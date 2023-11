Samsung Galaxy S23 FE: poenostavljen, a zato ugodnejši premijski pametni telefon

Po tem, ko je Samsung lani prekinil tradicijo in preskočil pametni telefon Galaxy S22 FE, so letos ponovno predstavili pametni telefon z oznako FE (Fan Edition), ki meri na tiste, ki vseeno želijo več, kot ponuja serija A, a niso pripravljeni odšteti toliko denarja, kolikor stanejo pametni telefoni redne serije S.

Samsungove pametne telefone serije FE smo navadno pričakovali pol leta ali malo več po vsakoletni predstavitvi paradne serije S. Predlanski FE je nekoliko presenetil s svojo (pre)visoko ceno, po lanskem premoru pa se letošnji FE cenovno ponovno udobno uvršča med serijo A, ki je ogledni primer (višjega) srednjega razreda, in premijsko serijo S.

Upravljavski tipki na desni strani pametnega telefona Samsung Galaxy S23 FE Foto: Gaja Hanuna

Telefone FE je Samsung zasnoval z namenom, da ob čim nižji ceni zagotovi čim več lastnosti serije S. S tem so njegovi najmočnejši tekmeci Samsungovi telefoni serije A – vprašanje je torej, kaj prinaša FE za približno 150 evrov več od trenutnega telefona Samsungove serije A, to je Samsung Galaxy A54.

Veliko podobnosti, a vendarle tudi razlike za nižjo ceno

Žično 25-wattno polnjenje, brezžično 15-wattno polnjenje in možnost brezžičnega polnjenja drugih naprav, čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, odpornost na vodo in prah po najvišjem standardu IP68, lep, odziven in očem prijeten zaslonski prikaz z dinamičnim osveževanjem do 120-krat v sekundi ter oblikovna zasnova, značilna za serijo S – to so lastnosti, ki so enake pri modelu S23 FE in "običajnem" S23, najugodnejšem v trojčku letos predstavljenih Samsungovih premijskih telefonov serije S. Po premeru zaslona je Samsung Galaxy S23 FE večji od osnovnega modela S23, a manjši od modelov S23+ in S23 Ultra.

Procesor pa ni enak – Samsungov osemjedrni procesor Exynos 2200 z najvišjim taktom 2,8 gigaherca je zelo dober ter zagotavlja dobro delovanje in odzivnost. Priznati je treba, da ta procesor zagotovo ni najboljše, kar zdaj lahko dobimo, a tudi to, da zato zagotavlja bistven prihranek glede na dražje Samsungove modele. Pomnilnika je za zelo spodobnih osem gigabajtov, v osnovni izvedbi je 128 gigabajtov shrambnega prostora.

Video: sprehod po izbirnikih pametnega telefona Samsung Galaxy S23 FE

Pripravljen na nočne fotografske izzive

Pri pametnem telefonu Samsung Galaxy S23 FE si je korejski proizvajalec privoščil nekaj ustvarjaln(ejš)ih barv: naš preizkušanec je bil v mentolno zeleni barvi, pri nas bodo na voljo še kremna, grafitna in vijolična.

Kamere na zadnji strani so eno od glavnih področij, kjer Samsung Galaxy S23 FE prekaša serijo A, ki nima telefoto leče. Ta na pametnem telefonu Samsung Galaxy S23 FE nima enakih lastnosti kot na osnovnem modelu Samsung Galaxy S23, a vendarle ima trikratno optično povečavo, ki je serija A nima.

Trojček kamer na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy S23 FE Foto: Gaja Hanuna

Ne smemo spregledati niti glavne kamere, katere tipalo ima ločljivost 50 milijonov pik: dobro se obnese tudi pri nočnem fotografiranju, za kakovost fotografij pa skrbi tudi optična stabilizacija slike. Trojček dopolnjuje ultraširoka kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik, videofile bo zagotovo razveselilo, da lahko s FE snemajo video posnetke v ločljivosti 8K.

Bonus brezžičnega polnjenja

Akumulator z zmogljivostjo 4500 miliamperskih ur je celo zmogljivejši od tistega na osnovnem modelu Samsung Galaxy S23 (3900 miliamperskih ur) in ne bo omagal od jutra do večera ali celo dlje, razen ob nadpovprečno intenzivni rabi.

O hitrosti žičnega polnjenja ne moremo govoriti, ker je Samsung med tistimi proizvajalci, ki že dalj časa novim telefonom ne prilagajo več polnilnika – hitrost žičnega polnjenja bo tako odvisna od razpoložljivega polnilnika. Bonus je brezžično polnjenje, ki ga serija A nima.

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S23 FE Foto: Gaja Hanuna

Štiriletna programska in petletna varnostna podpora

Samsung Galaxy S23 FE ima nameščen operacijski sistem Android 13 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI. Ni strahu, da bi zmanjkalo programske podpore, saj bo Samsung razkošno dolga štiri leta zagotavljal programske nadgradnje in pet let varnostne popravke.

