Finance, papirji in čisti računi!

Nakup in prenova stanovanja poleg vse organizacije dela in usklajevanja z vsemi, ki so vključeni v ta projekt, zajema še eno zelo pomembno in natančno opravilo: skrbno vodenje dokumentacije. Boštjan in Iva se že na začetku prenove hiše tako sprašujeta: "Le kam to vodi?" Še dobro, da Iva uživa v sistematičnem redu in da sta v ključnih trenutkih poiskala pomoč pravih finančnih strokovnjakov.

Papirjev je veliko, zato vsak izmed njiju prevzema svojo vlogo.

V drugem delu naše mini spletne serije Gremo mi na svoje nam bosta Iva in Boštjan razkrila zelo pomemben korak v celotnem procesu nakupa in prenove njunega novega doma: vodenje dokumentacije. Sliši se suhoparno in morda celo nepomembno, vendar ga nikakor ne zanemarite!

V spodnjem videu preverite, zakaj je upravljanje z goro papirjev in računov pomembno tudi zato, da boste lažje dobili dodatna finančna sredstva. V članku pa boste našli tudi nekaj neprecenljivih napotkov o nepovratnih sredstvih Ekosklada in o prednostih stanovanjskih kreditov pri NLB.

"Nisem si predstavljal, da je potrebne toliko dokumentacije"

Iva in Boštjan sta pred meseci kupila staromeščansko hišo in se odločila za njeno prenovo, pri kateri bosta poskušala ohranjati njen pravi duh, posodobila jo bosta le toliko, da bo energetsko učinkovita in prilagojena predvsem prostorskim potrebam vseh članov družine.

Prav skrbno načrtovanje prenove je bil prvi korak, ki sta se ga lotila takoj, ko sta v roke dobila ključe hiše. Ko je bila idejna zasnova narejena, je sledila zelo podrobna izdelava tehničnih načrtov za strojne inštalacije, elektroinštalacije, za obnovitvena zidarska dela … Takoj so se začele nabirati mape z načrti, excelova tabela, za katero je zadolžena predvsem Iva, pa postaja vedno bolj obširna – ta zajema predvsem stroške, pričakovanja in realizacijo. To je osnova, zatrjuje Iva, da bo na koncu vse v skladu z njunim predvidenim proračunom.

Od načrtov do sanjskega zaključka. Na poti do končne preobrazbe doma je potrebno natančno upoštevati vse korake.

Zakaj je skrbno vodena dokumentacija tako pomembna? Natančno vodenje vseh del je ključno iz treh razlogov: Spremljanje del in izdatkov

Subvencija Eko sklada

Stanovanjski kredit pri NLB

V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na to, na kaj moramo paziti, če prenavljamo hišo po kriterijih, ki nam omogočajo subvencije Ekosklada, in kako pomembno je, da izberemo banko, ki nam stoji ob strani – tako z ugodnimi krediti kot z neprecenljivimi nasveti, ki nam pomagajo tudi v marsikaterem birokratskem zapletu pri prenovi nepremičnine.

Skrbno shranjena dokumentacija jima bo koristila tako za kredit pri NLB kot tudi za subvencijo Eko sklada.

Pri prenovi Ivine in Boštjanove hiše lahko govorimo o enostavni sanaciji, saj bosta ogrodje pustila nedotaknjeno, poskrbela bosta predvsem za menjavo dotrajanih delov in kompletne napeljave (elektrika, vodovod, kanalizacija). Prenovila bosta tudi streho in fasado. "Ključno pri vsem pa je predvsem to, da bomo vse naredili tako, da bo hiša energijsko varčna," pravi Boštjan. "Kar pomeni, recimo, da bomo dali lesena okna, ki ustrezajo sodobnim energijskim standardom. Tudi fasado bomo naredili tako, da bo bistveno pripomogla k energetski varčnosti hiše. Izolirali bomo cel obod, tudi podstrešje bo izolirano, zato da bo izguba toplote najmanjša. Namestili se bodo sodobni ogrevalni sistemi, zelo mogoče nam bo uspelo tudi namestiti fotovoltaiko, torej elektrarno na streho, ampak moramo še preveriti, ali imamo dovolj sonca in površine na strehi."

Poleg tega imata v načrtu tudi vgradnjo zbiralnika deževnice, ki jo bodo v gospodinjstvu nato uporabili za pranje, splakovanje in zalivanje vrta. Njun cilj je jasen: "Narediti vse, kar lahko, da povečamo energijsko varčnost hiše in jo naredimo eko."

Kako pri tem pomaga Ekosklad?

"Ekosklad pomaga, da se lažje izvede ukrepe, ki tudi nekaj stanejo. Dejansko morava vse stvari, ki jih delava, poslikati in zbirati vse račune. Vsi materiali in izvedba morajo ustrezati standardom oziroma zahtevam sodobne gradnje in energetsko varčne gradnje, tako kot ima Ekosklad specificirano," razložita in pri tem sicer pojasnita, da je zaradi tega delo in zbiranje dokumentacije nekoliko bolj zahtevno in kompleksno. Vendar vsekakor vredno truda, saj so subvencije pri tovrstni prenovi lahko zelo radodarne.

