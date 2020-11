Energetska učinkovitost domov: to rešitev uporabljajo številni Slovenci

Nižje temperature so spodbudile začetek ogrevalne sezone. Ob tem se vsako leto poraja isto vprašanje: kako najbolj učinkovito ustvariti optimalno temperaturo svojih bivalnih prostorov ob čim manjšem udarcu po denarnici? S pomočjo rešitev, povezanih v sistem pametnega doma , je danes to mnogo bolj enostavno kot nekoč. Funkcionalnosti pametnega doma pa vam poleg ustreznega uravnavanja temperature in vlage olajšajo življenje tudi na mnogih drugih področjih.

NEO skrbi za vaš pametni dom

Pametni dom že dolgo ni več zgolj znanstvena fantastika, temveč vedno bolj udomačena realnost, ki združuje pametne naprave v hiši, s katerimi je preprosto upravljati, življenje pa zato postane udobnejše, varčnejše in varnejše. Ključna prednost, ki se je najhitreje navadite v pametnem domu, je možnost, da si večkrat povsem prilagodite osebne nastavitve bivanja, pa tudi zagotavljanje varnosti, varovanje okolja in udobje.

Telekom Slovenije je izhodišče pametnega doma vgradil v sprejemnik NEO, ki vaš dom – poleg naprednih televizijskih funkcij – nadgradi v pametni dom in poveže vaše pametne naprave v eni aplikaciji. Uporabnost je resnično vsestranska tako na področju varnosti, udobja, uravnavanja svetlobe kot ogrevanja.

Paketa brez mesečne naročnine ali izbor posameznih naprav

Ko imate doma TV-komunikator NEO Smartbox, je ustvarjanje varnega in brezskrbnega doma preprosto, hitro, pa tudi cenovno dostopno. Lahko si izberete paket senzorjev (NEO Dom Skrbni ali NEO Dom Udobni) ali pa si izberete posamezne naprave – tiste, ki jih potrebujete.

Katere naprave pa je smiselno vključiti v sistem pametnega doma? Spodaj je naš seznam predlogov naprav, ki jih lahko upravljate prek plaftorme NEO. Vse naprave lahko naročite prek E-trgovine Telekoma Slovenije.

Kar je bilo še pred kratkim zapleteno in drago, je po zaslugi hitrega napredka tehnologije postalo preprosto in cenejše. Telekom Slovenije je s platformo NEO v naša življenja vnesel nove razsežnosti uporabniške izkušnje z enostavnim glasovnim upravljanjem TV-vsebin in naprav pametnega doma na enem mestu. Uporabnost pametnega doma NEO je vsestranska.

Dejstvo je, da ustrezna temperatura in vlaga vplivata na počutje, zato sta tudi med ključnimi pogoji, da se v bivališču dobro počutite in dobro spite. Počutju sledi tudi sama energetska učinkovitost, jeseni in pozimi namreč velik del družinskega proračuna zavzame ogrevanje. S pametnim domom lahko vse te stroške precej zmanjšate tako, da prostore ogrevate le toliko in takrat, ko je zares potrebno. Poleg izbire kakovostnih, sodobnih gradbenih materialov, kakovostne toplotne izolacije ter izbire dobre ogrevalne naprave so za dobro in varčno ogrevanje ključnega pomena sodobna regulacijska naprava, kakovosten termostat in pametna radiatorska glava.

Ste vedeli, da povprečno slovensko gospodinjstvo porabi okoli 70 odstotkov energije za ogrevanje prostorov, 11 odstotkov za ogrevanje sanitarne vode, 10 odstotkov za razsvetljavo ter 6 odstotkov za kuhanje? To je podatek, ki priča o tem, zakaj je uporaba termostata v sodobnem gospodinjstvu izjemnega pomena. Velikost prihrankov energije, ki jo proizvedejo vgrajene kakovostne regulacijske naprave – termostati ter termostatske glave –, je v primerjavi z ročno reguliranimi (ali pa nereguliranimi) sistemi visoka.

Približno 10 odstotkov energije lahko prihranite izključno z vgradnjo kakovostnih termostatskih glav, dodatnih 30 odstotkov energije pa z vgradnjo termostatov. Napravi lahko sicer uporabljate hkrati - glavni stenski termostat za krmiljenje električne črpalke, ki črpa ogrevalno vodo za celotno stanovanje ali hišo, ter radiatorske glave za posamezno sobo. Načeloma velja, da so radiatorske glave zelo primerne za stanovanja v blokih, kjer ponavadi ne uporabite tudi stenskega termostata, ker nimate samostoječe črpalke. Stenski termostati so uporabni v hišah, kjer imate centralno kurjavo narejeno na način, da obstoječi "navaden" termostat, ki krmili dvižni vod (črpalko za ogrevalno vodo), zamenjate s pametnim termostatom, ki ga lahko upravljate prek aplikacije NEO.

