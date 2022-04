Čeprav v kopalnici preživimo manj časa kakor v dnevni sobi ali v spalnici, pa Iva in Boštjan, ki v okviru projekta Gremo mi na svoje prenavljata staro meščansko vilo, pravita, da je zelo pomembno, da je kopalnica estetska in da je pripravljena za nego vseh družinskih članov. Kopalnica je po njunem mnenju najpomembnejši prostor v hiši, ker se v njej lahko pripraviš na naporen dan oziroma se po njem tudi sprostiš.

Navdih iz prejšnjega stoletja

Vsi imamo neko predstavo o tem, kako naj bi bila videti lepa kopalnica, a ko moramo izbrati pravo opremo in slog ureditve, se znajdemo v veliki dilemi, kako poskrbeti za to, da bodo vsi elementi povezani v celovito podobo in da se bodo ujemali z ureditvijo vse hiše. Pri Ivi in Boštjanu je kljub temu, da gre za zahtevno prenovo, mogoče malce lažje, ker sta se že čisto na začetku odločila, da bosta hišo uredila v podobnem slogu, kot je veljal v času, ko je bila hiša zgrajena. Lahko bi izbrala minimalističen moderni slog ali pa razkošno eleganco v orientalskem slogu. Tako pa sta se odločila za kopalnico v angleško-skandinavskem slogu, ki prisega na masivni les in belo barvo.

"Navdih za opremo kopalnice smo iskali v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja, ker je hiša iz tistega obdobja in je bila že izvirno opremljena v takšnem slogu. Vseeno smo si dovolili malce umetniške svobode in nekaj stvari naredili malo po svoje. Za slog bi rekel, da sledi poznemu slogu art-deco oziroma smo izbrali opremo, ki se je v Sloveniji v tistih časih vgrajevala v kopalnice," je povedal Boštjan.

V osmi epizodi serije Gremo mi na svoje bomo predstavili, kako je nastala prostorna družinska kopalnica.

Iva in Boštjan sta se nameravala s svojima otrokoma Freyo in Erikom v novo hišo preseliti že lani, a jima jo je vreme malce zagodlo, zato so se gradbena dela zavlekla. Zadnjih pet let pred začetkom prenove so zaradi službe živeli v Nemčiji, v Slovenijo so se vrnili s posebnim projektom – prenovo stare meščanske hiše v Ljubljani. So aktivna družina, ki svoj prosti čas preživlja zunaj. So ljubitelji dolgih izletov, krajših in daljših potovanj, najraje pa skupni čas preživljajo v naravi, še posebej blizu morja in gora ter z obilico športnih aktivnosti. Njihova družinska potepanja lahko spremljate tudi na priljubljenem portalu www.kamzmulcem.si.

Izbira kopalniških elementov

Ko sta ugotovila, kako naj bi bila kopalnica videti, sta kar sama naredila prvi izris. Seveda nista mogla brez družbenih medijev, kjer ljubitelji lepih stvari lahko poiščejo veliko rešitev za vse prostore v hiši.

"Ko sva našla pravo idejo, sva se obrnila na Vistra butik iz Domžal, kjer so izdelali vrhunski izris in nama predlagali elemente, ki ustrezajo temu izrisu," je povedal Boštjan. S postavitvijo kopalnice in opremo sta predvsem poskušala doseči, da vsak član družine v njej najde svoj košček mirne oaze in se v njej predvsem zelo dobro počuti.

"Za glavno družinsko kopalnico je za naju ključno, da imamo dva lijaka, še posebej zjutraj, ko je v kopalnici velika gneča. Eden od ključnih elementov je bila tudi široka kabina za prhanje, ki sva jo naredila malce po svoje, da je bolj po najinem okusu. Kopalnica nosi najin podpis, ker sva jo sama izrisala, izbrala barve in kabino za prhanje polepšala z vzorčastim steklom," je povedala Iva.

Vedno sta si v kopalnici poleg kabine za prhanje želela imeti tudi prostorno kad in čeprav je kopalnica velika, pa vseeno za oboje skupaj ni dovolj velika. Tako sta prostor samo pripravila na vgradnjo kadi, vendar se za zdaj še nista odločila zanjo.

V kopalnici posebej izstopata omarica in ogledalo, ki ju je zanju izdelal mizar po meri. Ročno delo in pravi les prostoru vdahneta poseben pečat, ki ga dopolnijo še ročke, nosilci, pipe in kljukico v srebrni barvi in v mehkih linijah. Kot bi prišli na obisk k babici.