Eko sklad ponuja različne možnosti za subvencije – tako za tiste, ki prenavljate, kot tudi za tiste, ki gradite na novo. Preverite vse možnosti, ki jih ponujajo glede na vašo naložbo, še prej pa se posvetujete tudi z njihovimi strokovnjaki, ki vam bodo pomagali poiskati najboljšo energetsko rešitev za vas.

NLB Zeleni stanovanjski kredit Pri NLB lahko zaprosite za poseben stanovanjski kredit, ki je namenjen vsem tistim, ki kupujete ali gradite pasivno hišo. Prednosti so nižja obrestna mera in 100 EUR nižji stroški odobritve kredita.

Stanovanjski kredit

Iva in Boštjan sta ob nakupu hiše pri banki že prosila za nekaj sredstev, pričakujeta pa, da bosta pri NLB vzela tudi stanovanjski kredit. Tudi zaradi tega je pomembno, da sta zelo natančna pri zbiranju vseh računov.

"Ko sva se odločila za NLB, nama je bilo res všeč, da sva imela na drugi strani svetovalca, ki naju je poslušal. Razumel je najino življenjsko situacijo in nama je res prisluhnil in pomagal."

Ko stopiš v stik s svetovalci na NLB-ju, ne dobiš le točnega izračuna kredita in možnosti, ki jih ta ponuja. Dobiš veliko več, nekakšnega pravega vodiča, ki te bo spremljal skozi celoten proces nakupa in prenove. To je Ivi in Boštjanu tudi pomenilo največ. "Res sva iskala strokovno pomoč, da bo nekdo s tabo in te bo vodil skozi vse te postopke. Da bo tam zate."

Iva in Boštjan svetujeta: zakaj je pomembno, katero banko izberete "Če potrebujete stanovanjski kredit, za obnovo, je res nujno, da že od začetka shranjuješ vse račune, ponudbe, pa da tudi poslikaš kaj. To ti vse prav pride, ko moraš banki pošiljati dokazila, za kaj si ta sredstva namenil. Če pa jemlješ tisti začetni kredit za nakup tudi s hipoteko, je pa res ključno to, da imaš banko, da imaš na drugi strani nekoga, ki ti pomaga pri celotnem postopku prodajnega procesa, vse do podpisa prodajne pogodbe. "

Kakšne so naše možnosti financiranja pri prenovi hiše?

NLB vam ponuja tri možnosti, odvisno predvsem od namena in višine kredita.

Osebni kredit

Stanovanjski kredit

Hipotekarni kredit

Za zneske, višje od 50 tisoč evrov, pride v poštev hipotekarni kredit, sicer pa predlagamo osebni ali stanovanjski kredit.

Ker bosta Iva in Boštjan dodatna sredstva potrebovala za obnovo, jima je strokovnjak na NLB svetoval stanovanjski kredit, pri katerem bosta morala za del porabljenih sredstev priložiti tudi dokazila in račune, povezane s prenovo.

Kakšne so prednosti stanovanjskega kredita za prenovo

Predvsem ta, da si lahko z dokazili zagotovite nižjo obrestno mero, tako da banki že ob naročilu kredita predložite predračune za predvidena dela. Druga prednost pa je tudi ta, da se lahko odločite za takojšnje ali tudi postopno črpanje kredita.

Izplačila potekajo v skladu z računi in predračuni, ki jih predložite. Kakšen delež zneska kredita morate dokazovati z računi ali predračuni, pa je odvisno predvsem od vrste kredita

Pri stanovanjskem kreditu 20 odstotkov zneska kredita, če gre za nakup oziroma 80 odstotkov, če gre za gradnjo (kredit do 20 let).

Pri hipotekarnem kreditu pa morate izbrati račune v višini do 50% (kredit do 30 let).

Pri stanovanjskih kreditih za prenovo lahko izbirate med nespremenljivo in spremenljivo obrestno mero, ki je vezana na EURIBOR.

Katere dokumente je treba predložiti za odobritev stanovanjskega kredita?

veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list;

davčno številko;

potrdilo o plači;

odstopno izjavo in upravno-izplačilno prepoved;

podpis izjave o namenski porabi sredstev (v primeru, da je del kredita črpan v gotovini oz. na osebni račun kreditojemalca);

dokazila o prenovi v obliki računov in predračunov;

dokazilo o lastništvu nepremičnine.

Shranjujte vse dokumente! Ponovimo: vse račune, fotografije prenove in drugo dokumentacijo skrbno shranjujte. Potrebovali jih boste tako kot dokazila za banko in Ekosklad. In brez skrbi, če se boste znašli v birokratski zagati, vas bodo strokovnjaki spremljali na vsakem koraku in vas sproti opominjali na vse postopke in vsa dokazila.

