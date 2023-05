Samsung Galaxy A54 5G: prepričljiv borec v neizprosnem srednjem razredu

Samsung Galaxy A54 5G je občutno cenejši od osnovnega predstavnika Samsungove letošnje premijske družine S23, čeprav bi si upali trditi, da se s svojo prenovljeno podobo v štirih razpoložljivih barvah kar močno spogleduje s svojimi zmogljivejšimi bratranci. Kje si potem Samsung uspe priboriti prihranke, ki se odražajo v precej nižji ceni?

Na trgu je tudi Samsung Galaxy A34 za tiste, ki so se pripravljeni odpovedati še kakšni lastnosti ali zmogljivosti v zameno za nižjo ceno, s čimer naslavljajo tudi nižji del srednjega razreda, a je našo pozornost pritegnil prej omenjeni Samsung Galaxy A54 5G.

Samsung Galaxy A54 5G je občutno cenejši od osnovnega predstavnika Samsungove letošnje premijske družine S23, čeprav bi si upali trditi, da se s svojo prenovljeno podobo v štirih razpoložljivih barvah kar močno spogleduje s svojimi zmogljivejšimi bratranci. Foto: Bojan Puhek

Dva pogleda

Ravno na dan, ko je predvideni avtor tega prispevka začel preizkušati ta pametni telefon, se je takrat še nesojena soavtorica oglasila z zelo preprostim vprašanjem: kaj je najboljše med pametnimi telefoni, kar v redni prodaji stane pod 500 evrov?

Bližali so se prvomajski prazniki in kar v hipu so se spremenili načrti: najbolje, da ga kar sama preizkusi na svojem dopustu. Tako smo dobili dve mnenji o tem, ali je res utemeljeno Samsungovo prepričanje, da gre za najboljši pametni telefon za manj kot pet evrskih stotakov.

Svetlozelena je ena od štirih barv pametnega telefona Samsung Galaxy A54 5G. Foto: Bojan Puhek

Na poti



Po enem tednu, ko me je Samsung Galaxy A54 5G spremljal kot potovalni pripomoček, lahko rečem, da si ga mirno predstavljam kot svoj glavni telefon. Že prvič, ko sem ga prijela v roko, sem ugotovila, da je celo za manjšo žensko dlan ravno prav velik in eleganten, niti v torbici mi ni vzel preveč prostora. Ker sem ga preizkušala med dopustom, sem z njim predvsem podnevi veliko fotografirala. Prepričal me ni le z odzivnostjo – ni bilo nobenih zakasnitev –, temveč tudi s kakovostjo fotografij.



Čeprav sem ves teden z njim fotografirala, pa tudi pregledovala službeno e-pošto in deljene datoteke v oblaku, kar je ravno tako opravil brezhibno, se mi več dni ni bilo treba odpraviti do vtičnice. Že res, da mobilni telefon ne more nadomestiti računalnika s tipkovnico, a vse pisarniške zadolžitve, ki ne morejo počakati vrnitve v pisarno, sem s tem telefonom opravila brez kakršnihkoli težav. Na pametnem telefonu ne poganjam iger, zato ne bom pogrešala večje procesorske moči, ki jo imajo dražji telefoni; pomembneje mi je, da svoja vsakdanja opravila z njim uspešno izpeljem in da za to ne bom zapravila vsega premoženja. Njegova lepa oblika in zelo prijazen zaslon pa sta še dva dodatna plusa.



Video: mestno središče švedske prestolnice v objektivu pametnega telefona Samsung Galaxy A54 5G



Več izboljšav

Verjetno najbolj znana prebivalka danske prestolnice, ujeta v objektiv pametnega telefona Samsung Galaxy A54 5G Foto: Nina Bohinc Furlan V primerjavi z lanskim predhodnikom je A54 med drugim pridobil podporo za eSIM (prvi Samsungov telefon srednjega razreda s tovrstno podporo), delovanje v omrežjih 5G in prenovljeno optiko zadnje kamere (z dodano optično stabilizacijo slike – OIS), ki naj bi največ svojih novih zmogljivosti pokazala pri fotografijah v slabo osvetljenem okolju, torej tudi ponoči. Tu so še NFC, zelo natančno določanje položaja s podporo več standardov in najnovejši Bluetooth 5.3. A vsega pa A54 le nima – med drugim podpore za brezžično polnjenje.

