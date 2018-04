To je daleč najboljši majhen pametni telefon, a ima v Sloveniji veliko težavo

Pod našimi članki o pametnih telefonih pogosto naletimo na komentarje uporabnikov, ki se jim novejši modeli zdijo preveliki; raje bi imeli manjši, a vseeno zmogljiv in vsestranski telefon. Zanje je kot nalašč naš zadnji poskusni zajček, Sony Xperia XZ2 Compact, ki kot skoraj edini pametni telefon na trgu izpolnjuje obe želji tega segmenta uporabnikov: ima skromne dimenzije in velike mišice. A Slovenec, ki ga bo želel imeti, bo pri nakupu naletel na morebitno oviro.

Kaj je Sony Xperia XZ2 Compact



Na pametnem telefonu Sony Xperia XZ2 je nameščen operacijski sistem Android 8.0 Oreo. Uporabniški vmesnik je svetlobna leta boljši od tistih, ki jih je Sony na svoje telefone dajal še pred nedavnim, v uporabnika pa ne sili s preveč nadležnimi in odvečnimi aplikacijami. Foto: Matic Tomšič Gre za najnovejši pametni telefon v Sonyjevi družini mobilnih naprav malce manjših dimenzij, ki pa zvečine ponujajo skoraj isto zmogljivost kot njihovi večji sodobniki. Družina Compact je namenjena prav tipu uporabnika, ki smo ga opisali v uvodu - uporabniku, ki želi majhen telefon, a ne na račun zmogljivosti ali raznovrstnosti funkcij.



Prednosti in pomanjkljivosti pametnega telefona Sony Xperia XZ2 Compact bomo predstavili z razlogi za in proti nakupu naprave.

Sedem razlogov, zakaj bi kupili Sony Xperia XZ2 Compact

Ogromno moči v majhnem ohišju.

V pametnem telefonu Sony Xperia XZ2 Compact najdemo zvečine iste komponente kot v Xperii XZ2, ki je trenutni vrhunec Sonyjeve mobilne ponudbe.

Srce XZ2 Compact je procesor Snapdragon 845 z osmimi jedri, ki trenutno velja za enega od najhitrejših na trgu in ga bomo letos še videli v večini vseh najzmogljivejših pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android. Compact ima tudi 4 gigabajte pomnilnika RAM (več kot ga naprava ima, z več aplikacijami hkrati lahko žonglira), kar zdaj počasi postaja že spodnja meja standarda za pametni telefon višjega cenovnega razreda, in 64 gigabajtov prostora za shranjevanje podatkov.

Zaslon pametnega telefona Xperia XZ2 Compact kaže sliko v ločljivosti 1.080 x 2.160 slikovnih pik, kar pomeni razmerje slike 18:9 - tega ima mobilna industrija v zadnjem letu še posebej rada, saj lahko zaslon s takšnim razmerjem slike prikaže več vsebine in je estetsko privlačnejši od prej uveljavljenega razmerja 16:9. Ker je zaslon manjši kot pri večini tekmecev - po diagonali meri samo 12,7 centimetra -, je slika tudi izredno ostra, saj se na manjšem prostoru gnete več slikovnih pik. Zaslon bi sicer lahko bil še za odtenek svetlejši, a razen tega nimamo drugih kritik. Na fotografiji primerjava najvišje svetlosti z zaslonom pametnega telefona Galaxy S8 (levo). Foto: Matic Tomšič

Z Xperio XZ2 Compact se, kar zadeva zmogljivost in uporabnost, rokuje kot s praktično vsakim drugim pametnim telefonom, ki domuje v višjem cenovnem razredu. Odzivnost je odlična, poganjanje iger in predvajanje videoposnetkov v visoki ločljivosti se ne zatika, hkrati imamo lahko odprtih 50 aplikacij, pa bo telefon še vedno deloval hitro.

XZ2 Compact ne skriva, da je kljub skromnejšim dimenzijam naprava za zahtevnega uporabnika, ki potrebuje zanesljiv telefon, s katerim bo lahko tudi kaj naredil.

V roko "sede" bolje kot vsi prejšnji modeli Compact.

