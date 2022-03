Ljubljanska vila s kuhinjo v podeželskem slogu #video

Prenova stare meščanske vile, ki jo že od vsega začetka kot projekt Gremo mi na svoje spremljamo na Siol.net, je tik pred koncem. To je bil tek na dolge proge, zato je finale toliko bolj sladek in zadovoljstvo ob pogledu na dokončan dom res neizmerno.

Kuhinja kot osrednji prostor hiše, kjer se dogajajo družabno življenje, skupni družinski obroki, srečanja in hitri pomenki, ima posebno mesto tudi v stari meščanski hiši Ive in Boštjana, ki z nami delita vse korake na poti do novega domovanja. Po dolgih letih življenja v Nemčiji sta si želela skupno družinsko pot nadaljevati v Sloveniji in v ta namen sta s pomočjo kredita pri NLB kupila propadajočo vilo in jo spremenila v sodobno gnezdece, ki je na prvi pogled videti bolj kot razkošna rezidenca.

Kuhinja zaseda največji prostor v pritličju. Ploščic še niso položili, prav tako morajo še "obleči" napo. Foto: Jan Lukanović

A ko odpremo težka vhodna vrata, se pred nami odprejo domačnost, udobje in prijaznost hiše, ki se zdi, kot da je vstala iz stoletnega spanca, saj sta se zavezala, da bosta poskušala obuditi estetiko iz časov, ko je hiša nastala – pred približno osemdesetimi leti. Arhitekturni in umetniški slog hiše se spogleduje s prefinjenim oblikovanjem v slogu art deco, ki je narekoval uporabo po naročilu izdelanih retro dekorativnih elementov.

Iva in Boštjan sta se nameravala s svojima otrokoma Freyo in Erikom v novo hišo preseliti že lani, a jima jo je vreme malce zagodlo, zato so se gradbena dela zavlekla. Zadnjih pet let pred začetkom prenove so zaradi službe živeli v Nemčiji, v Slovenijo so se vrnili s posebnim projektom – prenovo stare meščanske hiše v Ljubljani. So aktivna družina, ki svoj prosti čas preživlja zunaj. So ljubitelji dolgih izletov, krajših in daljših potovanj, najraje pa skupni čas preživljajo v naravi, še posebej blizu morja in gora ter z obilico športnih aktivnosti. Njihova družinska potepanja lahko spremljate tudi na priljubljenem portalu www.kamzmulcem.si.

Dom je pripravljen za vselitev, ko sta dokončani kuhinja in kopalnica. V sedmi epizodi serije Gremo mi na svoje bomo predstavili, kako kje nastala čudovita in prostorna kuhinja.

Kuhinja, v kateri prevladuje masivni hrast

Delovna površina in tla so iz masivnega hrasta, ki se zelo lepo poda v podeželski slog kuhinje in k belim frontam. Foto: Jan Lukanović

"Od vseh prostorov v hiši sem se najbolj veselila kuhinje, saj rada kuham, drugič pa zato, ker je kuhinja prostor druženja, kamor radi povabimo prijatelje," je povedala Iva, ki je skupaj z Boštjanom kuhinjo načrtovala že od samega začetka. Vsem elementom in idejnim zasnovam ter iskanju primernega mizarja za kuhinjo sta posvetila res veliko časa.

V njihovi kuhinji prevladuje naravni les, in sicer sta se odločila za hrast. "Ker nama je bila kombinacija hrasta in bele barve že zelo všeč v najinem nemškem stanovanju, sva tudi tukaj po vzoru iz Nemčije izbrala kuhinjo in pult iz masivnega hrasta. Tudi zdajšnjo mizo nameravamo zamenjati za hrastovo, da se bo vse lepo ujemalo z lesenimi policami in pultom, potem pa še s tlemi – ladijskim podom iz hrasta."

Kje je skrivni del kuhinje?