Pri specifikacijah največja razlika v primerjavi z zmogljivo serijo S23 še vedno ostaja Samsungov lastni procesor Exynos (natančneje novi Exynos 1380), ki ga zdaj vendarle spremlja nekaj več pomnilnika. Privzeti shrambni prostor je mogoče povečati s pomnilniško kartico microSD, a se moramo v tem primeru odpovedati podpori za drugo SIM-kartico.

Odlične fotografije, a ne vedno

Fotografije, ki jih naredi Samsung Galaxy A54, so (celo nekoliko presenetljivo) zelo dobre, a le dokler snemamo v naravni velikosti, torej brez povečave. Z naraščajočo povečavo (na voljo je le digitalna, ni optične) in s padajočo osvetljenostjo se izgubljajo podrobnosti, toda rezultati so še vedno skladni s pričakovanji glede na cenovni razred.

Zaslon z zelo lepim in svetlim prikazom (premer 6,4 palca, kar je 16,3 centimetra) ter z osveževanjem 60- ali 120-krat v sekundi varuje steklo Corning Gorilla Glass 5, telefon pa je odporen proti vodi in prahu po standardu IP67, kar je le eno stopničko pod najvišjim tovrstnim standardom.

Utrinek z evropskega severa (posneto s privzetimi nastavitvami fotoaparata pametnega telefona Samsung Galaxy A54 5G) Foto: Nina Bohinc Furlan

Pametni telefon Samsung Galaxy A54 5G

Dimenzije: 158,2 x 76,7 x 8,2 milimetra

Masa: 202 grama

Procesor: osemjedrni, 2,4 gigaherca, 2 gigaherca

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shramba: 128 gigabajtov, od tega razpoložljivo 101,0 gigabajta, razširljivo s pomnilniško kartico microSD do enega terabajta (namesto SIM2)

Zaslon: na dotik, Super AMOLED, ločljivost 1080 x 2340 (FHD+), 16 milijonov barv, osveževanje 60 ali 120 hercev

Glavna kamera: 50,0 milijona pik (f/1,8, samodejno ostrenje, optična stabilizacija slike, digitalna povečava do desetkrat, bliskavica) + 12,0 milijona pik (f/2,2) + 5,0 milijona pik (f/2.4)

Sprednja kamera: 32,0 milijona pik (f/2.2, ni samodejnega ostrenja, optične stabilizacije in bliskavice)

Ločljivost snemanja videa: UHD 4K (3840 x 2160) in 30 sličic na sekundo

Počasni posnetek: 240fps @HD

Akumulator: nazivna zmogljivost 5.000 miliamperskih ur, neodstranljiva, 15-wattno žično hitro polnjenje, ni brezžičnega hitrega polnjenja

SIM: dve nanoSIM-kartici (ob uporabi pomnilniške kartice ena nanoSIM-kartica), eSIM

Omrežja: GSM/2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), UMTS 3G (B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)), LTE FDD 4G (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)), LTE TDD 4G (B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)), 5G FDD Sub6 (N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700)), 5G TDD Sub6 (N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500))

Vmesniki: USB tip C (USB 2.0), lokacijske tehnologije (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 G + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct), Bluetooth v5.3, NFC, Smart Switch (sinhronizacija s PC-računalnikom)

Podpora za Samsungove nosljive naprave: Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro brezžične slušalke, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2

Senzorji: senzor pospeška, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor za pokrov, senzor svetlobe, virtualno zaznavanje navidezne bližine

Zvok: stereo, datoteke MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Video: UHD 4K (3840 x 2160) in 30 sličic na sekundo, datoteke MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM

