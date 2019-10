Samsung Galaxy A80: eleganten telefon z zaslonom brez meja

Odlična kakovost sprednje kamere, velik zaslon z dobro ločljivostjo in živahnimi barvami ter eleganten okvir, ki ščiti napravo pred prahom in padci. Mobilna naprava Samsung Galaxy A80 je res nekaj zanimivega, saj nas je poleg tega, da nima sprednje kamere na zaslonu, presenetilo še nekaj podrobnosti. Bi o eksperimentalnem delu Samsunga želeli slišati kaj več?

Zanimiv na prvi pogled

Kot mnogo današnjih telefonov je tudi Samsung Galaxy A80 ogromen. Poleg nepresenetljive velikosti pa ima lep, eleganten in čist zaslon, brez kamere, zvočnika in lučk. Celotna sprednja stran telefona je zaslon.

Okvir je iz poliranega rožnatega aluminija, medtem ko je ohišje iz zelo nežne rožnate barve in pokrito s steklom. Dobimo ga lahko samo v treh različnih barvah, to so rožnata, bela in črna.

Okvir je iz poliranega rožnatega aluminija, medtem ko je ohišje iz zelo nežne rožnate barve in pokrit s steklom. Foto: Kristina Gradišar

Čeprav smo pričakovali, da bomo, kot je za Samsungove telefone značilno, našli gumb za našega virtualnega asistenta za opravljanje telefona Samsung, Bixbyja, ga ni bilo. V primerjavi z modelom A70, ki ima vse gumbe na desni, se na tej strani okvirja drži le gumb za vklop, medtem ko sta na levi gumba za višanje in nižanje glasnosti.

Sprednja kamera, ki je – zadaj?!?

Kot smo že omenili, pametni telefon Samsung Galaxy A80 nima sprednje kamere. Kaj pa zdaj to pomeni, nič več selfijev?

Ne, ni tako, tudi ta telefon ima sprednjo kamero, le da se skriva – zadaj. Zadnja kamera je prav tako sprednja. Ob zagonu načina za slikanje selfijev se zgornji del telefona dvigne in hkrati obrne kamero.

Kakovost fotografij je torej enaka v obeh smereh, lahko pa izbiramo med širokokotnim in ultraširokokotnim objektivom. Tako lahko naredimo res širokokotni selfi z ogromno skupino ljudi.

Kamera na pametnem telefonu Samsung Galaxy A80 tiči zadaj, in ko vključimo način za selfije, se zgornji del telefona dvigne in hkrati obrne. Foto: Kristina Gradišar

Funkcija, ki med snemanjem zamegli ozadje

Kamera je torej tisti najzanimivejši element tega telefona. Poleg do zdaj že osnovnih načinov snemanja in fotografiranja na telefonu, to so počasni in superpočasni posnetek, hitri posnetek, panorame in pro-nastavitve fotoaparata, ima naprava tudi funkcijo za fokus v živo, "live focus".

1 / 2 Primer fotografije s povečavo. 2 / 2 Primer fotografije s funkcijo fokus v živo (live fokus).

Zaradi dveh senzorjev, ki lahko merita v globino, lahko pri funkciji fokusa v živo ustvarimo t. i. zamegljeno ozadje, pri čemer senzorja zaznata objekte spredaj in jih izpostavita pred ozadjem, ki ga nato naprava samodejno zamegli. Fokus v živo deluje v sprednjem in zadnjem načinu kamere, tako za fotografije kot tudi za videoposnetke.

Ste že imeli zaslon, na katerem ni zarez?

Prav zato lahko z užitkom gledamo videoposnetke na celotnem zaslonu, ne da bi nas motile zareze ("notch"). Velik, super AMOLED-zaslon s 1.080 x 2.400 pikami in lepimi barvami našo izkušnjo naredi še lepšo in živahnejšo. Poleg lepega vidnega kontrasta ima naprava zelo svetel zaslon, zaradi česar nas med gledanjem nanj ne moti niti sonce.

Za odklepanje naprave imamo na voljo samo čitalnik prstnih odtisov (shranimo lahko le tri); beri: brez odklepanja z očesom ali prepoznave obraza, kar je seveda pomanjkljivost vrteče se kamere.

