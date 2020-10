Jesenski nasveti za varčen dom

Dnevi se krajšajo, temperature nižajo in že smo začeli ogrevanje stanovanj. Da bi jesen in prehod v hladno zimo preživeli karseda sproščeno in udobno, predstavljamo nekaj praktičnih idej za varčno porabo.

1. Grejte svoje telo, ne hiše: Pomembno je, da ne zebe vas, saj stanovanjski objekti vendarle niso tako zelo občutljivi na nizke temperature kot mi. Če mraz ni prehud, se raje odrecite centralnemu ogrevanju in zlezite pod odejo, zakurite v kaminu, specite kaj v kuhinjski pečici in pustite vratca odprta. Termostat bo tako ostal na zmerni temperaturi, vi pa boste prihranili pri računu za ogrevanje.

2. Preverite svojo peč: Če živite v večstanovanjski hiši ali bloku, na sestanku hišnega sveta preverite, ali so pred sezono mojstri pregledali sistem ogrevanja. Enako seveda storite, če živite v samostojni bivanjski enoti. Ogrevalni sistem mora biti brezhiben, saj le tako lahko deluje pravilno, napake pa lahko vodijo tudi do višjega računa.

3. Ogrevajte naravno: Če imamo srečo in je jesen lepa, je sonce še vedno dovolj močno, da nas segreje. Na topel dan odgrnite rolete in zavese in pustite, da sončni žarki pronicajo globoko v stanovanje in ga vsaj malo segrejejo.

Foto: Getty Images

4. Očistite dimnik: Saj veste, kaj pravijo, dimnikarji prinašajo srečo. Obenem pa, če dobro opravijo svoje delo, vaše ogrevanje deluje bolje. Neočiščen dimnik lahko povzroči tudi požar.

5. Zatesnite vrzeli: Če vaša okna in vrata ne tesnijo popolno, si pomagajte s posebnimi vložki in trakovi, s katerimi zapolnite vrzeli. V trgovini lahko kupite (tisti ročno spretni pa tudi sami sešijete) prikupne blazine iz blaga, ki jih postavite pred vrata, kjer piha hladen zrak.

6. Očistite odtočne jaške: Jeseni se v odtočnih jaških in žlebovih pogosto nabere odpadlo listje in tako oteži pretok deževnice. Vzemite si uro ali dve in z dolgo žico očistite žlebove. A previdno pri delu na višini, ta del raje zaupajte strokovnjakom.

7. Zračite ob toplih dneh: Kljub temu da vas zmrazi skoraj vsakič, ko stopite skozi vhodna vrata, kljub nižjim temperaturam ne smete pozabiti na zračenje. Izkoristite toplejše dni in na široko odprite okna, da vaš dom spet zadiha, To je še posebej pomembno v obdobju intenzivnejšega ogrevanja, ki suši zrak.