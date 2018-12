Pametni telefon, ki mu tri kamere zadaj niso bile dovolj

Samsungov najzmogljivejši telefon v srednjem razredu je še en primer trenda, da premiere inovacij v svetu pametnih telefonov niso ekskluzivno rezervirane za najvišji razred. To se ne dogaja brez razloga: ker je ravno v srednjem razredu pametnih telefonov najostrejši konkurenčni boj, je vsako prizadevanje za diverzifikacijo zelo dobrodošlo.

Oblikovno se Samsung Galaxy A9 nima česa sramovati niti v družbi veliko dražjih telefonov. Foto: Bojan Puhek

Gotovo pa se pri Samsungu (in ne samo pri njem) dobro zavedajo, da ni ravno vsak pripravljen odšteti deset (ali več) zelenih evrskih bankovcev za še tako dober mobilni telefon, hkrati pa bi, kakopak, prav vsi za svoje težko prigarane evre, dolarje, franke, krone, kune ali karkoli želeli dobiti čim več.

Tako pa vsaka analiza o novem Samsungovem telefonu Galaxy A9 prej kot slej pripelje do vprašanja, koliko ta gotovo vidna in odmevna novost štirih kamer na zadnji strani telefona uporabnikom prinese dejanske koristi.

Pametni telefon Samsung Galaxy A9 bo ostal zapisan v zgodovini kot prvi s štirimi kamerami na svoji zadnji strani. Foto: Bojan Puhek

Zaslon, ki ga je nemogoče spregledati

Oblikovno se Samsung Galaxy A9 nima česa sramovati niti v družbi veliko dražjih telefonov. Ohišje je iz kovine in stekla, ravno ta kombinacija pa je pri številnih elegantnih pametnih telefonih priljubljena, čeprav to prinaša s seboj - zlasti na črnem telefonu, kakršen je bil naš preizkušanec - tudi zbirko prstnih odtisov na zadnji strani in še kje.

Za tiste, ki niso ljubitelji rahlo ukrivljenih zaslonov, ti so značilni za Samsungova premijska razreda S in Note, je A9 idealen, saj ohranja premijsko podobo in povsem ravno prednjo površino, medtem ko se na zadnji strani le malo preizkusi v zaobljenosti.

Devetka razveseljuje tudi s svojim čudovitim Samsungovim zaslonom Super AMOLED, ki ima v tem primeru ločljivost FHD+ (1080 x 2220 pik) in 16 centimetrov (6,3 palca) diagonale. Foto: Bojan Puhek

Devetka razveseljuje tudi s čudovitim Samsungovim zaslonom Super AMOLED, ki ima v tem primeru ločljivost FHD+ (1080 x 2220 pik) in 16 centimetrov (6,3 palca) diagonale. Ta zaslon omogoča tudi prikaz Always-On, ki med mirovanjem telefona ob skoraj zanemarljivi porabi energije ves čas prikazuje čas in še nekatere pomembne parametre telefona.

Od starih slušalk se še ni treba posloviti

Pametni telefon Samsung Galaxy A9 poganja osemjedrski Qualcommov procesor Snapdragon 636 s taktom 2,2 gigaherca, ki vendarle težko tekmuje s procesorji v premijskih telefonih ali celo tistih v nekaterih neposrednih tekmecih telefona Galaxy A9. Veliko bolj spodbudno je (skoraj) šest gigabajtov pomnilnika, kar je dovolj tudi za intenzivnejše aplikacije.

Dobrega starega 3,5-milimetrskega analognega vmesnika za analogne slušalke bodo veseli vsi, ki se svojim tradicionalnim slušalkam še niso pripravljeni odpovedati. Foto: Bojan Puhek

Za povezavo z napajalnikom in računalnikom skrbi vmesnik USB-C, ki se je zdaj uveljavil tako rekoč na vseh novih telefonih in ga imamo radi, ker je simetričen (in nam zato zlasti v temi ni treba misliti, kako ga je treba obrniti za priklop). Takoj zraven je še dobri stari 3,5-milimetrski analogni vmesnik za slušalke, ki se jim mnogi še niso pripravljeni odpovedati.

