Samsung Galaxy Note 10 Lite: (skoraj) enaka zmogljivost za polovično ceno?

Glede na to, da smo preizkusili oba telefona, se primerjavi ne moremo izogniti in se bomo v tej recenziji posvetili razlikam med napravama. V nadaljevanju jim bomo za lažje razumevanje pravili kar Plus in Lite.

Razlike niso očitne na prvi pogled

Za začetek, če bi položili telefona Plus in Lite drug zraven drugega, bi najprej opazili, da sta skoraj enako velika, Lite je celo malo večji in debelejši, kar pomeni, da je rahlo bolj neudoben za držo v eni roki. Razlikujeta pa se po ukrivitvi zaslona čez rob ter postavitvi fotoaparata na hrbtni strani.

Če pogledamo okoli telefona, opazimo na Litu analogni 3,5-milimetrski priključek za slušalke; to je lastnost, ki smo jo okoreli avdiofili, ki še prisegamo na stare slušalke, pri dražjem Plusu pogrešali.

Na spodnji strani najdemo tudi osamljeni zvočnik. Foto: Kristjan Kovač

Večje spremembe so pod pokrovom

Zakaj je Note 10 Lite torej toliko cenejši od soimenjakov? Zaslon, za začetek, je na Litu rahlo slabše ločljivosti, 1.080 x 2.400, enako kot navadni Note 10, v primerjavi s Plusovo ločljivostjo 1.440 x 3.040, a razlika pri vsakdanji uporabi ni (preveč) opazna in je kljub temu še vedno zelo oster. Prav tako Lite nima zaščitnega stekla Corning Gorilla ter certifikacije HDR10+.

Naslednji večji korak nazaj pri cenejšem bratcu je procesor. V teh recenzijah natančnim številkam ponavadi ne namenimo veliko pozornosti, saj so vsi današnji telefoni bolj ali manj dovolj zmogljivi za vsa mogoča opravila. Tokrat pa moramo omeniti Litov dve leti star procesor, uporabljen v napravah, kot sta Galaxy S9 in Note 9. Procesor sam po sebi ni slab in je, kot rečeno, dovolj zmogljiv za vse kar smo potrebovali, ampak ni več procesor za visoki cenovni razred.

Razlika v zaslonih je v resnici vidna le na papirju. Foto: Kristjan Kovač

Baterija drži, manjkajo druge dobrote

Litova 4.500 mAh velika baterija je za 200 mAh večja od tiste v Plusu, kar je sicer dobrodošla sprememba, a, na žalost, v vsakdanji uporabi ni Baterija je zadovoljiva. Foto: Kristjan Kovač preveč opazna. Lite z lahkoto zdrži ves dan, na polovici drugega dneva brez polnjenja pa smo se že ozirali proti najbližjemu polnilcu, ki pa je tudi počasnejši od Plusovega (25 W proti 45 W). Poleg vsega pa je v boju za čim nižjo ceno Lite ostal tudi brez – brezžičnega polnjenja.

Fotoaparat je kljub vsemu prepričljiv

Fotografije, narejene s pametnim telefonom Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Pri kakovosti fotografij je Lite kljub rahlim razlikam v senzorjih primerljiv s preostalima telefonoma Note. S tremi objektivi, širokokotnim, navadnim ter telefoto, je enak kot Plus. Fotografije so pričakovano ostre in barvite, detajli so čudoviti, skupaj s programskimi posodobitvami pa se je izboljšal tudi način za nočno fotografijo.

Presenetila nas je možnost snemanja videa v kakovosti 4K in 60 sličic v sekundi (brez stabilizacije), a priporočamo način 30 sličic v sekundi, ker uporabi ves senzor in v resnici dobimo bolj všečne posnetke. Vključeni so tudi vsi drugi načini za fotografijo, med njimi tudi Pro mode za vse, ki želijo parametre nastaviti sami.

Nova postavitev objektivov Foto: Kristjan Kovač

Al S-Pen odtehta vse pomanjkljivosti?

Do zdaj smo že ugotovili, da Note 10Lite ni ravno telefon, ki se lahko kosa z najdražjimi napravami. Ima pa stvar, ki je nima skoraj noben drug telefon zunaj serije Note, namreč S-Pen.

Lite je idealen kompromis za vse oboževalce stilusov ali prejšnjih telefonov Note , ki so se odrekli najnovejšemu zaradi previsoke cene. Ampak tudi pri tem Lite ni ravno na isti ravni kot Plus, saj mu primanjkuje nekaj funkcij za upravljanje telefona s pisalom S-Pen, ki pa so tako priložnostne (da ne rečemo butične), da v končnem seštevku Lite niti v tem primeru ni hudo prikrajšan.

Malo telefonov na trgu ima vključeno pisalo. Foto: Kristjan Kovač

Še več razlogov za nižjo ceno

Na nižjo ceno so zagotovo lahko vplivali tudi zaradi čitalnika prstnih odtisov, ki je, kot je že v navadi, pod zaslonom. Ključna razlika je, da gre pri napravi Lite za starejši senzor kot pri Plusu, razlika pa je več kot očitna. Prstni odtis je čitalnik v najboljšem primeru zaznal v drugem poskusu, v najslabšem pa ga sploh ni.

Namesto njega lahko uporabimo odklepanje z obrazom, ki pa tudi ni najbolj prepričljivo in zanesljivo, saj hitro deluje samo v dobrih svetlobnih pogojih, poleg tega pa za odklepanje telefon uporablja samo sprednjo kamero, kar torej ni najbolj varno. Največkrat smo telefon odklenili kar z dobro staro kodo PIN.

Odklepanje telefona je nerodno. Foto: Kristjan Kovač

Priročne posodobitve programske opreme

Nastavitve za Edge osvetlitev, v temnem načinu Androida. Foto: Kristjan Kovač Nastavitve S-Pen Foto: Kristjan Kovač Tudi posodobitev na Android 10 ni pripomogla k boljši odzivnosti čitalnikov, je pa zato poskrbela za veliko več možnosti za varovanje osebnih podatkov.

Android 10 sedaj omogoča, da aplikacije uporabljajo vašo lokacijo samo takrat, ko jih uporabljate, kar seveda pomaga tudi pri varčevanju z baterijo.

Ob novem Androidu je na telefonu še Samsungov One UI 2, ki poleg estetskih posodobitev prinese tudi kup nastavitev za prilagajanje, med njimi tudi močno potreben način za uporabo z eno roko, ki ga nismo našli na Plusu.

Je torej vreden naziva Note?

Mi menimo, da ne. Ali je to slaba stvar? Tudi ne. Naziv Note običajno pomeni tudi visok cenovni razred, v katerega Note 10 Lite (na srečo) ne spada.

Kljub vsem pomanjkljivostim ima še vedno ključno lastnost serije Note, S-Pen, ki deluje, kakor mora. Pisalo je zelo redko vključeno pri današnjih telefonih in tisti, ki ga redno uporabljajo, bodo zagotovo zadovoljni, da jim zanj ni treba odšteti tisočaka.

Zanimiva izbira barve Foto: Kristjan Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- zaslon,

- fotoaparat,

- pisalo S-pen,

- 3,5-milimetrski analogni priključek za slušalke.