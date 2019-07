Slavno ime na policah slovenskih trgovin: kako dobri so televizorji Tesla?

V preizkus smo prejeli TV-sprejemnika 55T609SUS, ki zastopa Teslin srednji razred oziroma serijo 6, in 55S903SUS, predstavnika Tesline premijske serije 9. Diagonali obeh zaslonov merita 140 centimetrov oziroma 55 "palcev".



Čeprav sta televizorja enako velika, s cenama pa sta narazen le 70 evrov, gre za bistveno drugačni napravi, ki bosta ujeli vsaka svoj tip kupca. To je tudi njuna oziroma Teslina največja pomanjkljivost: če bi Srbi najboljše funkcije obeh televizorjev združili v eno napravo in ceno potegnili po sredini, bi dobili zmagovalni recept, tako pa mora kupec tako pri seriji 6 kot pri seriji 9 sprejeti nekaj kompromisov.



To sicer ne pomeni, da sta serija 6 ali serija 9 slaba nakupa. Vsaka ima namreč vsaj eno prednost, ki jo za slovenskega kupca naredi še posebej zanimivo.

Za koga je Teslin 55-palčni televizor razreda 6?

Znamka Tesla je ime seveda dobila po znanstveniku Nikoli Tesli. Srbi pod istim imenom sicer prodajajo tudi pametne telefone nižjega cenovnega razreda, tablične računalnike in klimatske naprave. Foto: Matic Tomšič

Za kupca, ki išče čim večji televizor z ločljivostjo slike 4K za čim nižjo ceno.

Eno od nenapisanih pravil nakupovanja TV-zaslona je, da kupi največjega, ki si ga lahko privoščiš. Tesla serije 6 (55T609SUS) je pravo utelešenje tega pravila, saj gre za enega najcenejših 55-palčnih oziroma 140-centimetrskih zaslonov na slovenskem trgu. Dobiti ga je namreč mogoče že za 389 evrov.

Za kupca z omejenim proračunom, ki že dolgo ni kupil novega televizorja.

Tako nizka cena pomeni, da mora kupec sprejeti nekaj kompromisov - kakovost slike, čeprav povsem zadovoljiva, ni na ravni modelov za 1.000 in več evrov, prav tako manjka marsikatera noviteta, kot je daljinec, s katerim je mogoče kot z računalniško miško na zaslonu premikati kazalec za lažje upravljanje, na primer.

A kupcem, ki iščejo vrhunsko kakovost slike in napredne tehnološke bombončke, Tesla serije 6 pravzaprav sploh ni namenjena. Njeni ciljni skupini so kupci z omejenim proračunom, ki iščejo čim večji televizor za čim nižjo ceno (te smo omenili zgoraj), in kupci z omejenim proračunom, ki želijo nadgraditi starejši televizor.

Kakovost slike je solidna tako na Tesli serije 6 kot na seriji 9. Glede na to, da dražji model stane manj kot 500 evrov, presežkov ne gre pričakovati, a večini manj zahtevnih uporabnikov se bo prikaz na obeh zaslonih zdel povsem zadovoljiv, še posebej, če na eno od Tesel prehajajo s starejšega ali slabšega televizorja. Foto: Tesla / ComTrade

Sploh druga ciljna skupina kupcev bo s serijo 6 dobila ogromno, še posebej, če novega televizorja že dolgo niso kupili. Za manj kot 400 evrov bodo domov prinesli skoraj dvakrat večjo pošast, ki kaže sliko v ločljivosti 4K, se zna povezati z internetom (tudi prek vgrajene antene Wi-Fi) in ponuja možnost uporabe aplikacij, kot sta YouTube in Netflix. Za nekoga, ki nadgrajuje deset let starega 32-palčnika, bo Tesla serije 6 lahko prava raketa.

Tako rekoč vse našteto velja tudi za 70 evrov dražjo 55-palčno Teslo serije 9.

Za navdušenca nad videoigrami, ki išče poceni televizor s podporo HDR.

HDR je okrajšava za visok dinamični razpon (HDR), ki na področju videa v grobem pomeni sliko z veliko bolj živimi barvami in globljimi kontrasti. Takšno sliko lahko ob prejetju ustreznega signala, na primer iz igralne konzole ali z Netflixa, prikaže televizor z ustrezno podporo standardu.

Foto: Tesla / ComTrade

Preizkušena Tesla serije 6 je eden najcenejših 55-palčnih televizorjev na slovenskem trgu, ki omogoča prikaz slike HDR. Zaradi tega je morda še posebej zanimiva za lastnike igralnih konzol (kot je Sonyjev Playstation 4, ki potrebujejo televizor zgolj za igranje videoiger, ki podpirajo tudi HDR, v katerem so igre videti veliko bolje kot v navadnem načinu slike), a za nov TV-zaslon ne želijo zapraviti veliko več kot 400 evrov.