Uporabnost pred estetiko

Pri izbiri elementov in oblikah za kopalnico je zelo pomembna estetika, za Ivo in Boštjana pa je bila še pomembnejša uporabnost. "Mislim, da smo dobro združili oboje, tako da je nastal prostor, v katerem se vsi dobro počutimo. Naša kopalnica ima nekakšen zgodovinski pridih, poleg tega pa zelo dobro funkcionira."

Tako je eden od ključnih elementov v kopalnici tudi stoječi radiator v obliki lestve, ki jima omogoča dodatno ogrevanje prostora.

Vso kopalniško opremo, vključno s ploščicami, sta izbrala v Vistra butiku, kjer so imeli največ izbire, primerne za ta slog, in so jima tudi znali zelo dobro svetovati o barvni in stilski kombinaciji. Tam sta našla tudi zelo posebne keramične ploščice, ki z intenzivnim kontrastom in živahnimi vzorci zelo poživijo prostor. V kombinaciji s hrastovim lesom in belimi elementi pa pričarajo res čaroben ambient.

Poskušala sta podobno urediti družinsko kopalnico v prvem nadstropju in pomožno stranišče v pritličju, kjer se le odtenek ploščic malce razlikuje od zgornje kopalnice.

Ustrezno opremljeno kopalnico je veliko lažje čistiti, zato je treba dobro premisliti, kje bodo kakšni nedosegljivi koti, koliko bo posebnih dodatkov in umetniških stvari, ki lahko čez nekaj let postanejo problematične. Kot poudarja Boštjan, sta morala misliti tudi na to, kako daleč je nosilec za toaletni papir, kje bosta na voljo brisača in milo ter kako daleč je stranišče od umivalnika. Kljub skrbnemu načrtovanju in temeljitemu razmisleku pa vseeno kdaj izberemo rešitve, ki bi potrebovale nekaj popravkov. Tako Iva na primer meni, da je nosilec za toaletni papir malce preveč oddaljen od stranišča.

Rasla skupaj s hišo

Še preden so se vselili, je bila kopalnica že skoraj končana, manjkalo je le nekaj dodatkov. Izvajalca za polaganje ploščic in montažo elementov v kopalnici sta izbrala že na začetku prenove.

"Kopalnica se je namreč gradila kar ves čas skupaj s hišo in smo nekatere elemente namestili kar sproti. Tako da zelo težko rečem, koliko časa je trajala gradnja kopalnice. Ocenjujem, da je bilo skupaj kakšen mesec dela," je povedal Boštjan.

Nasvet za vse, ki bodo prenavljali kopalnico

Ko prenoviš kopalnico, imaš toliko izkušenj, da lahko kakšen nasvet tudi deliš s tistimi, ki stojijo pred podobno zahtevnim projektom. Kot pravi Iva: "Zelo hitro najdeš to, kar ti je všeč. Moraš pa res pogledati, da se vse lepo ujema, kako se določena oprema vgrajuje in ali bo res potem uporabno tako, kot želiš. Pri nas se je na srečo na koncu vse dobro izteklo. Pri kopalnici moraš biti zares zelo pozoren, saj je ne prenavljaš vsakih nekaj let."

Sicer pa pri prenovi kopalnice nista imela slabih izkušenj in neprijetnih presenečenj in menita, da je kopalnica eden od lepših delov njune hiše.

Kot vedno pri vsakem prostoru tudi pri kopalnici poudarjata, da je zelo pomembno dobro sodelovanje z obrtniki, še posebej, ker je v kopalnici voda, ki se lahko polije po tleh in se takoj pojavijo težave.

"Med polaganjem ploščic sva bila res veliko prisotna, saj sva hotela, da so vsi robovi dobro pobrušeni in zafugirani," je priznala Iva.

Ogrevanje in prezračevanje

Gretje in prezračevanje kopalnice je tako urejeno v preostalem delu hiše, kjer imata rekuperacijo.

"Ogrevanje smo kombinirali, tako da imamo stoječi radiator na centralno ogrevanje, potem pa smo zaradi udobja dodali še električno talno ogrevanje, da bomo lažje premostili prehodno obdobje spomladi in jeseni," je pojasnil Boštjan.

V naslednji epizodi Gremo mi na svoje bomo pokukali v nov dom, ki sta si ga Iva in Boštjan ustvarila v stari meščanski vili.

