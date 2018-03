Rešitev, ki vam zagotavlja energetsko učinkovitost doma

Vsebino omogoča Petrol

O tem je razmišljala tudi mlada družina Petrič, ki želi izboljšati energetsko učinkovitost doma z do okolja prijaznimi rešitvami, zato jo je zanimalo, kaj ponuja trg in katere energetske rešitve so ugodnejše tako iz finančnega vidika kot iz stališča skrbi za okolje.

Ključno vprašanje: kako izbrati pravo energetsko rešitev?

Družine, ki se odločajo za optimizacijo stroškov in odpravo energetskih izgub v svojem domu, se že na začetku srečajo s ključnim vprašanjem: katera energetska rešitev je najprimernejša za njihov dom?

Odgovor ni preprost, predvsem pa ne obstaja samo ena pravilna rešitev. Nanj vplivajo številni dejavniki:

Kakšne so vaše trenutne energetske rešitve v hiši?

Kakšna je zasnova vaše hiše?

Ste v fazi gradnje in razmišljate o alternativnih rešitvah?

Kje je vaša bivalna enota?

Kakšen je vaš življenjski slog? Ste velik uporabnik energije ali spadate med tiste, ki so zaradi narave dela veliko zdoma?

Tudi družina Petrič je na začetku tavala v negotovosti, zato so prisluhnili nasvetu prijateljev in obiskali prodajno-razstavni Energetski center Petrol, kjer so dobili odgovore na vsa svoja vprašanja.

Svetovalci so jim predlagali najboljšo rešitev glede na njihove želje in pričakovanja. Navdušili so se nad sončno elektrarno, do okolja prijazno energetsko rešitvijo, ki hkrati zagotavlja izjemne prihranke pri električni energiji. Lastna električna energija je nekaj, o čemer je oče Peter sanjal že od nekdaj! Ideja, da lahko sončno energijo pretvori v električno, ki jo za delovanje potrebujejo vsi telefoni, hladilnik, klimatska naprava in celo družinski električni avtomobil, ga je popolnoma prevzela.

Rešitev je bila torej na dlani, zelo kmalu pa so ugotovili, da je tudi finančno dosegljiva, saj so ponudili tudi ugodno Petrol financiranje brez pologa, brez obresti, do sedem let.

Kakšna pa je najboljša energetska rešitev za VAŠ dom?

Pri Petrolu so pripravili izjemno ponudbo za vsak dom. Raznovrstne rešitve bodo zadovoljile različne spektre zahtev po udobnem bivalnem okolju, v katerega se boste vedno znova radi vračali.

Na voljo so vam sončna elektrarna, toplotne črpalke, IR-paneli, talno ogrevanje, klimatske naprave, plinske peči, ogrevanje na lesno biomaso in električna kolesa. Petrol vam ponuja pestro ponudbo energentov, za svoj dom lahko po ugodnih cenah izbirate med elektriko, zemeljskim plinom, lesno biomaso ali kurilnim oljem.

Da se boste lažje odločili, kakšna energetska rešitev je najprimernejša za vaše potrebe, vam bodo strokovnjaki v Energetskem centru Petrol pripravili brezplačen izračun izbrane energetske rešitve.

Njihova ponudba je resnično celovita, saj ponujajo vse od dobave energentov, dostave in montaže naprav ter stalno podporo in učinkovito delovanje izbranih rešitev.