Za nekoga, ki ve, koliko denarja bo odštel za TV-zaslon, in je zato pripravljen spregledati nekaj pomanjkljivosti.

55-palčni televizor za manj kot 400 evrov prinaša določene kompromise. Pri preizkušeni Tesli serije 6 smo tako opazili:

- Občasno hreščeč zvok v menijih določenih aplikacij, na primer YouTuba. Med predvajanjem vsebin je moteč zvočni učinek sicer izginil.

Foto: Matic Tomšič

- Premikanje po menijih je lahko zaradi uporabniškega vmesnika pametnega televizorja občasno precej okorno, iskanje določenih nastavitev lahko traja celo večnost. Takšna je sicer izkušnja nekoga, ki sicer uporablja hitrejši televizor višjega cenovnega razreda - kot smo že omenili, bo lahko Tesla serije 6 za nekoga, ki je prej uporabljal veliko starejši model, prava raketa.

- Daljinec deluje zelo plastično in uporabnika ob močnejših stiskih gumbov občasno navda s strahom, da ga bo enkrat preprosto zdrobil.

Foto: Matic Tomšič

Za kupca, ki mu klasični dve leti garancije, ki ju ponuja precej drugih proizvajalcev, nista dovolj.

To velja za oba preizkušena televizorja: Tesla za svoje TV-zaslone privzeto ponuja tri leta garancije, kdor pa bo televizor kupil do 30. septembra 2019, si lahko garancijo z registracijo na Teslini uradni spletni strani podaljša na pet let.

Kako je videti slika na Tesli serije 6:

Za koga je Teslin 55-palčni televizor razreda 9?

Foto: Tesla / ComTrade

Kar zadeva vrednost za denar, za serijo 9 veljajo iste stvari kot v prvih dveh alinejah poudarkov lastnosti serije 6.

Za kupca, ki želi čim cenejši 140-centimetrski pametni televizor z operacijskim sistemom Android TV.

Android TV je Googlov operacijski sistem za pametne televizorje, omogoča pa vpis v osebni uporabniški račun Google in dostop do prilagojenih vsebin in aplikacij, ki jih sicer uporabljamo na računalniku ali pametnem telefonu, prek televizijskega zaslona.

Tesla serije 9 je s ceno od 469 evrov eden najcenejših 55-palčnih televizorjev na slovenskem trgu, ki uporabniku ponujajo Android TV.

Foto: Matic Tomšič

Za uporabnika, ki bo filme in TV-serije z računalnika prenašal na televizijski zaslon.

Tesla razreda 9 ima vgrajen Chromecast, Googlovo rešitev, ki omogoča preprost prenos slike in zvoka iz osebnega računalnika s spletnim brskalnikom Chrome na podprt televizijski zaslon. Za nekoga, ki želi s kombinacijo televizorja in računalnika narediti domač medijski center, je že vgrajen Chromecast kot naročen.

Za nekoga, ki ima omejen proračun, a mu je zelo pomembna kakovost izdelave in materialov.

Serija 9 je s tega vidika pustila boljši vtis kot serija 6. Naprava je videti bolj privlačno. Ob zaslonu ima tanjše robove, razporeditev priključkov na zadnji strani televizorja je bolj prijazna do uporabnika, saj so vsi na isti strani.

Daljinski upravljalnik serije 9 v nasprotju s serijo 6 daje občutek "teže" in ga je nasploh zelo prijetno držati, saj se zaradi izbire materialov zdi, kot da je oblečen v usnje. Foto: Matic Tomšič

Za kupca, ki nima nerealnih pričakovanj in razume, da je pri Tesli izraz "najvišji razred" relativnega pomena.

Tako kot pri Tesli serije 6 je tudi pri seriji 9 zaradi cene treba sprejeti nekaj kompromisov, kar zadeva kakovost slike in določenih tehnoloških prvin, ki so standard višjih cenovnih razredov.

V oči bode predvsem dejstvo, da televizor ne podpira standarda prikaza slike HDR, kar lahko odvrne marsikoga, ki televizor kupuje predvsem zato, ker želi nanj priklopiti sodobno igralno konzolo ali pa gledati z najnovejšo tehnologijo podprte filme in TV-serije.

Kot eno od pomanjkljivosti bi lahko omenili tudi hitrost osveževanja (50 hercev), ki je nižja od postopoma že standardnih 100 hercev, a to je kompromis, ki ga je treba sprejeti ob nižji ceni naprave. Foto: Matic Tomšič

55-palčna Tesla serije 9 ima v nasprotju s serijo 6, ki se za tržni delež bojuje s podobno manj znanimi imeni tipa Manta in Vox, še to težavo, da s ceno od 469 evrov že posega na področje pri kupcih bolj uveljavljenih znamk, kot so Samsung, LG, Phillips in Sony.