Zgoraj omenjene skromnejše dimenzije bodo v kombinaciji z zmogljivostjo brez dvoma glavni prodajni adut modela Xperia XZ2 Compact, ki je, kar zadeva oblikovanje in videz, glede na lanski model doživel dobrodošlo preobrazbo.

Takole je Sony Xperia XZ2 Compact videti s hrbtne strani. Dobro se vidi, da je ta nekoliko izbočena in med držanjem telefona v dlani nudi dodatno oporo, da nam naprava ne bi slučajno zdrsnila iz nje. Foto: Matic Tomšič

Pametni telefon je zdaj veliko manj škatlast kot predhodnik, osrednja novost pa je zaobljen pokrov baterije, ki poskrbi, da se naprava v dlan ugnezdi veliko udobneje kot prejšnji modeli Compact.

Telefon je veselje držati tudi zato, ker uporabniku kljub majhnosti daje občutek, da ima v roki nekaj konkretnega, ne kot list tankega velikega telefona, ob katerem se zdi, da bi mu ga iz dlani lahko odpihnila že manjša sapica.

Fotoaparat večinoma dela izvrstne fotografije.

Sony pri najnovejših premijskih modelih Xperia še ni skočil na vlak dvojnih leč. XZ2 Compact ima eno samo, ki delo večino časa opravlja zadovoljivo, se pa zaostanek malce že pozna pri ostrenju bližnjih predmetov in zamegljevanju okolice (tako imenovani učinek bokeh), kjer XZ2 Compact zaostaja za tekmeci. Foto: Matic Tomšič

Čeprav fotoaparat ni tako dober kot pri trenutno najbolj vročih pametnih telefonih (Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9+, iPhone X), saj ima manjšo zaslonko in ne pozna nekaterih naprednih trikov, kot sta Huaweijev nori portretni način in Samsungova fleksibilna zaslonka, bo povprečen uporabnik z njim kljub temu lahko naredil nekaj zelo dobrih fotografij.

Potencial XZ2 Compact na področju fotografije do izraza pride predvsem takrat, ko ga uporabljamo na prostem pri veliko razpoložljive svetlobe. Poglejte, kakšne posnetke se da narediti z njim:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Sony je pri fotoaparatu tudi naslovil težavo s preveliko barvno nasičenostjo fotografij, na kar so opozorili številni uporabniki prejšnjih modelov Xperia višjega cenovnega razreda. Pri XZ2 Compact smo opazili, da barve na fotografijah veliko bolj odražajo resnično sliko, kontrasti pa so bili bolj življenjski in ne pretirano poudarjeni.

Sony Xperia XZ2 Compact je sicer tudi eden od najmanjših pametnih telefonov, ki zna posneti video v ločljivosti 4K, a ker tega ne moremo pokazati praktično nikjer razen na TV- ali računalniškem zaslonu s takšno ločljivostjo, je veliko bolj uporabna nastavitev snemanje v ločljivosti 1080p z gladkimi 60 slikami na sekundo. To je potem videti takole:

XZ2 Compact ima tudi način za ustvarjanje super počasnih posnetkov, a tega se bomo še dotaknili. Uvrstili smo ga namreč med lastnosti, ki bi jih Sony v naslednji izdaji telefona lahko še izboljšal.

S tem pametnim telefonom lahko pademo v bazen.

Sony Xperia XZ2 Compact kot že nekaj generacij pred njim nosi certifikat odpornosti (v tej izdaji IP68), ki uporabniku zagotavlja, da telefon ne bo uničen, če pade v do meter in pol globoko vodo ter tam ostane do 30 minut.

Dolgoživost baterije

Po tem, ko smo baterijo prvič napolnili na 100 odstotkov, smo polnilnik v pametni telefon prvič priklopili šele čez skoraj dva dni. V vmesnem času smo:

- Xperio XZ2 dejansko uporabljali kot telefon, torej se pogovarjali in pošiljali sporočila SMS;

- komunicirali prek aplikacij za sporočanje, kot sta Facebookov Messenger in Viber;

- uporabljali aplikaciji družbenih omrežij Instagram in Snapchat;

- gledali videoposnetke na YouTubu;

- telefon prek povezave bluetooth sparili z avtomobilom in ga uporabili za poslušanje glasbe;

- naredili kakšnih 30 fotografij in posneli nekaj videoposnetkov;

- precej brskali po spletu prek aplikacije Google Chrome.