Kuhinja mora imeti prostorno shrambo, sta prepričana Iva in Boštjan, ki sta shrambo umaknila v drug kot kuhinje in tako pridobila dragoceno okno. Foto: Jan Lukanović

Skrivnost uspešnega kuhanja je v dobri shrambi in Ivina kuhinja se lahko pohvali z veliko in udobno shrambo, ki ima celo svoj vhod, kot ga je imela v prvotni hiši. Iva in Boštjan sta spremenila tloris, in sicer sta shrambo premaknila v drug kot kuhinje, da sta lahko pridobila dragoceno okno nad delovno površino.

"Eden najpomembnejših delov v kuhinji zame je bilo, da ohranimo shrambo. V prvotnem, izvirnem načrtu je bila shramba čisto na koncu kuhinje, tako da je imela tudi eno okno. Ko sva z Boštjanom celotno kuhinjo predelala, sva ugotovila, da bo to okno zelo dobrodošlo pri kuhanju, zato sva shrambo premaknila v kotni del. Tako sva pridobila več svetlobe v kuhinji, povečala sva uporabno vrednost prostora, hkrati pa sva ohranila shrambo, kar je zame res zelo pomembno, saj bi zelo rada imela hrano shranjeno pregledno in ne po policah in predalih," je povedala Iva.

Plin ali steklokeramična plošča? Zakaj pa ne oboje?

Velika želja, imeti dobro kuhalno ploščo, na kateri bo kuhanje pravi užitek, se jima je izpolnila, ko sta izbrala modularni sistem s plinom, kuhališčem za vok in steklokeramično ploščo. Foto: Jan Lukanović

Eden najpomembnejših gospodinjskih aparatov v kuhinji je štedilnik oziroma kuhalna plošča. Štedilnik namreč vključuje oboje – kuhalno ploščo in pečico. Iva in Boštjan imata kuhalno ploščo, pečica pa je posebej vgrajena v visoko omaro. Obstajajo plinske, steklokeramične, indukcijske in električne kuhalne plošče v različnih dimenzijah in z različnim številom kuhališč.

"Pri štedilniku sva se odločila za posebno kombinacijo. Midva prisegava na plin, ker meniva, da je kuhanje na plinu veliko bolj kakovostno, predvsem pa veliko bolje prilagajaš stopnjo intenzivnosti kuhanja. Uporabila sva modularni sistem treh enot. V enem delu sta dve kuhališči namenjeni plinu, en del je namenjen voku, česar se še posebej veseliva. Tretji del je steklokeramična plošča, ki bo sploh dobra za otroke, da se ne bodo prevečkrat igrali z ognjem oziroma da ne bodo izpostavljeni nevarnosti ognja. Tako imamo oboje pokrito – plin in steklokeramično ploščo."

Ko sta izbirala pečico, sta se morala odločiti med ventilacijsko, ki je zdaj tako priljubljena, in klasično. Odločila sta se za klasično, a visokokvalitetno pečico blagovne znamke Bosch. "Navdušena sem, ker ima pečica dovolj zmogljivosti, da lahko pečem več stvari hkrati, kar mi je tudi najpomembneje." Prav tako je čiščenje s posebnimi funkcijami zelo poenostavljeno.

Pečica je bila tudi prva naprava, ki jo je uporabila v svoji novi kuhinji, in sicer so najprej spekli pico in svež kruh za nedeljsko jutro. "Vse smo že preizkusili in je res super!"

Kakovostna bela tehnika

Izbrala sta klasično pečico, v kateri lahko pečejo več stvari naenkrat, kar je za Ivo zelo pomembna funkcija. Foto: Jan Lukanović

Pri izbiri bele tehnike v kuhinji je bila njuno glavno vodilo kakovost – poleg uporabnosti, seveda. Zavedala sta se, da bosta zato morala odšteti malce več denarja, zato sta si pomagala z osebnim kreditom pri NLB.

"Pri izbiri bele tehnike sem že od začetka vedela, da bi rada imela nekaj bolj kakovostnega, kar bo zanesljivo delovalo več let. Tako sva za vse aparate v kuhinji in za pralnico izbrala blagovno znamko Bosch, napo pa blagovne znamke Faber."

