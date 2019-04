Za tiste, ki iščejo odlično žepno kamero, bo ta telefon pravi

Pred leti smo čisti Android uporabljali na napravah v seriji Nexus, ki pa so jo ukinili. Zdaj se je neokrnjen operacijski sistem spet vrnil v obliki serije Pixel. Google je svoje mobilnike končno pripeljal iz Amerike in k nam v roke. Google Pixel 3 XL je njihov trenutno najboljši mobilni izdelek. Je bilo vredno čakati?

Zadnja serija naprav Nexus ni šla ravno po načrtih. To je bil verjetno tudi razlog za to, da je Google stvari vzel v svoje roke. Kot oče Androida sam najbolj ve, kaj vse potrebuje njegov operacijski sistem za gladko delovanje. Če so naprave Nexus veljale za cenovno ugodne telefone z zmogljivim drobovjem, pa so pri napravah Pixel pretežno plastično konstrukcijo zamenjali z dražjo kovino in steklom. Cena je temu primerno narasla.

Zadnjo stran krasi logotip podjetja Google. Foto: Peter Susič

Plastika? Ni je več!

Če so v seriji Nexus varčevali pri kakovosti izdelave in zaslona, pa v seriji Pixel ni tako. Ta je povsem primerljiva z vsemi preostalimi paradnimi konji drugih znamk. Moramo reči, da je bilo napravo Pixel 3 XL zelo prijetno držati. Teža naprava daje občutek kakovosti, hladen dotik aluminija pa kriči po prestižu. Brušeno steklo na hrbtni strani med vsem najbolj izstopa. Čeprav gre za steklo, uporaba bolj spominja na božanje nekakšnega blaga. Mogoče semiš? Nismo si mogli pomagati, da ne bi naprave božali še takrat, ko je nismo uporabljali.

V nasprotju z novodobnimi telefoni Pixel 3 XL še vedno krasi "samo" ena širokokotna kamera, ravno ta pa je Pixlov najmočnejši adut. Foto: Peter Susič

Minimalizem

Pixel 3 XL v izdelavi sledi vsem sodobnim standardom. Zelo dobrodošla sta dva zvočnika, ki oba merita proti uporabniku. Naprava ima na desni strani dva fizična gumba, za glasnost in vklop, oba seveda zelo prijetno klikata. Razen reže za SIM-kartico (na žalost ni možnosti nadgradnje prostora s kartico microSD) in priključka USB-C drugih vhodov/izhodov na napravi ni. In da, še vedno smo med tistimi, ki pogrešajo avdioizhod za slušalke. Pixel 3 XL ga nima.

Črna barva naprave ni ravno prijazna za fotografiranje, a spodnji del naprave skriva vhod USB-C, levo od njega pa vhod za SIM-kartico. Foto: Peter Susič

Dober zaslon, zmožen prikazovanja naravnih barv

Zaslon zelo prijetno preseneti. Na pogled je oster in natančnih barv. Prijeten oddih od sicer zelo barvitih ekranov, ki jih ima večina konkurence. Zareza (notch) je tudi na vrhu ekrana. Ta je bila od samega začetka prodaje čez lužo deležna kar nekaj komentarjev. Da, to je zagotovo največja zareza, kar smo jih kdaj videli na telefonih. Vanjo je Google natrpal dvoje kamer in zvočnik. Kljub temu smo prepričani, da bi lahko bila zareza manjša, a vseeno izkušnja gledanja v zaslon ni tako slaba, kot se mogoče zdi. Uporabniški vmesnik zelo uspešno odvrne pozornost od zareze, kljub njeni velikosti.

Vmesnik za kamero je intuitiven in dovolj pameten, da je za dobro fotografijo treba pritisniti le na sprožilec. Foto: Peter Susič

Enkrat se zareza zlije z ozadjem, drugič pa vse pokvari

Osnovne aplikacije, ki jih običajen uporabnik uporablja vsak dan, so oblikovane tako, da se lepo prilagodijo zarezi. Tako niti na Facebooku ali Instagramu ne bomo opazili grobega posega v vidno polje. Edino težavo smo opazili pri gledanju posnetkov na YouTubu, ki imajo širši format slike od razmerja 16:9. Takrat začne zareza hudo krasti vidno polje in postane zelo moteča.

Zareza (notch) je precej velika, a jo zmore uporabniški vmesnik v večini primerov skriti oz. zliti z ozadjem. Moti le pri gledanju videoposnetkov. Foto: Peter Susič

Navigacijski gumbi radi nagajajo

Malce moteča značilnost vmesnika so navigacijski gumbi. Pixel 3 XL za navigacijo uporablja upravljanje gest kot iOS, a geste niso tako intuitivne kot pri iOS. Uporabnik bo potreboval malce več časa, da bo razumel, kaj bo neka gesta storila. Poteg s prstom od spodaj navzgor lahko odpre meni ali pa pregled prej odprtih aplikacij. Še bolj zoprno je iskanje navigacijskih gumbov, ko se ti skrijejo med gledanjem videoposnetka. Ponavadi za njihov prikaz zadošča rahel poteg s prstom od spodaj navzgor, a pri Pixlu je, vsaj v našem primeru, potrebnih vsaj pet potegov.