Dovolj pomnilnika in shrambe

Shrambnega prostora je 128 gigabajtov (program je izmeril 111,35 gigabajta) minus malo več kot štiri gigabajte, kar zasede operacijski sistem in vse, kar je ob nakupu na telefon že nameščeno. Shrambni prostor je mogoče nadgraditi s pomnilniškimi karticami microSD do deklariranih 512 gigabajtov (verjetneje 512 milijard bajtov, kar je nekoliko manj, a to kreativno štetje uporabljajo vsi proizvajalci mobilnih telefonov), dobra stran pa je, da s tem ne bomo izgubili funkcionalnosti druge kartice SIM. Nosilec namreč ni hibridni, zato so hkrati v telefonu obe kartici SIM in še pomnilniška kartica.

Uporaba pomnilniške kartice za nadgradnjo (sicer dokaj razkošnega) shrambnega prostora pametnega telefona Samsung Galaxy A9 ne bo odvzela funkcionalnosti druge kartice SIM; nosilec namreč ni hibridni in omogoča sočasno uporabo dveh kartic nano SIM in pomnilniške kartice microSD. Foto: Bojan Puhek

Akumulator z zmogljivostjo 3800 miliamperskih ur skrbi, da med dnevom le ne bo treba do vtičnice tudi ob nekoliko intenzivnejši rabi. Ne nazadnje, to je občutno večja zmogljivost kot pri akumulatorju najnovejšega predstavnika paradnega razreda Galaxy S. Dva dneva brez vtičnice (brezžičnega polnjenja ne podpira) najbrž ne boste zlahka dosegli (če sploh), toda en dan avtonomije, tudi, ko je ta dan daljši in intenzivnejši, nikakor ne bi smel predstavljati nedosegljive težave.

Devetka nima devetke

Na Samsung Galaxy A9 je nameščen Android 8, in ne najnovejši Android 9, kar pomeni, da telefon, ki se več kot očitno spogleduje s premijskim razredom, vsaj za zdaj še nima nekaterih dobrot, ki jih je prinesel šele deveti Android.

Nastavitev Samsungove aplikacije za zdravje ob njenem prvem zagonu na pametnem telefonu Samsung Galaxy A9. Foto: Bojan Puhek

Drugače povedano: če vas je kje drugje navdušilo navigiranje po telefonu z gibi prstov po zaslonu, vam Samsung Galaxy A9 v tem trenutku s svojimi lastnimi možnostmi (torej brez podpore kakšne zunanje aplikacije) tega ne bo omogočil.

Kaj prispevajo kamere v četverčku?

In že smo nazaj pri štirih kamerah, ki se na zadnji levi strani telefona vrstijo od zgornjega roba navzdol. Njihovo družbo zaključuje bliskavica, ki je takoj pod četverčkom, a vendarle zunaj njihove obrobe, ponudbo dobrot na zadnji strani pa zaključuje čitalnik prstnih odtisov v ravnini s četrtim fotoaparatom in sredi telefona, če gledamo po njegovi širini.

Primerjalna fotografija, posneta z glavnim fotoaparatom na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy A9 (2018) Foto: Srdjan Cvjetović

Na vrhu četverčka je ultraširoka kamera z ločljivostjo osem milijonov pik in aperturo f/2.4, ki obljublja zajetje kota od 120 stopinj v posameznem posnetku. Sledi ji telefoto kamera z enako odprtino leče in ločljivostjo deset milijonov pik, ki zmore dvakratno optično povečavo.

Tretja v vrsti je glavna kamera, ki se ponaša z ločljivostjo 24 milijonov pik (enako ločljivost ima sprednja kamera) in aperturo f/1.7, ki primerljivo nikakor ni slaba, a tudi ni jagoda na smetani. Četverček zaključuje globinska kamera z ločljivostjo pet milijonov pik in aperturo f/2.2, ki omogoča razne ustvarjalne igre globinske ostrine, kot so učinki bokeh (z lečo ustvarjeni učinki zamegljenosti, ki poudarijo glavni motiv v ospredju).

Primerjalna fotografija, posneta s širokokotnim fotoaparatom na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy A9 (2018). Foto: Srdjan Cvjetović

Zajame več kot drugi

S štirimi kamerami upajo, da bodo pokrili najširši razpon možnih motivov. Za čim boljše fotografiranje naj bi poskrbela samodejna prepoznava 19 različnih motivov, za katere potem poskrbi z najprimernejšimi nastavitvami fotoaparata - a le glejte, da ne boste poskusili slikati pod vodo, kajti na preizkušancu nismo zaznali deklarirane vodoodpornosti.