Pri hladilniku sta se najprej poigravala z možnostjo ameriškega hladilnika, vendar sta ostala pri klasičnem, pri katerem sta upoštevala, da mora biti dovolj visok in da mora imeti samo manjšo zamrzovalno enoto. "Poleg tega hladilnika bomo namreč imeli še en zmrzovalnik v kleti za večje količine zamrznjene hrane."

Izris sta izdelala kar sama

Največ besede pri tem, koliko bo predalov in kako bodo razporejeni, je imela Iva. Foto: Jan Lukanović

Ko sta približno vedela, kakšno kuhinjo si želita, sta se kar sama lotila izrisa. Natančno sta vedela, kakšne globine omaric ali višine pulta potrebujta, koliko predalov mora biti in kako morajo biti razporejeni. Pri tem je imela glavno besedo Iva.

Najtežje je bilo najti mizarja, ki bi znal prisluhniti njunim željam in bi res vse natančno naredil po meri.

"Izris sva dala mizarju, ki je po najini ideji naredil celotno kuhinjo. Zdi se nama, da zelo lepo ustreza visokim stropom in se lepo vklopi v celoten prostor, tako da naravna svetloba zares pride do izraza in da kuhinja v bistvu diha."

Iskanje mizarjev je v tem obdobju težavno opravilo, saj so čakalne dobe za mizarska dela res zelo dolge. "Če želite naročiti izdelavo kuhinje po meri, se je treba z mizarjem dogovoriti kar veliko mesecev vnaprej. Ponudbe sva začela zbirati že spomladi 2021, jeseni sva rezervirala termin pri izbranem mizarju, kuhinja pa je bila dokončana konec leta 2021. Celoten postopek od odločitve in nakupa lesa skupaj z montažo je trajal od tri do štiri mesece," sta povedala Iva in Boštjan in posebej pohvalila, kako gladko je vse potekalo, med drugim tudi zato, ker sta imela zelo jasno idejo, kaj si želita.

"V tem delu prenove resnično ni bilo nobenih nepričakovanih zapletov med izdelavo in montažo. Kuhinja od izrisa, odločitve in do montaže je potekala kot eden najbolj netežavnih obnovitvenih del v hiši."

Pripomočki, brez katerih ni dobre kuhinje

Kuhinja je že preizkušena in vsi člani družine se v njej zelo dobro počutijo. Tudi otrokoma je kuhinja najlepši prostor v hiši. Foto: Jan Lukanović

Prava kuhinja mora imeti tudi dober izbor najboljših pripomočkov. Pri Ivi je najpomembnejši mešalnik oziroma "blender".

"Vsako jutro, od sinovega prvega leta, si delam smutije. In naslednja stvar, v katero bi spet investirala, bi bil res vrhunski mešalnik," je priznala Iva, ki si prav tako ne zna predstavljati kuhinje brez pomivalnega stroja. "Ena od ključnih stvari je pomivalni stroj. V zadnjem letu, ko ga nisem imela, sem ugotovila, kako pomemben je ta aparat, zato se ga zelo veselim v novi kuhinji." Obema pa je zelo pomembno, da imata dovolj delovne površine za pripravo hrane.

Ker sta kuhinja in kopalnica pri tako veliki prenovi, kot je bila v projektu Gremo mi na svoje, kar velik finančni zalogaj – prenova takšne kuhinje lahko znaša tudi deset tisoč evrov in več –, sta si pomagala z osebnim kreditom pri NLB. "To nama je vsaj malo pomagalo prebroditi oziroma podaljšati odplačilno dobo obeh prostorov, za katera nama je zelo pomembno, da sta povsem nova."

Stara kredenca v kotu kuhinje še čaka na prenovo, prav tako si želijo kupiti novo mizo, tako da bo kuhinja lepo zaokrožena celota. Foto: Jan Lukanović

V naslednji epizodi Gremo mi na svoje bomo lahko vstopili v najbolj intimen prostor vsakega stanovanja – v družinsko kopalnico.