Malo smo razdvojeni med možnostjo dvakratnega dotika za vklop zaslona. Prednost je, da dejansko hitreje odklenemo telefon s pinom/vzorcem kot pa s čitalnikom za prstne odtise, saj je ta presenetljivo nenatančen in počasen, pomanjkljivost pa je, da se nam lahko tako zaslon prižge v žepu. Tega pa najverjetneje nočemo.

Poleg nepresenetljive velikosti pa ima lep, eleganten in čist zaslon, brez kamere, zvočnika in lučk. Celotna sprednja stran telefona je zaslon. Foto: Kristina Gradišar

Je potrebna posebna pozornost?

Ker je telefon zadaj ploščat, moramo paziti in ga dvigniti, preden vključimo način za selfije, saj se lahko kamera poškoduje med procesom obračanja. Vrnimo se na del, kjer smo omenili funkcijo "dvotapka"

Če se nam v žepu telefon prižge, se lahko vključi tudi fotoaparat, prav tako se lahko vključi način selfi in kamera se bo mučila vrteti v žepu. Res je, da je možnost tega scenarija zelo majhna, ni pa nemogoče.

Kaj se skriva pod zaslonom?

Kot že rečeno, ima telefon čitalnik prstnih odtisov. Ima pa tudi zvočnik za klice, saj drugje ne more biti. Ta se zažene le, kadar imamo klic.

Kadar poslušamo glasbo prek zvočnika, bo ta izhajala le na monozvočniku, ki je na dnu telefona. Na žalost pa nam tudi zvočnik ni bil najbolj pri srcu, saj smo klicatelje težko razumeli, zvok je bil nekako zadušen in nejasen, medtem pa je glavni zvočnik presenetljivo glasen. Ta oddaja samo monozvok, ki nam lahko pokvari popolno gledanje posnetkov na tem telefonu.

Na dnu telefona imamo samo vhod za kabel USB-C, režo za SIM-kartico in izhod z monozvočnikom. Foto: Kristina Gradišar

Poleg tega, da ima monozvočnik, obstaja za vse, ki še vedno prisegamo na dobre stare slušalke, še ena pomanjkljivost telefona, in sicer dejstvo, da nima 3,5-milimetrskega vhoda za slušalke.

Presenetila nas je vzdržljiva baterija

Baterija je kar vzdržljiva in lahko zdrži tudi do dneva in pol sicer ne pretirane uporabe. Če pa se z napravo ukvarjamo ves dan, z več aplikacijami istočasno, pa zdrži mogoče do konca delovnika.

Hitro polnjenje je zadovoljivo glede na večjo 3700 mAh baterijo, od 0 do 100 % ga napolnimo v dobri uri in pol.

Na pogled lažji kot na dotik

Telefon pa pravzaprav niti ni tako lahek, kot bi si predstavljali. Kot vidimo z drugimi modeli, je povsem možno narediti tanko napravo. Predvidevamo lahko, da je težak predvsem zaradi kamere in njenega motorja, ki mora nekje tičati.

Naprava je velika in ne tako lahka, kot bi si mislili. Ni priporočljiv za osebe, ki rade opravljajo telefon z eno roko. Foto: Kristina Gradišar

Programska oprema po večini deluje v redu in se ne zatika, je pa precej počasna pri iskanju po nastavitvah. Zdelo se nam je, da se naprava pri zelo intenzivni, pravzaprav že kar pretirani uporabi nekoliko segreje, a to ne ustavi njenega delovanja, po minuti pa se tudi ohladi.

Komu je namenjen Samsung Galaxy A80?

Rekli bi, da je telefon kot narejen za najstnike ali tiste, ki radi fotografirajo vse okoli, tudi sebe. Prostora za shranjevanje ima 128 GB, nima pa reže za SD-kartice.

Prav tako mu pri izvajanju več aplikacij hkrati gotovo pripomore osem gigabajtov pomnilnika. Za 650 evrov, kolikor znaša njegova priporočena redna maloprodajna cena, so prednosti nedvomno mikavne, celo toliko, da mu lahko prezremo nekaj lastnosti, ki nas niso navdušile.

Kaj nam je bilo všeč:



- dobra kamera tudi za posnetke spredaj,

- zaslon do roba brez kamere in zvočnika,

- lepe barve in kontrast zaslona,

- zmogljiva baterija in hitro polnjenje.