Še en prispevek inteligenci kamer je, da bo A9 v primeru očitne napake pri fotografiji (če kdo zamiži, če je obraz zabrisan, če so težave z osvetlitvijo in podobno) nanjo opozoril takoj, ko je še čas, da si privoščimo še en (boljši) posnetek.

Preklop med glavno in širokokotno kamero je možen iz vmesnika za snemanje videov in fotografij. Foto: Bojan Puhek

Ali sistem štirih kamer pomeni boljše fotografije? Po tem kratkem preizkusu pravzaprav nimamo odgovora, ker nismo opazili neke bistvene razlike glede na zmogljive predhodnike, ki prestiža četrte kamere nimajo. Vsekakor pa s to kombinacijo kamer zdaj lahko posnamemo kakšne motive, ki jih drugi ne morejo, prvi vtisi s fotografijami, zlasti tistimi v dnevni svetlobi, pa niso razočarali.

Fotografije, posnete v samodejnem načinu in s privzetimi nastavitvami glavne kamere na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy A9 (2018) / foto: Srdjan Cvjetović

Pri analizi nočnih fotografij iz naše galerije je vsekakor treba upoštevati, da smo tudi te snemali brez stojala, ki bi gotovo prispevalo še ostrejšim fotografijam.

Prvi vtisi s fotografijami, ki smo jih naredili s pametnim telefonom Samsung Galaxy A9, zlasti tistimi v dnevni svetlobi, niso razočarali. Foto: Bojan Puhek

Dame in gospodje, Bixby!

Na levi strani telefona je tipka, ki prikliče, saj veste koga - Samsungovega digitalnega pomočnika Bixby. Ta še vedno govori samo angleško in korejsko, kar je le še en razlog več, zakaj te tipke, ki je v izbirniku ni mogoče preprogramirati, verjetno ne boste prevečkrat načrtno pritisnili.

Samsungov digitalni pomočnik Bixby vztraja kljub večji priljubljenosti Googlovega digitalnega pomočnika, a za zdaj razume govor le v angleščini in korejščini. Foto: Bojan Puhek

Drugi razlog je, da nas Bixby za zdaj še vedno ni prepričal, zakaj bi se odpovedali Googlovemu digitalnemu pomočniku, ki je bolj razširjen in tudi bolj učinkovit, smo mu pa še vedno pripravljeni dati še kakšno priložnost. Šampion vztrajnosti pa zagotovo že je.

Samsung Galaxy A9 (2018)

Dimenzije: 162,5 x 77 x 7,8 milimetra

Masa: 183 gramov

Ohišje: steklo in kovina

Zaslon: diagonala 16 centimetrov (6,3 palca), Super AMOLED, FullHD+ 2220 x 1080 pik, razmerje stranic 18,5:9, Infinity display, gostota 408 pik na palec (izmerjena)

Kamere zadaj: primarna z ločljivostjo 24 milijonov pik, f/1.7, samodejno ostrenje (phase detection autofocus); sekundarna z ločljivostjo osem milijonov pik, fiksni fokus, 12 milimetrov ultraširoka; telefoto (dvakratna optična povečava), ločljivost deset milijonov pik, f/2.4, samodejno ostrenje; četrta za zaznavanje globine, ločljivost pet milijonov pik, f/2.2; LED-bliskavica; video: 2160 pik, 30 sličic v sekundi

Kamera spredaj: ločljivost 24 milijonov pik, f/2.0, fiksno žarišče; video: 1080 pik, 30 sličic v sekundi

Operacijski sistem: Android 8.0 Oreo z nadgrajenim vmesnikom Samsung Experience 9.0

Procesor: Qualcom Snapdragon 636 s taktom 2,2 gigaherca (štiri jedra Kryo 260 s taktom 2,2 gigaherca in štiri jedra Kryo 260 s taktom 1,8 gigaherca); grafični procesor Adreno 512 GPU

Pomnilnik: šest gigabajtov

Shrambni prostor: 128 gigabajtov, nadgradljivo s pomnilniškimi karticami microSD do 512 gigabajtov (brez izgube funkcionalnosti druge SIM-kartice)

Akumulator: litij-polimerski, neizmenljiv, zmogljivost 3800 miliamperskih ur, omogoča hitro polnjenje (z izvirnim polnilcem), ne omogoča brezžičnega polnjenja

