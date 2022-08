Vivo X80 Pro: novi šerif v mestu

Ena od glavnih opornih točk, s katero želi Vivo prepričati o nakupu svojega (trenutnega) paradnega konja Vivo x80 Pro, je kamera.

Res, ta je morda nekoliko prevelika in škatlasta, zaradi česar najbrž ni med najprivlačnejšimi za oko, a njeni rezultati, torej posnetki, ki jih naredi, odtehtajo vse morebitne pomisleke zaradi njenega videza.

Nekoliko nenavadna postavitev kamer na zadnji strani pametnega telefona Vivo X80 Pro vzbuja mešane občutke. Foto: Ana Kovač

Nemški podpis optike

Vivo se že na zavojčku pohvali, da je ta telefon, natančneje njegova kamera, ustvarjena v sodelovanju z nemškim optičnim podjetjem Zeiss (kar verjetno pojasni vsaj nekatere njene prednosti).

Glavna kamera ima ločljivost 50 milijonov pik, ultraširoka 48 milijonov pik, telefoto leča 12 milijonov pik in periskopska leča osem milijonov pik. Za zelo dobre rezultate skrbijo nov in nadgrajeni procesor za obdelavo posnetkov V1+, nadgrajen senzor glavne kamere in spremembe pri stabilizaciji.

Video: Utrinki med zbiranjem prvih vtisov s pametnim telefonom Vivo X80 Pro

Zakaj bi bili vsi čim tanjši

Vivo X80 Pro ni med najtanjšimi telefoni, saj njegova debelina za malenkost presega devet milimetrov. Niti med najlažjimi ni, saj mu le malo zmanjka do 220 gramov (da, so tudi težji pametni telefoni, ne zanikamo tega).

Toda ne zmanjka ga niti tam, kjer je to zaželeno: premer zaslona je 17,2 centimetra, to je mera, ki smo je nekako že vajeni pri premijskih telefonih. In če so nas pri oblikovni zasnovi zadnje kamere navdajali mešani občutki, lahko pri vsem drugem rečemo, da so oblika in kakovostni materiali ustvarili nesporni občutek premijske naprave.

Vivo X80 Pro ni med najtanjšimi telefoni, saj njegova debelina za malenkost presega devet milimetrov. Foto: Ana Kovač

Varen pred vodo in prahom

Vivo X80 Pro je zelo odporen proti morebitnim vplivom vode in praha, saj ga spremlja zelo zahteven standard IP68. Ne vemo povsem zanesljivo, katero steklo varuje zaslon in njegovo zelo privlačno in razgibano sliko v ločljivosti 1.440 x 3.200 pik in z osveževanjem do 120-krat v sekundi.

Vivo se namreč ne pohvali, da bi bil zaslon zaščiten s kakšnim odpornejšim steklom, kot je na primer Gorila Glass. So pa v zavojčku skupaj s telefonom priložili preprost (skoraj bi lahko rekli ceneni) plastični ovitek, ki varuje zadnjo stran telefona, ravno tako pa je, zatrjuje proizvajalec, na zaslon že nanesena zaščitna folija.

Vivo X80 Pro je zelo odporen proti morebitnim vplivom vode in praha, saj ga spremlja zelo zahteven standard IP68. Foto: Ana Kovač

Procesorske zmogljivosti in pomnilnika ne bo zlahka zmanjkalo

Novega "iksa" na evropskem trgu poganja Qualcommov procesor Snapdragon 8 Gen 1, trenutno najmočnejši iz te hiše. Poleg procesorja je Qualcommov tudi ultrazvočni senzor za čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, ki je nekajkrat večji (2 x 3 centimetre) od večine sorodnih na drugih telefonih. To se pozna pri odzivnosti in zanesljivosti delovanja.

Jamstvo zanesljivega delovanja je poleg vrhunskega procesorja tudi razkošnih 12 gigabajtov pomnilnika, malo manj radodarnosti pa je pri shrambnem prostoru, ki ga je za 256 gigabajtov brez možnosti nadgradnje s pomnilniškimi karticami.

Pametni telefon Vivo X80 Pro

Dimenzije: 164,6 x 75,3 x 9,1 milimetra

Masa: 219 gramov

Barva: črna (kozmično črna)

Operacijski sistem: Android 12, uporabniški vmesnik Funtouch OS 12

Zaslon: WQHD+ AMOLED, osveževanje 120 hercev, HDR10+, premer zaslona 17,2 centimetra (6,78 palca), svetilnost do 1.500 nitov

Procesor: štirinanometrski osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (1x ARM Cortex-X2 @ 3.0 gigaherca, 3x ARM Cortex-A710 @ 2,50 gigaherca, 4x ARM Cortex-A510 @ 1,80 gigaherca), grafični procesor Adreno 730

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov

Kamera zdaj: glavna z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.6) in optično stabilizacijo slike, ultraširoka z ločljivostjo 48 milijonov pik (f/2.2), periskopska leča z ločljivostjo osem milijonov pik (f/3.4) in optično stabilizacijo slike ter petkratno povečavo, bliskavica

