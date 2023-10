Samsung SmartTag 2: učinkovito iskanje predmetov, a le za samsungovce

Nova Samsungova pametna značka Galaxy SmartTag 2 je oblikovno povsem prenovljena glede na svojo predhodnico, ki smo si jo ogledali pred dobrim poldrugim letom. Nova oblika in kovinska ojačitev v izrezu sta predvsem priročni za lažje pritrjevanje na ključe, obeske in druge predmete, kjer bo pametna značka opravljala svoje poslanstvo. Gotovo pomaga tudi to, da je dvojka manjša od predhodnice.

Oblikovna prenova pa ni le lepotna, saj je tudi okrepljena odpornost na prah in vodo, ki zdaj ustreza standardu IP67. Ta je občutno višji od standarda IP53, s katerim se je ponašala prva generacija Samsungovih pametnih značk.

Nova Samsungova pametna značka je veliko odpornejša na vodo kot njena predhodnica. Foto: Gaja Hanuna

Največ funkcij z najboljšimi telefoni

Osnovno poslanstvo ostaja nespremenjeno: pomoč pri iskanju predmetov, to so lahko ključi, denarnice, prtljaga, ovratnica hišnega ljubljenčka, kolo in drugi, z uporabo tehnologij BLE (Bluetooth Low Energy) in UWB (Ultra WideBand). Ob tem mora biti seveda značka pripeta na želeni predmet.

Toda polna funkcionalnost tehnologije UWB, ki omogoča natančno usmerjanje do značke in ne le podajanja podatka o oddaljenosti, je dostopna le z uporabo ustreznega pametnega telefona s podporo tej tehnologiji – npr. Samsung Galaxy S23 Ultra, s katerim smo novo pametno značko preizkusili.

Pregleden prikaz lokacije pametne značke (in predmeta, na katerega je pripeta) z učinkovito pomočjo, če se izgubi. Foto: Srdjan Cvjetović

Prazna baterija? Ni še treba zavreči naprave!

Nova pametna značka obljublja skoraj štirikrat daljše delovanje z eno baterijo glede na prvo generacijo Samsungovih pametnih značk, seveda odvisno, ali jo uporabljamo v navadnem ali varčnem načinu dela.

Ko pa baterija opravi svoje, jo razmeroma preprosto (odvisno od prstne spretnosti) lahko nadomestimo s standardno gumbasto baterijo CR2032, kar je ekološko in finančno prijaznejše od tistih tekmecev, kjer po izpraznitvi baterije preostane le zavreči celo napravo.

V krogu družine

Pametna značka Samsung SmartTag2 deluje znotraj Samsungovega omrežja SmartThings Find, ki ni združljivo z Googlovim omrežjem za iskanje naprav (Find My Device) in je od njega tudi bistveno manj obsežno, kar pri iskanju založenih predmetov ni zanemarljivo.

Dodatna omejitev je delovanje le s Samsungovimi mobilnimi napravami, zaradi česar je Samsungova pametna značka neprimerna za uporabnike pametnih telefonov drugih proizvajalcev.

Pametna značka Samsung SmartTag 2 poskrbi tudi za obvestila, ki zagotovo lahko preprečijo izgubo povezanega predmeta. Foto: Srdjan Cvjetović

Preprosto prvo povezovanje

Za uporabo Samsungove pametne značke je na Samsungov pametni telefon, ki mora imeti najmanj tri gigabajte pomnilnika in najmanj operacijski sistem Android 9.0 (kar danes ne bi smel biti izziv), treba namestiti brezplačno aplikacijo Samsung SmartThings, ki je na voljo tako v Samsungovi kot tudi v Googlovi programski tržnici Play.

Povezovanje potem poteka preprosto – združljive naprave bodo hitro zaznale bližino pametne značke, sicer pa jo je mogoče povezati tudi prek QR-kode na škatlici. Prvo povezovanje traja okrog pol minute oziroma še dve minuti več, če bo treba posodobiti programsko opremo.

Začetek uporabe pametne značke Samsung SmartTag 2. Pred prvo uporabo bo aplikacija po potrebi poskrbela tudi za programsko posodobitev pametne značke (slika desno). Foto: Srdjan Cvjetović

Daljši doseg

V sami aplikaciji je mogoče izbrati eno izmed (preprostih) melodij zvonjenja pametne značke in njeno glasnost ter značko umestiti v enega izmed prostorov skupaj z ostalimi povezanimi napravami v okolju SmartThings. Zdi pa se nam, da tudi pri največji možni glasnosti pametna značka ne zvoni pretirano glasno, kar lahko oteži iskanje predvsem v hrupnem okolju.

Kako daleč se vidita pametna značka in z njo povezani telefon, je seveda odvisno od tega, ali so med njima kakšne ovire – na odprtem je doseg seveda večji, a tudi v stanovanjih ni nevarnosti, da se ne bi videla tudi med najbolj oddaljenimi kotički. Proizvajalec navaja, da je doseg 120 metrov, kar je občutno več kot pri predhodni generaciji.

Nekateri izmed načinov za lažje iskanje pametne značke Samsung SmartTag 2 Foto: Srdjan Cvjetović

Tudi obvestila, opozorila in rutine

Iskanje pametne značke je odvisno od tega, ali je povezana s telefonom ali ne. Ko je povezana s telefonom, pomaga pri iskanju tehnologija UWB, ki usmerja proti pametni znački in navaja oddaljenost od nje.

To iskanje ni povsem brezhibno, a je v vsakem primeru hitro in zanesljivo pripeljalo do pametne značke in tistega, kar je bilo povezano na njo.

Različna prikaza iskanja v neposredni bližini, ki temelji na tehnologiji UWB in zahteva povezavo s telefonom, ki jo podpira. Foto: Srdjan Cvjetović V nastavitvah je med drugim mogoče vklopiti obvestila, če pripadajoči pametni telefon izgubi povezavo s pametno značko (to najverjetneje pomeni, da smo jo nekje pozabili) ali če značka (ali mi z njo) pride v izbrano območje, kot je dom, ali ga zapusti.

Za kratek kot tudi dolg pritisk tipke na pametni znački lahko določimo poljuben nabor funkcij in rutin pametnega doma, natančneje naprav, ki so povezane v okolje SmartThings – npr. izklopimo vse luči in klimatsko napravo, ko zapustimo dom.

Foto: Srdjan Cvjetović

Sklepna beseda

Pametna značka SmartTag 2 je zelo uporabna rešitev za vse, ki (pre)pogosto iščejo ključe ali kaj drugega, a le za uporabnike, ki imajo Samsungov pametni telefon ali tablico. Za naprednejše funkcije, kot je iskanje v bližini, mora povezana Samsungova naprava podpirati tehnologijo UWB.

Uporabniki, ki so že vajeni prve generacije Samsungovih pametnih značk, bodo veseli izboljšav druge generacije, zaradi katerih bo uporaba še udobnejša in učinkovitejša. In še priporočena redna maloprodajna cena: 39,90 evra za eno ali promocijsko pakiranje štirih za 129,90 evra.

Kaj nam je bilo všeč:

- daljša vzdržljivost baterije in možnost njene zamenjave,

- odpornost po standardu IP67.

Kaj nam ni bilo všeč:

- povezovanje in upravljanje še vedno samo s Samsungovimi mobilnimi napravami.