Povezljivost: Dual SIM; LTE Cat. 9 (450 megabitov v sekundi do uporabnika in 50 megabitov v sekundi od uporabnika), vmesnik USB-C 2.0, Wi-Fi a/b/g/n/AC; GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC; Bluetooth 5.0; FM radio, čitalnik prstnih odtisov na zadnji strani, analogni 3,5-milimetrski vhod za slušalke; podpora za naprave Gear

Omrežja: GSM 2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), UMTS 3G (B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)), LTE FDD 4G (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)), LTE TDD 4G (B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500))

Zvočne datoteke: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota

Video datoteke: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv, webm

Akumulator z zmogljivostjo 3800 miliamperskih ur skrbi, da med dnevom le ne bo treba do vtičnice tudi ob nekoliko intenzivnejši rabi. Foto: Bojan Puhek

Sklepne misli

Samsung Galaxy A9 je prvi mobilni telefon na svetu s štirimi kamerami, ki je kos vsem možnim fotografskim scenarijem, od pokrajin do povečav z igrivim neostrenjem ozadja. Morda še bolj kot neposredne koristi pri zagotavljanju kakovostnih posnetkov nakazuje, kakšno optiko lahko pričakujemo na pametnih telefonih (bližnje) prihodnosti.

Z izjemo procesorja, ki je zgolj soliden, A9 ne skopari s pomnilnikom, shrambnim prostorom in (v malo manjši meri) zmogljivostjo akumulatorja, zato bo kos vsem pričakovanjem uporabnikov, če le niso intenzivni igričarji ali pogosti uporabniki grafično intenzivnih aplikacij. To nas niti ne bi smelo presenetiti, saj je A9 vendarle (trenutno) najzmogljivejši predstavnik Samsungovega razreda Galaxy A in se tako zelo približa paradnemu razredu Galaxy S.

Z izjemo procesorja, ki je zgolj soliden, pametni telefon Samsung Galaxy A9 ne skopari s pomnilnikom, shrambnim prostorom in (v malo manjši meri) zmogljivostjo akumulatorja, zato bo kos vsem pričakovanjem uporabnikov, če le niso intenzivni igričarji ali pogosti uporabniki grafično intenzivnih aplikacij. Foto: Bojan Puhek

Naš preizkušanec je bil v, recimo ji zadržani, a vendarle elegantni, črni barvi, ki se bolj prileže poslovnim in malo manj mladim uporabnikom, sicer pa je A9 na voljo še v dveh bolj igrivih, pisanih in razigranih barvnih kombinacijah, ki sta pisani na kožo tudi mlajšim uporabnikom - tistim, ki sta jim zabava in prosti čas prioriteta.

Presega okvirje srednjega razreda

Ne glede na barvo je - z izjemo že omenjenih kompromisov, kot sta malo manj zmogljiv procesor in odsotnost vodoodpornosti - Samsung Galaxy A9 telefon, ki s funkcijami, obliko in zanesljivostjo delovanja presega pričakovanja srednjega razreda.

Zaslon Super AMOLED na pametnem telefonu Samsung Galaxy A9 omogoča tudi prikaz Always-On - tistega, ki med mirovanjem telefona ob skoraj zanemarljivi porabi energije ves čas prikazuje čas in še nekatere pomembne parametre telefona. Foto: Bojan Puhek

S priporočeno redno maloprodajno ceno (brez ugodnosti pri operaterju ob vezavi) 599 evrov pa se je Samsung Galaxy A9 tudi cenovno nekoliko odtisnil nad srednji razred. Že res, da za ta denar še vedno dobite veliko dobrega v pametnem telefonu, a so nekateri njegovi neposredni tekmeci občutno cenejši, nekateri pa zaradi boljšega procesorja verjetno hitrejši.

Če si ga privoščite za ugodnejšo ceno pri operaterju ob vezavi ali kako drugače, je še večja verjetnost, da nakupa ne boste obžalovali.

Kaj nam je bilo všeč:

- tradicionalno privlačen prikaz Samsungovega zaslona Super AMOLED,

- uporaba pomnilniške kartice za nadgradnjo shrambnega prostora ne odvzame funkcionalnosti druge kartice SIM.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nameščena je osma (in ne deveta) različica operacijskega sistema Android,

- ni vodoodpornosti.