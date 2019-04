Popolna Samsungova izkušnja v cenovno ugodnejši preobleki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po izdaji najdražjih modelov je na vrsto prišel še srednji cenovni razred, ki so ga zapolnile "galaksije" serije A. Vanje je Samsung vrgel nekaj zanimivih idej, predvsem pa ponudil nekatere bonbončke, ki so bili sicer del premijskega razreda. Kateri so ti bonbončki, pa vam povemo v nadaljevanju.

Kot prvega iz nove serije smo v roke dobili Galaxy A50. Ta je umeščen nekje na sredini srednjega cenovnega razreda. Letošnji modeli A stavijo na večje zaslone, ki imajo na vrhu drobceno zarezo (notch) v obliki kapljice za umestitev sprednje kamere. Črni robovi so še vedno prisotni, a za naš okus ravno dovolj veliki, da je tudi uporaba z eno roko preprosta in brez neželenega zaznavanja dotikov.

Preprost dizajn

Ohišje je tokrat povsem plastično, razen zastekljenega zaslona. Svetlikajoča se zadnja plat privablja prstne odtise kot luža komarje in za lepši videz priporočamo kakšen ovitek. Desna stranica naprave skriva gumba za vklop in glasnost, oba zelo prijetno klikata. Na spodnji strani najdemo monozvočnik in tako vhod kot tudi izhod USB-C za slušalke. Na levi strani je vhod za dve SIM-kartici in kartico microSD. Gumba za Bixby v tej seriji ni.

Foto: Peter Susič

Zaslon nas je navdušil

Najlepši del naprave je vsekakor zaslon. Ta je s 16,2 centimetra diagonale zelo velik in zaradi majhnih robov prijeten za gledanje vsebin. Nekateri bi sicer za te robove rekli, da so predebeli, mi pa raje vidimo, da zmanjka nekaj milimetrov zaslona, kot da telefon neprestano zaznava neželene dotike.

Foto: Peter Susič

Lepo je videti, da je tudi srednji cenovni razred deležen res dobrih zaslonov. Ta je oster in barvit, zato bo všečen večini uporabnikov. S svojo barvitostjo seveda malce pretirava, a po tem je Samsung pač znan. Pohvalno je tudi to, da zaslon ne skopari s svetlostjo, zaradi česar bo vsebina na zaslonu vidljiva tudi pod neposrednim soncem.

Čitalec prstnih odtisov ne prepriča

Čitalec prstnih odtisov je pod zaslonom, a prsta ne bere s pomočjo zvoka, kot to počneta Galaxy S10 in S10+, temveč s pomočjo svetlobe. V našem primeru omenjeni optični čitalec ni bil pretirano zanesljiv. Tako redko mu je uspelo prepoznati naš prstni odtis, da smo za odklepanje raje uporabili metodo vzorca. Raje bi videli, da bi Samsung za čitalec prstnih odtisov uporabil tistega iz, recimo, Galaxy S10e. Ta je namreč bliskovito hiter in, kar je najpomembneje, zelo zanesljiv.

Foto: Peter Susič

Parček kamer

Na prvi pogled se zdi, da ima telefon zadaj tri kamere. Hiter pogled v vmesnik kamere pa razkrije, da lahko uporabljamo le dve, saj tretja zaznava globine. A nič za to, A50 nam ponudi glavno širokokotno in drugo ultraširoko kamero. Ta se je izkazala za bolj uporabno od kamere telefoto že na prejšnjih testih.

Foto: Peter Susič

Podnevi bomo s kamerama več kot zadovoljni

V dobrih svetlobnih razmerah se obe kameri odrežeta zelo dobro. Neverjetne ostrine sicer ni pričakovati, bo pa funkcija HDR več kot nadoknadila navdušenje nad fotografijami. Te so barvite in svetle. Praktično že pripravljene za deljenje na Instagramu. Če se naokoli sprehajamo v idealnem vremenu, z nekaj oblaki in modrim nebom, bomo domov prišli s kupom lepih fotografij.

Začneta pa kameri šepati v temnejših pogojih. Takrat na fotografijah nastopi veliko šuma, podrobnosti pa izginejo. Tu bi zelo pomagalo, če bi Samsung kameri dodal kakšen nočni način kot konkurenca. Mogoče v kakšni izmed posodobitev, pustimo se presenetiti.

Sprednja kamera na žalost ni najbolj posrečena. Preden smo jo sploh hoteli preizkusiti, se je za kamero začel nabirati prah. Očitno sprednja kamera pod zaslonom ni izolirana in je zato izpostavljena zunanjim pogojem. Ob nekajdnevnem nošenju v žepu se je za kamero nabralo kar nekaj prahu, zaradi česar so fotografije praktično vedno motne.

Foto: Peter Susič

One UI je Samsungov korak v pravo smer

Za uporabniški vmesnik A50 uporablja Samsungov novi One UI, ki nam je bil všeč že pri njegovih dražjih bratih. Načeloma A50 deluje gladko, le na trenutke začne malce zamrzovati. Pri tem pomaga, da napravo zaklenemo in jo spet odklenemo.

Velik zaslon AMOLED za boljšo večpredstavnostno izkušnjo

Velik zaslon, majhna zareza in majcen rob pomenijo prijetno vizualno izkušnjo pri gledanju videoposnetkov. Zvok iz enega monozvočnika ne dela čudežev, postane pa po želji zelo glasen, kar pomeni, da vas bo budilka zjutraj zagotovo vrgla iz postelje. Zvok skozi avdioizhod za slušalke je za ta cenovni rang dober. V kakovosti reprodukcije seveda ni primerljiv z družino Galaxy S, zna pa lepo poudariti nizke tone in tudi vokale, kar bo všeč precej uporabnikom.

Foto: Peter Susič

Sklepna beseda

V teh nekaj letih so se stvari na področju telefonije zelo spremenile. Nekoč se je v nižjem cenovnem razredu zelo varčevalo. Iz vseh špranj je kukala plastika, zasloni so bili bledi in temni, kakovost kamere pa na ravni camere obscure, ki jo otroci izdelujejo v osnovni šoli. Če smo nekoč z veseljem poprijeli le za najdražje modele, smo zdaj več kot zadovoljni tudi s cenovno ugodnejšimi rešitvami.

A50 je pokazal, da lahko za ceno približno 350 evrov v redni prodaji dobite prav spodobno napravo. Seveda v želji, da bi bil cenovno ugoden, sklepa nekatere kompromise. Plastično ohišje, slaba nočna zmogljivost kamer in zapraševanje sprednje kamere najbolj izstopajo, a v zameno mu uspe obdržati številne druge dobre lastnosti: presenetljivo dober zaslon, ohišje, ki kljub plastični konstrukciji lepo pade v roko, dve kameri, ki, vsaj podnevi, delata zelo všečne fotografije, intuitiven vmesnik One UI ter akumulator, ki ob normalni uporabi telefona zagotovo zdrži vsaj dan in pol.

Foto: Peter Susič

Všeč nam je bilo:

- oster, barvit in svetel zaslon,

- majhna in nemoteča zareza (notch),

- dnevna fotografija - uporabniški vmesnik One UI,

- možnost hitrega polnjenja - vhod USB-C.

Ni nam bilo všeč:

- nočna fotografija,

- sprednja kamera za selfije se hitro zapraši,

- nezanesljiv optični čitalec prstnih odtisov pod zaslonom.