Tu so še sodobni komunikacijski standardi WiFi 6E in Bluetooth 5.3 ter podpora za delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije (5G) in podpora za eSIM.

Zaslon pametnega telefona Samsung Galaxy S23 FE je celo večji kot pri telefonu Samsung Galaxy S23, a obenem manjši kot pri telefonih Samsung Galaxy S23+ in S23 Ultra. Foto: Gaja Hanuna

DeX na S23 FE? Da!

Ena izmed premijskih funkcij Samsungovih pametnih telefonov, ki jo uporabljajo le redki, a so je zato toliko bolj veseli, je funkcija DeX – ta omogoča dostop do androidnih aplikacij pametnega telefona na odprtem namizju velikega zaslona, kjer je mogoče prilagajati velikost pripadajočih oken.

Dobra novica za maloštevilne uporabnike te na videz eksotične, a (potencialno) zelo uporabne funkcije je, da jo Samsung Galaxy S23 FE podpira.

Utor za kartici nanoSIM so pri pametnem telefonu Samsung Galaxy S23 FE umestili na zgornjo stran. Foto: Gaja Hanuna

Pametni telefon Samsung Galaxy S23 FE

Dimenzije: 158 x 76,5 x 8,2 milimetra

Masa: 209 gramov

Material: steklo Gorilla Glass 5 spredaj in zadaj, aluminijski okvir

Operacijski sistem: Android 13 z uporabniškim vmesnikom One UI, štiri leta programskih nadgradenj in pet let varnostnih popravkov

Procesor: Samsung Exynos 2200, štirinanometski, osemjedrni (1 x 2,8 gigaherca Cortex-X2, 3 x 2,50 gigaherca Cortex-A710, 4 x 1,8 gigaherca Cortex-A510)

Pomnilnik: 8 gigabajtov

Shrambni prostor: 128 gigabajtov v osnovni različici, ni možnosti razširitve s pomnilniškimi karticami

Zaslon: AMOLED 2X, 2340 x 1080 pik (FHD+), premer 16,3 centimetra (6,4 palca), dinamično osveževanje od 60 do 120 hercev, HDR+, svetilnost do 1340 nitov, delež zaslonske površine na sprednji strani okrog 83 odstotkov

Kamera zadaj: glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik in optično stabilizacijo slike (f/1.8), ultraširoka kamera (123 stopinj) z ločljivostjo 12 milijonov pik (f/2.2), telefoto kamera z ločljivostjo 8 milijonov pik (f/2.4) in trikratno optično povečavo, video: 8K@24 okvirjev na sekundo, 4K@30/60 okvirjev na sekundo, 1080p@30/60/120/240 okvirjev na sekundo, 720p@960 okvirjev na sekundo, video datoteke mp4, m4v, 3gp, 3g2, avi, flv, mkv, webm

Kamera spredaj: ločljivost deset milijonov pik (f/2.4), video: 4K@30/60 okvirjev na sekundo, 1080p@30/60 okvirjev na sekundo, elektronska stabilizacija slike

Akumulator: neodstranljiv, nazivna zmogljivost 4500 miliamperskih ur, 25-wattno žično polnjenje, 15-wattno brezžično polnjenje, povratno brezžično polnjenje

Povezljivost: 5G/4G/3G/2G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6E, Bluetooth 5.3, USB-C, nanoSIM Dual SIM, eSIM, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, optični čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, Samsung DeXZvok: stereo zvočnika, ni analognega vhoda, datoteke mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota, dff, dsf, ape

Odpornost: standard IP68

Barve: grafitna, kremna, mentol zelena in vijoličnaCena: 699 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo)

Samsung Galaxy S23 FE ima nameščen operacijski sistem Android 13 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI. Programske nadgradnje bodo sledile še štiri leta, varnostni popravki pa še eno leto dlje. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Pametni telefon Samsung Galaxy S23 FE prinaša veliko odlik Samsungove premijske serije S (vseh seveda ne) ob občutno nižji ceni. Dobro zapolnjuje vrzel med srednjim in višjim razredom, a kljub svojemu zanesljivemu delovanju in tradicionalno odličnemu zaslonskemu prikazu pravzaprav ne izstopa.

S tem sicer ni nič narobe, če je ta pametni telefon znotraj predvidene proračunske postavke, ki presega Samsungovo serijo A in njene neposredne tekmece višjega srednjega razreda, a obenem ne dosega niti najugodnejšega v Samsungovi izvirni premijski seriji S, lahko pričakujete, da vam bo zvesto in zanesljivo služil za vsa vsakdanja opravila.

Kaj nam je bilo všeč:

- tradicionalno dober zaslonski prikaz,

- prepoznavna oblikovna zasnova Samsungove premijske serije S,

- zanesljivo delovanje,

- zmogljivost akumulatorja skoraj dosega Samsung Galaxy S23+,

- dolgo obdobje programskih nadgradenj.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni možnosti nadgradnje shrambnega prostora s pomnilniškimi karticami.