Pametni telefon Sony Xperia XZ2 Compact tako kot večino njegovih sodobnikov polnimo prek ovalnega priključka USB-C. Naprava pozna tudi hitro polnjenje - v 30 minutah se z ničle napolni do kakšnih 30 ali 35 odstotkov -, ne pa tudi brezžičnega polnjenja. Foto: Matic Tomšič

Baterija s kapaciteto 2.870 miliamperskih ur z enim polnjenjem zdrži približno tako dolgo kot baterija v predhodniku XZ1 Compact, kar je pravzaprav majcen napredek, saj ima XZ2 Compact večji in energetsko bolj požrešen zaslon z višjo ločljivostjo slike.

Cena je za tako zmogljiv pametni telefon precej ugodna. Toda ...

Sony Xperia XZ2 Compact v Sloveniji v prosti prodaji stane 599 evrov, s popusti in med akcijami ga pri nekaterih spletnih trgovcih lahko dobimo še za nekaj deset evrov manj.

V primerjavi z navadno Xperio XZ2, ki ima večji zaslon, sicer pa praktično iste tehnične lastnosti, je XZ2 Compact kar 200 evrov cenejši.

Sony Xperia XZ2 Compact je pravzaprav eden najcenejših pametnih telefonov na slovenskem trgu, ki ponuja takšno zmogljivost. Foto: Matic Tomšič

A težava je, da bo, to so nam potrdili pri uvozniku, Xperia XZ2 Compact v Sloveniji na voljo izključno v prosti prodaji in ne tudi pri operaterjih, kjer bi bilo pametni telefon mogoče ugodneje oziroma na obroke kupiti s sklenitvijo ali podaljšanjem naročniškega razmerja.

600 evrov v enem kosu bo za marsikoga morda vendarle prevelik zalogaj, da bi se odločil za nakup Compacta.

Sony Xperia XZ2 Compact je bil od izidu malce dražji kot lanski XZ1 Compact, v prosti prodaji pa stane približno toliko kot zdaj že leto in pol stari iPhone 7, lanski Samsung Galaxy S8 (če najdete res dobro kupčijo) ali dve leti stari Samsung Galaxy S7 edge. Foto: Matic Tomšič

Veliko pomembnih izboljšav glede na predhodnika XZ1 Compact.

Xperia XZ2 Compact se v neposredni primerjavi z modelom XZ1 Compact, ki ga je Sony začel prodajati pred samo pol leta, zdi kot čisto drug pametni telefon in ne le kot malenkostna nadgradnja predhodnika.

Veliko zaslug za to imata predvsem ergonomična oblika in veliko kakovostnejši zaslon, ki sta serijo Compact iz leta 2013, kjer je bila zaradi škatlastega dizajna in nizke ločljivosti slike ujela še pred nekaj meseci, vrnila v sedanjost.

Hvalimo tudi izboljšan čitalnik prstnih odtisov, ki ga za odklepanje naprave zdaj ni treba več pritisniti, podvojeni prostor za shranjevanje podatkov (XZ1 ga je imel samo 32 gigabajtov) ter še za nekaj korakov naprednejši in izboljšan fotoaparat.

Tehnične lastnosti pametnega telefona Sony Xperia XZ2 Compact



Foto: Matic Tomšič

Dimenzije in teža: 135 x 65 x 12,1 milimetra, 168 gramov

Zaslon: diagonala 5,0 palcev (12,7 centimetra), ločljivost 1.080 x 2.160 slikovnih pik, razmerje slike 18:9, zaščita Gorilla Glass 5

Procesor in delovni pomnilnik: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 845, 4 gigabajti pomnilnika RAM

Prostor za shranjevanje podatkov: 64 gigabajtov, možnost razširitve s spominsko kartico do 400 gigabajtov

Operacijski sistem: Android 8.0 Oreo

Povezljivost: 4G/LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, GALILEO,

Fotoaparat in videokamera: 19 milijonov slikovnih točk, zaslonka f/2.0 (manj je bolje), lasersko samodejno ostrenje slike; snemanje videa v ločljivosti 4K pri 30 slikah na sekundo in FullHD pri 60 slikah na sekundo; počasni posnetek v ločljivosti FullHD

Priključki: USB-C 3.1

Odpornost: certifikat IP68 (preživi pol ure v do 1,5 metra globoki vodi), odpornost proti vdoru prahu

Kapaciteta akumulatorja (baterije): 2.870 miliamperskih ur

Pet stvari, ki bi jih pri XZ2 Compact spremenili

Postavitev čitalnika prstnih odtisov.