Zunaj škatle je telefon treba upravljati s pomočjo gest kot pri tistih z operacijskim sistemom iOS. Foto: Peter Susič

Kamera je glavni razlog, zakaj razmisliti o Pixlu 3 XL

Že v prejšnjem modelu je bila kamera opevana, zato smo komaj čakali, da jo preizkusimo. Dnevne fotografije so resnično osupljive. Dinamični razpon je zelo dober, kar ustvari res prijetno in živahno fotografijo. Barve so precej podobne tistim, ki jih vidimo z lastnimi očmi. Če potrebujete mobilnik za fotografije, je tole res dobra izbira.

Kamera se odlično znajde tudi v temnejših pogojih. Predvsem zahvaljujoč funkciji Nočni vid. Ta potrebuje malce več časa za zajem fotografije, a te kljub temu ne bodo motne, tudi če nimamo najmirnejših rok. V temnejših prostorih bodo opazno bolj svetle in ostre. Odločili smo se za fotografiranje stare zapuščene graščine in bili z rezultati zelo zadovoljni.

Kljub načeloma zelo dobrim fotografskim sposobnostim pa bi opozorili na uporabo načina HDR. Ta v večini primerov naredi fotografije, zelo prijetne na pogled, a v nekaterih primerih je bolje, če je izklopljen. Občasno se lahko zgodi, da dobimo malce nerealistične fotografije, kot je videti v spodnjem primeru.

HDR nam pomaga poživiti fotografije in izvabiti več podrobnosti tako iz neba kot iz senc. A včasih nam jo funkcija zagode in ustvari nerealne fotografije. Takrat je priporočljivo, da HDR izklopimo. Foto: Peter Susič

Namenjen gledanju večpredstavnostnih vsebin

Omenili smo že, da ima Pixel 3 XL dva zvočnika, eden je pod ekranom, drugi pa na vrhu. Oba merita proti uporabniku. Zvok je čist in zna ustvariti dobro stereosliko. Običajna glasnost je pravi užitek, pri večji glasnosti pa navdušenje malce zvodeni. Nekaj težav bo uporabnik imel tudi pri avdioadapterju za slušalke. Pixel 3 XL podpira adapter z digitalnim pretvornikom. Če priloženega izgubimo, bomo morali ponj v tujino, saj v Sloveniji uradno prodajajo le Huaweiev adapter, ki ima analogni pretvornik. Ta s Pixlom ni kompatibilen.

Vmesnik kamere nam v temnih pogojih začne priporočati funkcijo Nočni vid, ki konkretno izboljša fotografije, zajete v temi. Foto: Peter Susič

Sklepna beseda

Gledano kot celota je Pixel 3 XL izjemno zmogljiva naprava, ki nam jo je bilo v užitek uporabljati. Kot vsak mobilnik tudi ta ni popoln in seveda smo naleteli na nekaj težavic, ki pa se jih da popraviti s posodobitvami, ki jih bo Pixel še deležen. Lep izdelek, ki lepo pade v roko, ima kakovosten zaslon, gladko delovanje uporabniškega vmesnika, dobre zvočnike in predvsem odlično enojno kamero, ki je kot nalašč za tiste, ki radi mobilnik samo potegnejo iz žepa in na hitro ujamejo trenutek.

Foto: Peter Susič

Nazadnje je serija Pixel končno prišla tudi v naše kraje, a podobno kot LG s svojo serijo V tudi Pixel zamuja. Skoraj pol leta je potreboval, da je prišel iz Amerike, v tem času pa postal že malce manj zanimiv. Resnično bi si želeli, da bi tudi k nam novi telefoni prišli takrat, ko so še novi. V tem primeru lahko Pixla priporočimo le nekomu, ki želi zmogljivo žepno kamero in operacijski sistem, ki bo redno prejemal posodobitve. Na drugih področjih ga je konkurenca v teh šestih mesecih že malce prehitela.

Všeč nam je bilo:

- zanimiva izdelava z brušenim steklom,

- oster zaslon, ki prikazuje naravne barve,

- stereozvočnika, ki sta usmerjena proti uporabniku,

- zares dobra kakovost fotografij,

- zelo gladko delovanje neokrnjenega operacijskega sistema Android.

Ni nam bilo všeč:

- upravljanje z gestami ni tako intuitivno kot na iOS,

- zareza (notch) je velika in včasih krade prostor vsebini, ki jo gledamo.