Načini kamere: visoka resolucija, nočni način, portret, fotografija, videoposnetek, profesionalno, panorama, dinamična fotografija, počasen posnetek, časovni zamik, AR nalepke, mikro film, superluna, ultra HD dokument, Astro način, Pro Šport način, daljša osvetlitev, dvojna osvetlitev, videoposnetek z dvojnim pogledom, skupinski portret umetne inteligence

Kamera spredaj: pikica pod sredino zgornjega roba zaslona za selfije z ločljivostjo 32 milijonov pik (f/2.5)

Vmesniki: čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, dvojni SIM, odpornost proti vodi in prahu po standardu IP68, vrata USB-C, ni analognega vhoda za slušalke, stereo zvočnika, senzor pospeška, senzor okoliške svetlobe, senzor bližine, e-kompas, senzor barvne temperature, žiroskop

Povezljivost: Bluetooth 5.2, GPS, NFC, 5G, Wi-Fi 6

Akumulator: zmogljivost 4.700 miliamperskih ur, podpira hitro 80-wattno žično polnjenje s priloženim polnilcem in hitro brezžično 50-wattno polnjenje (zahteva dodaten nakup ustrezne polnilne postaje)

Ena od glavnih opornih točk, s katero želi Vivo prepričati v nakup svojega (trenutnega) paradnega konja Vivo x80 Pro, je kamera. Foto: Ana Kovač

Manj kot 40 minut od nič do sto

Tudi akumulator je v presežnikih. Njegovih 4.700 miliamperskih ur zdrži dolgo brez napajanja, deloma sicer tudi zaradi agresivnih nastavitev optimizacije akumulatorja (baterije), s katerimi mirujoče aplikacije (pre)hitro pristanejo v hibernaciji, zaradi česar se lahko zgodi, da boste kar nekaj obvestil (notifikacij) zgrešili in jih ne boste prejeli, ko bi bilo to pomembno.

A ko energije zmanjka, ne bo treba čakati dolgo, saj Vivo X80 Pro podpira hitro 80-wattno polnjenje s priloženim (!) polnilnikom, ki ga napolni od skoraj povsem praznega do dobrih 70 odstotkov v dobrih 20 minutah, do vrha pa še približno 15 minut več (proti koncu se polni počasneje iz varnostnih razlogov).

Zavojčku s pametnim telefonom Vivo X80 Pro je priložen polnilnik, ki podpira hitro polnjenje – v pol ure kar za ves dan brez vtičnice. Foto: Ana Kovač

Tudi brezžično polnjenje, morda celo hitro

Bi radi brezžično polnjenje? Urejeno, tudi to ima. Podpira tudi hitro 50-wattno polnjenje, a bo zanj treba seči v denarnico in kupiti ustrezno Vivovo polnilno postajo (morda zunaj Slovenije, če se bodo odločili, da je pri nas ne bodo prodajali).

Če niste za to naložbo ali vam bo nedostopna, uporabite standardne brezžične polnilne postaje, kar bo pač trajalo nekoliko malo dlje, a s tem počasnejšim brezžičnim polnjenjem morda delate uslugo dolgoživosti telefona.

Jamstvo zanesljivega delovanja pametnega telefona Vivo X80 Pro je poleg vrhunskega procesorja tudi razkošnih 12 gigabajtov pomnilnika Foto: Ana Kovač

Tudi (preproste) slušalke so priložili

Na telefonu Vivo X80 Pro je nameščen operacijski sistem Android 12, torej trenutno najnovejši s polno podporo Googlovemu mobilnemu okolju ter njegovim aplikacijam in storitvam, nad njim pa je nameščen Vivov uporabniški vmesnik FunTouch OS.

Analognega vhoda za slušalke ni, a nič zato: za prvo (in drugo in tretjo) pomoč so celo priložili preproste žične slušalke z vmesnikom USB-C za takojšen priklop na telefon.

Na telefonu Vivo X80 Pro je nameščen operacijski sistem Android 12, nad njim pa je nameščen Vivov uporabniški vmesnik FunTouch OS. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Pametni telefon Vivo X80 je zelo zmogljiva naprava, ki s svojimi specifikacijami, predvsem pri zaslonu, kameri in vzdržljivosti akumulatorja, zagotovo ne razočara. Tu in tam je sicer treba sprejeti kakšen manjši kompromis, ki odličnega splošnega vtisa pri ključnih gradnikih nikakor ne skazi.

Tudi cenovno je Vivo zanimiv – že res, da je njegova priporočena redna maloprodajna cena čez tisoč evrov (1.199 evrov, da bomo natančni), a je še vedno za vsaj kakšen desetak ali celo stotak nižja od cen tistih pametih telefonov, ki so mu neposredna konkurenca. Vsekakor je torej vreden ogleda, če iščete v (naj)višjem razredu pametnih telefonov, a vam vendarle ni povsem vseeno, koliko bo zanj treba odšteti.

Kaj nam je bilo všeč:

- zelo dobra kamera,

- hitro polnjenje s priloženim polnilnikom,

- odpornost na vodo in prah (IP68),

- večji senzor čitalnika prstnih odtisov pod zaslonom, ki zagotavlja boljše in hitrejše delovanje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nekoliko nenavadna oblikovna zasnova zadnje kamere,

- preveč agresivne nastavitve varčevanja z energijo (hibernacija aplikacij).