo doma kot v drugih delih leta, je še toliko pomembneje, da z rednim zračenjem poskrbimo za kakovosten zrak v našem domu. Pri dihanju se namreč v okolico sproščajo velike količine ogljikovega dioksida, ki nas lahko dela utrujene in zaspane, če se ves dan kopiči v našem domu.

Poleg tega pa v okolje izdihujemo tudi ogromne količine vlage, ki lahko na dolgi rok pripelje do nastanka zdravju škodljive plesni. Za dodatne količine vlage v zraku pa poskrbijo še gospodinjska opravila, kot so kuhanje, pranje in sušenje perila.

Nekaj nasvetov o tem, kako učinkovito, a hkrati energetsko čim bolj varno zračiti prostore med kurilno sezono, so pripravili pri Telekomu Slovenije, kjer med drugim ponujajo tudi pametne naprave za upravljanje doma, ki pomagajo tudi pri tovrstnih zagatah.

1. Zračiti je treba večkrat dnevno, vsaj pet minut na dan, lahko tudi dlje. Pogostnost in časovno trajanje zračenja sta namreč odvisna od več dejavnikov: od števila ljudi v gospodinjstvu, od dejavnosti (ali se veliko kuha in suši v stanovanju oziroma hiši).

Nekako pa velja pravilo, da večja, ko je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom, krajše je prezračevanje. Decembra, januarja in februarja, ko je najhladneje, naj bi tako zadostovalo zračiti petkrat dnevno po pet minut, oktobra in novembra ter marca pa petkrat dnevno po deset minut.

2. Med prezračevanjem je treba okna in vrata odpreti na stežaj ter, če je le mogoče, narediti prepih. "S kratkim in intenzivnim zračenjem, nekako petkrat na dan, zagotovimo ustrezno kakovost zraka, izgubljena toplota pa se hitro obnovi. Pri tem pa oken ne odpiramo tako, da je le zgoraj priprto, saj s tem ne bomo dosegli učinka prezračevanja v globino prostora, toplota pa uhaja skozi odprtino, zlasti če okno pustimo odprto dlje časa," pravijo pri Telekomu Slovenije.

Če veliko kuhate, je redno zračenje še toliko pomembnejše, saj se med kuhanjem v zrak sprošča veliko vlage. Foto: Getty Images

3. Če zračite tako, da večkrat dnevno za od pet do deset minut na stežaj odprete vsa okna, medtem ni treba ugašati gretja oziroma spreminjati nastavitev na opremi za ogrevanje (če nam ta to omogoča). Če torej živite v bloku, kjer ogrevate z radiatorji, ne zvišujte ali znižujte stopnje gretja na termostatskem ventilu radiatorjev.

"Pri kratkotrajnem zračenju se prostor ne bo podhladil, če uporabljamo vgrajene termostatske ventile na radiatorjih, pa le-ti samodejno sami odprejo radiator v času, ko je okolica hladna in nato ob doseženi temperaturi, ki smo jo nastavili kot želeno, sami spet zaprejo dovod tople vode v radiator," pojasnjujejo.

4. Pri ogrevanju uporabljajte vse radiatorje, ki jih imate, pri čemer naj bodo nastavljeni na zmerno gretje, namesto da imate prižgan le en radiator, ki greje na maksimumu. Tudi radiatorjev pod okni ne izklapljajte, saj so tam nameščeni z razlogom.

"Okno glede na toplotne karakteristike predstavlja najšibkejši člen zunanjega ovoja, ki zadržuje toploto. Pri rednem prezračevanju izguba toplote ni velika, saj se sam prostor ne shladi do te mere, da bi zaradi tega poskočili stroški ogrevanja; strošek bo večji, če ne bomo redno prezračevali in bo treba prostor sanirati zaradi pojava plesni," še razlagajo pri Telekomu Slovenije.