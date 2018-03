Čeprav je zunaj še mrzlo, obstaja rešitev za domačo solato #video

V rastlinjaku pri Davorju Špeharju, kjer je že 13 stopinj, raste že kar nekaj vrtnin. "Uspevajo že mlad česen, motovilec, mlada čebula. Zadaj je rukola. V kratkem bom sadil, pravzaprav danes, še solato, tako da bom še dodatno popestril solatni krožnik. Na tej strani so pa zimska solata, azijska listna zelenjava in prve jagode, ki so že pognale svoje poganjke, tako da se bodo otroci z njimi sladkali že nekako v zgodnji pomladi," je razlagal Špehar iz Zelenega sveta.

In kdaj bo solata iz rastlinjaka primerna za naše krožnike? "Precej hitro. Ob lepem vremenu v enem mesecu," je še dodal Špehar.

Vrt je čudovit prostor za razgibavanje telesa in uma.



- Od 30 do 45 minut vrtnarjenja na dan pomeni porabo od 150 do 300 kilokalorij,

- zmanjšuje stres in spodbuja hormone sreče,

- vzdržuje zdravo srce.



Švedski raziskovalci so kar 12 let preučevali povezave med tveganjem za srčno kap in fizično neaktivnostjo. Manjša dnevna aktivnost, na primer vrtnarjenje in popravila doma, lahko zmanjšajo tveganje za srčno kap za 27 odstotkov. Tveganje za smrt zaradi kapi pa se zmanjša za 30 odstotkov.

Visoka greda za tiste z malo prostora

Tisti, ki nimajo prostora za vrtnarske gredice, pa lahko uporabljajo visoko gredo, ki velja za hitrejšo od vrta in je rešitev za zgodnejše vrtnarjenje.

V zadnjem času so pravi hit, saj potrebujejo zelo malo prostora. Na visoki gredi Špeharja raste solata, ki jo je posadil že pred tremi tedni.

V Zelenem svetu so visoko gredo postavili na kolesa. "To pa zato, da je vrtnarjenje na terasi še bolj preprosto. V poletnem času, ko pridejo obiski, jo premaknemo na bolj senčni del terase. no, zdaj spomladi pa lovimo sonce," je pojasnil Špehar.

Pomembna je tudi ustrezna izolacija. Ob robu so namestili polivinil, da visoka greda ne bi razpadala, ob tem pa izolacija pomaga tudi v toplih mesecih, da se zemlja ne pregreva. Gredo so napolnili s kokosovimi vlakni, ki dobro zadržujejo vlago, tla so tudi rahla. Zemlji oziroma kokosovim vlaknom so dodali paletirana organska gnojila, tako da bo visoka greda ustrezno prehranjena.