Ne gre spregledati uporabnosti pametne vtičnice. Ta je priključena na električno grelno telo, in ko temperatura pade pod neko vrednost, ga od daleč vključite in stanovanje ogrejete. Pametni dom NEO pa lahko termostatu zapove, da vklopi višjo temperaturo ogrevanja (na primer 22 stopinj) takrat, ko ste doma (v aplikaciji nastavimo status "doma"), ko pa ste odsotni (imamo nastavljen status "zdoma"), pa greje minimalno. Udobno, kajne?

Pametna vtičnica je tudi zelo primerna za gretje sanitarne vode. Če nanjo priključite bojler (grelnik vode), lahko gretje nastavljate na daljavo prek mobilne aplikacije ali pa postopek popolnoma avtomatizirate. Na primer nastavite časovno vklapljanje le pri nižji tarifi električnega toka (gretje se vključi med 5. in 6. uro zjutraj) ali pa le v določenih dnevih v tednu (na primer ob vikendih).

V ogrevalno "opremo" velja vključiti tudi senzor temperature in vlage. Pametni dom NEO pozna dva statusa: "doma" in "zdoma", ki pride še kako prav, ko želite od daleč spreminjati kakovost bivalnega okolja in nastaviti želeno temperaturo. Pomembno je, kam tipalo postavite. Najprimernejša so mesta nekje sredi največjega prostora, kjer se obenem tudi največ zadržujete. Slabša izbira so mesta blizu grelnih teles ali na primer na okenski polici pod neposrednimi sončnimi žarki, kajti odčitki v teh primerih ne bi bili "pravilni". Ko so tipala postavljena in se prepričate, da delujejo, podatke spremljajte na zaslonu pametnega telefona ali domačega televizorja. Tipalo ves čas beleži temperaturo in vlago, pametni dom pa podatke hrani, tako da jih lahko pogledate tudi za nazaj. Sicer pa pri tipalih pametnega doma NEO stalno spremljanje podatkov ni nujno, dovolj so nujna opozorila, ki vam jih pošiljajo nameščena tipala.

Foto: Getty Images

Izredno smiselna naložba je tudi senzor za dim. Senzor zaznava dim v realnem času. V primeru požara začne utripati rdeča lučka in sproži se zvočni alarm.

Senzor lahko namestitev na strop z vijaki ali odstranite zaščitno folijo na nalepki ter napravo nalepite na želeno mesto. Senzor za dim namestite na želeno mesto, ki je od TV-komunikatorja NEO oddaljeno največ od pet do deset metrov. Doseg je odvisen od ovir v prostoru (stene, pohištvo itd.). Za povečanje dosega uporabite ojačevalnik signala ZigBee (npr. pametno vtičnico).

In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno - senzor za ogljikov monoksid. Zaradi ogljikovega monoksida vsako leto umre približno pet Slovencev, zaradi zastrupitve s tem strupenim plinom brez vonja, okusa ali barve pa jih mora v bolnišnico približno 50. Javljalnika ogljikovega monoksida ni pametno kupiti le zato, ker to zahteva zakonodaja, ampak predvsem zato, ker vam lahko reši življenje.

Posebej vam priporočamo senzor Heiman HS1CA-M, ki zazna ogljikov monoksid (CO) in opozori uporabnika. Namestitev ne zahteva posebnega tehničnega znanja, vseeno pa pred samo uporabo obvezno preberite navodila za uporabo. Opozarjamo, da je senzor za merjenje ogljikovega monoksida v prostorih dodatni varnostni ukrep, ki ne nadomešča rednega vzdrževanja kurilne naprave.

V E-trgovini Telekoma Slovenije vas čaka bogata ponudba različnih termostatov, termostatskih glav, pametnih vtičnic in senzorjev za temperaturo, dim ter ogljikov monoksid, s pomočjo katerih boste zvišali svoje prihranke, obenem pa poskrbeli za odlično vzdrževanje ter reguliranje temperature.

Foto:Gettyimages

Pametni dom po vaši meri

Poleg ogrevanja pa se prednosti pametnega doma NEO doma kažejo tudi na drugih področjih. Ustvarite si lahko različne scenarije delovanja in rešitve, za katere ni treba čakati na prihodnost, saj jih NEO Telekoma Slovenije omogoča že danes.

Pametni dom NEO tako med drugim omogoča povezavo in upravljanje različnih pametnih naprav – zunanjih in notranjih kamer, senzorjev gibanja, dima, izliva vode, senzorjev na oknih in vratih ter senzorjev temperature in vlage. Sodeluje tudi s pametnimi vtičnicami in žarnicami, v prihodnje pa bo naprav in senzorjev še več.