Operacijski sistem: Android 13, uporabniški vmesnik OneUI 5.1, štiri leta nadgradenj in pet let varnostnih popravkov

Barve: bela, svetlo zelena, svetlo vijolična, črna

Cena: 499,90 evra (priporočena redna maloprodajna cena brez morebitnih ugodnosti pri mobilnem operaterju ob vezavi naročniškega razmerja)

(vir podatkov: Samsung)

Trojna kamera zadaj Foto: Bojan Puhek

Samsungova vztrajnost

Samsung še vedno vztraja pri svojem digitalnem pomočniku Bixby, ki se mu nikakor ne uspe uveljaviti (in je vprašanje, zakaj bi ga potrebovali, če ima Google svojega pomočnika) – tudi pri tem telefonu je privzeta funkcionalnost tipke za vklop povezana z Bixbyjem, kar se v nastavitvah vendarle lahko povozi. Trmasti so tudi nekateri prednastavljeni programi, saj jih ni mogoče odstraniti, temveč zgolj deaktivirati, kar pomeni, da še vedno zasedajo dragoceni shrambni prostor.

Sicer pa, kot smo že nekaj časa vajeni, tudi pri tem Samsungovem telefonu v zavojčku dobimo samo orodje za odpiranje utora za SIM-kartico in USB-kabel, ne pa tudi vmesnika za polnjenje prek vtičnice, ki ga je treba podedovati od prejšnjega telefona ali kupiti posebej.

Središče severnonemškega hanseatskega mesta Lübeck (posneto s pametnim telefonom Samsung Galaxy A54) Foto: Nina Bohinc Furlan

Dva dneva brez težav

Akumulator pametnega telefona Samsung Galaxy A54 5G podpira hitro 25-wattno polnjenje – to je daleč od najhitrejših vrednosti tudi v takšnem cenovnem razredu, a po drugi strani prizanesljivo do življenjske dobe akumulatorja. Kot že omenjeno, brezžično polnjenje ni mogoče.

Sicer je kapaciteta akumulatorja enaka kot pri predhodniku - pet tisoč miliamperskih ur. A se zdi, da je novinec vendarle varčnejši. Dva dneva kar pogoste rabe mu namreč nista izziv.

Tudi pri tem Samsungovem telefonu v zavojčku dobimo samo orodje za odpiranje utora za SIM-kartico in USB-kabel. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Pametni telefon Samsung Galaxy A54 5G ima kar nekaj lastnosti, s katerimi navduši, a vendarle ne more imeti in nima vsega, kar imajo dražji premijski telefoni. Toda v skupnem seštevku gre nedvomno za zelo dobrega predstavnika v cenovnem razredu, kjer je zelo veliko zanimanja in kjer je konkurenca še posebej ostra.

V primerjavi z lanskim predstavnikom družine Galaxy A je A54 vidno napredoval (temu primerno je za nekaj odstotkov poskočila tudi priporočena redna maloprodajna cena: 499,90 evra), kar mu bo nedvomno pomagalo pri spopadu z drugimi tekmeci.

Tik pred koncem še malo evropskega severa, kot ga je videl pametni telefon Samsung Galaxy A54 5G. Foto: Nina Bohinc Furlan

In zdaj nazaj k vprašanju z začetka prispevka: ali je najboljši v svojem razredu? Odvisno od preferenc, a je v vsakem primeru obetaven kandidat. Lastnosti, ki so med najpomembnejšimi za večino uporabnikov, so odlične in to še za razumno ceno.

Kaj nam je bilo všeč:

- lep, pregleden in svetel zaslon AMOLED,

- prvi Samsungov telefon srednjega razreda s podporo eSIM,

- zelo dobra glavna kamera,

- solidna vzdržljivost akumulatorja,

- premijska podoba.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni brezžičnega polnjenja,

- vsiljivost digitalnega pomočnika Bixby in še nekaterih prednameščenih programov,

- fotografije s povečavo izgubljajo kakovost.