Kako izbrati pravo ležišče?

Pri izbiri ležišča se povprečnemu kupcu porajata predvsem dve vprašanji: za kakšen material naj se odločim in kako trdo mora biti ležišče?

Tržišče je polno najrazličnejših ponudnikov ležišč, ki prodajajo "najboljši" izdelek. Najboljšega pravzaprav ni, saj mora vsak kupec ležišče prilagoditi predvsem svojim potrebam po udobnosti, hkrati pa mora upoštevati tudi morebitne zdravstvene težave in posebnosti svojega bivalnega prostora.

Vrsta ležišč

Najbolj razširjena in prepoznavna posteljna jedra so sestavljena večinoma iz treh materialov: lateksa, pene in vzmeti, ki jih proizvajalci pogosto kombinirajo z naravnimi materiali, včasih pa tudi med seboj.

Ležišča iz lateksa

Za izdelavo posteljnih jeder iz lateksa proizvajalci uporabljajo od 30 do 75 odstotkov naravnih surovin, preostalo so umetni materiali.

Prednosti lateksa: deluje protibakterijsko in protistatično in je zelo primeren za alergike, saj se v njem pršice težko razmnožujejo. Slabosti lateksa: lateks slabo vpija vlago, zato ni primeren za zaprte posteljne okvirje, za vlažne prostore in za ljudi, ki imajo težave s prekomernim potenjem.

Ležišča iz pene

Ker so ležišča iz pene izdelana iz popolnoma umetnih materialov, je do tovrstnih ležišč še pred časom veljal bolj odklonilen odnos, ki pa je danes nekoliko popustil.

Prednosti pene: ležišče iz pene je zelo lahko in primerno za alergike, je dovolj zračno, ne oddaja motečih zvokov in ima dolgo življenjsko dobo.

Slabosti pene: ležišče je tam, kjer ležimo, toplo in mehko, drugje pa hladno in trdo, zato se med spanjem manj obračamo, kar pa ni najbolje. Sčasoma se vdolbine, ki nastanejo v ležišču med ležanjem, ne izravnajo več.

Ležišča z vzmetmi

Med tako imenovanimi vzmetnicami so najbolj priljubljene takšne, pri katerih so vzmeti skrite v posebnih bombažnih žepkih. Vzmetnice so zračne in ker se med seboj ne dotikajo, niso glasne. Jedro je po prožnosti primerljivo z jedri iz lateksa, zaradi točkovne podpore pa vsaka vzmet deluje zase.

Prednosti vzmetnic: primerne so za težje ljudi, ležišče je zelo zračno in ima dolgo življenjsko dobo.

Slabosti vzmetnic: teža vzmetnice.

Kaj pa trdota ležišča?

Poleg zgradbe ležišča je pri izbiri pomembna tudi trdota. Včasih je veljalo prepričanje, da morajo ljudje, ki imajo težave s hrbtenico, ležati na trdi podlagi, zelo pogosta je bila tudi praksa ležanja na deski.

Odločitev za pravo trdoto ležišča je odvisna od vsakega posameznika, ob tem pa velja poudariti, da je nakup ležišča na daljavo precej tvegan, saj je dobro, da ležišče pred nakupom vedno preizkusimo.

Za zdrav spanec je pomemben predvsem položaj hrbtenice. Pri preveč trdi podlagi je zaradi visokega pritiska podlage na telo otežena prekrvavitev telesa. Ker se hrbtenica v ramenskem in bočnem delu ne pogrezne, so močneje obremenjena vretenca.

Premehko ležišče po drugi strani povzroča napetosti v mišicah in povešanje.