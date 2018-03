Kratka zgodovina vrtnih palčkov

Zakaj so vrtni palčki tako priljubljeni in zakaj jih sploh imamo v svojih vrtovih? Preberite si kratko zgodovino njihovega nastanka in pomena.

Foto: Pixabay

Zgodovina palčkov je polna mitov in skrivnosti. V preteklosti so jih opisovali kot majhna bitja, ki živijo v naravi, nosijo kape in so se sposobna premikati po svetu tako kot pravi ljudje. Izogibali naj bi se dnevni svetlobi, saj bi jih ta spremenila v kamen. V Evropi so njihov obstoj povezovali z elementi vode, ognja in zraka. Imeli naj bi magične moči, s katerimi so navadne ljudi ali kaznovali ali nagrajevali s srečo. Eden izmed mitov jih opisuje tudi kot podzemne varovalce zakladov, zlata.

Palčki, kot jih poznamo v današnji podobi, so se začeli pojavljati v 19. stoletju v Nemčiji. Podobo vrtnih palčkov, ki prevladuje še danes, je ustvaril Nemec Paul Griebel v upanju, da bi tako ljudje lažje uživali v mitih in zgodbah svojih vrtov. Kaj kmalu so postali tako popularni, da so se začela ustanavljati podjetja, specializirana za njihovo izdelavo.

Foto: Pixabay

V preteklosti so jih uporabljali kot vrsto zaščite. Varovali naj bi ljudske dragocenosti, zakopane v domačo zemljo. Danes pa jih nekateri kmetovalci uporabljajo, ker verjamejo, da izboljšujejo pridelavo poljščin, prav tako pa varujejo živino pred tatovi in škodljivci.

Današnje palčke bolj kot z njihovo funkcijo "varovalcev" vrta in prinašalcev sreče povezujemo s popularno kulturo. Njihovo podobo sta uporabila že brata Grimm v pravljici Palček. Pojavljajo se vsepovsod: v filmih, otroških risankah in celo reklamah.

Zgodovina vrtnih palčkov je dolga. Njihova kultura bo živela še naprej, saj si nekateri težko prestavljajo urejen vrt brez vsaj enega možiclja, ki varuje dom in prinaša srečo. Kot zanimivost: vrtni palčki imajo celo svoj praznik, leta 2002 so 21. junij sprejeli kot mednarodni dan vrtnih palčkov.