Sicer zelo natančen čitalnik prstnih odtisov, ki uporabnika praktično nikoli ne pusti na cedilu in telefon odklene takoj ob dotiku, je na telefonu XZ2 Compact umeščen dober centimeter pod lečo fotoaparata. Foto: Matic Tomšič

Ker je pametni telefon tako majhen, čitalnika prstnih odtisov, ko napravo želimo odkleniti, preprosto ne dosežemo brez izdatne prstne telovadbe. Večkrat smo se tudi zalotili, da smo namesto na čitalnik s prstom pritiskali na fotoaparat. Zamenjaš ju mimogrede, saj sta iste oblike.

Čitalnik prstnih odtisov bi pri naslednji izvedbi modela Compact mesto lahko našel pod zaslonom. Telefon ima nad in pod zaslonom namreč še vedno dovolj širok rob, da je prostora tam zanj verjetno dovolj. Alternativa je morda tudi selitev čitalnika ob lečo fotoaparata.

Snemanje počasnih posnetkov.

XZ2 Compact uporabniku ponuja možnost igranja z ustvarjanjem izredno upočasnjenih videoposnetkov v zelo dobri ločljivosti (FullHD), a ima ta način snemanja veliko hibo.

Uporabnik mora sam izbrati trenutek, kdaj se bo začel počasen posnetek, to pa je lahko zahtevno in frustrirajoče, saj je v tem načinu mogoče snemati manj kot sekundo. Da je bil zgornji posnetek vode, ki počasi prileze iz pipe, vsaj soliden, smo potrebovali več kot petnajst poskusov, na primer.

Tekmeci XZ2 Compact, na primer letošnji premijski Samsungi, imajo to rešeno tako, da v najprimernejšem trenutku sami zaznajo gibanje in začnejo z ustvarjanjem počasnega posnetka.

Fotoaparat si zna vzeti čas za izostritev slike.

To se sicer ne dogaja ravno pogosto, največkrat pa smo težave XZ2 Compact z ostrenjem opazili takrat, ko smo želeli posneti bližnjo fotografijo kakšne manjše stvari, na primer žuželke ali Legove figurice.

To občasno nevšečnost je sicer mogoče skoraj izničiti tako, da telefon držimo z obema rokama, na zaslonu s prstom tapnemo objekt, ki ga želimo izostriti, in ga fotografiramo s sprožilcem na ohišju telefona. Na ta način bomo lahko napravo ves čas držali kolikor toliko pri miru. Foto: Matic Tomšič

Ni 3,5-milimetrskega izhoda za slušalke.

To ni veliki presenečenje, saj smo povsem pričakovali, da bo Sony kot mnogi drugi proizvajalci upošteval ta trend industrije mobilnih naprav. Telefonu je zato priložen pretvornik digitalnega v analogni signal, s katerim lahko povežemo klasične slušalke, ki pa imajo 3,5-milimetrski priključek, in izhod USB-C.

XZ2 Compact se vsem ne bo zdel najbolj "kompakten"

Za prve vtise o XZ2 Compact smo prosili nekaj prijateljev in sorodnikov in čeprav so skoraj vsi po vrsti dejali, da je občutek ob držanju telefona v dlani zelo dober in varen, so skoraj vsi tudi komentirali njegovo debelino.

Ta je sicer res opazna - kar Xperia XZ2 Compact prihrani po dolžini in širini, se pozna na globini. Telefon je debel 1,21 centimetra, kar je precej več od večine njegovih sodobnikov.

Levo: primerjava Sony Xperia XZ2 Compact in Samsung Galaxy S8. Desno: primerjava Sony Xperia XZ2 Compact in Huawei P20. Foto: Matic Tomšič