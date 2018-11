Odlična pametna ura v trenutku, ki tem napravam ni najbolj naklonjen

Kako ohraniti eleganco klasičnih ročnih ur in jo uskladiti z visokimi pričakovanji uporabnikov glede njihovih digitalnih izvedb? Pri Samsungu upajo, da jim je to uspelo z novo uro Samsung Galaxy Watch, ki je že z imenom prinesla več jasnosti in preprostosti za uporabnike.

Pametno uro Samsung Galaxy Watch so napovedali v začetku avgusta, nekako mimogrede ob napovedi Samsungovega trenutno najprestižnejšega pametnega telefona Samsung Galaxy Note 9, s katerim se tudi najbolj razume.

Pamet, združena z eleganco



Manjši model Samsung Galaxy Watch, ki meri 42 milimetrov, je primernejši predvsem za vse z ožjimi in manjšimi zapestji, še najbolj pa za ženske roke. Teh se zahvaljujoč silikonskemu paščku lepo oprime in se s tem nekako "oddolži" za malce debelejše ohišje.

Teče na Tizenu, razume se z androidi in (malo manj z) "jabolki"

Kot smo pri Samsungovih pametnih urah že vajeni, teče tudi na pametni uri Samsung Galaxy Watch njihov lastni operacijski sistem Tizen, a je ura kljub temu združljiva tako s pametnimi telefoni, na katerih je nameščen Googlov operacijski sistem Android, kot tudi tistimi, na katerih je Applov operacijski sistem iOS (s temi sicer ne v polnem obsegu).

Kot smo pri Samsungovih pametnih urah že vajeni, teče tudi na pametni uri Samsung Galaxy Watch njihov lastni operacijski sistem Tizen. Foto: Bojan Puhek

Tizen je zdaj že lepo dodelan operacijski sistem, a je še vedno neizogibno dejstvo, da nabor dodatnih programov drugih razvijalcev za ta operacijski sistem le ni tako pester kot za operacijski sistem WearOS. Imamo pa tudi obraten primer: mobilna aplikacija Urbana deluje le na pametnih urah z operacijskim sistemom Tizen.

Prednosti in udobnosti vrtljivega zunanjega oboda

Vrtljivi zunanji obod tudi tokrat skupaj z izbirniki telefona in dvema tipkama poskrbi za prijetno ter preprosto navigacijo po napravi in njeno uporabo, takoj pa pade v oči tudi lep, kontrasten in barvno živahen zaslon Super AMOLED, katerega omenjenih značilnosti smo pri Samsungovih napravah (najvišjega razreda) že vajeni.

Samsung Galaxy Watch je združil vse, kar je bilo dobrega v njegovih različnih predhodnikih iz vrst pametnih ur in športno-rekreativnih naprav, temu pa dodal nekaj programskih priboljškov. Foto: Bojan Puhek

Ura se bo "zjokala" po polnjenju nekje po dveh, včasih tudi treh dneh uporabe, kar je zelo dober dosežek in, upamo se trditi, nad povprečjem tovrstnih naprav.

Večje ohišje je tudi edino, ki to uro očitneje ločuje od drugih elegantnih in analognih ur



Nova Samsung Galaxy Watch v rožnatozlati izvedbi se z lahkoto vživi v dobro staro analogno uro, sploh, če si ob tem namestite tudi temu primerno številčnico. Da bo analogna izkušnja še boljša in lepša, lahko številčnica sveti ves čas, kar pa se bo seveda malce poznalo pri porabi baterije.



Dodaten plus lahko pripišemo še ohišju in paščku, ki prihajata v trenutno zelo priljubljeni rožnatozlati različici, barvi, ki je prodajni hit med vsemi ženskimi ročnimi urami. Seveda lahko pašček zamenjate z enakim iste širine.

Bixby se ne da

Ob vsem dobrem, ki smo ga pri Samsungovih pametnih urah vajeni, so novincu Galaxy Watch dodali tudi Samsungovega digitalnega pomočnika Bixby, ki je nadomestil glasovno upravljanje prek programa S Voice. To je tisti Bixby, ki mu tudi iz izkušenj s Samsungovimi pametnimi telefoni priznavamo, da je po malem res vedno boljši, in tisti, s katerim se Samsung vztrajno/trmasto (izberite, kaj vam je bolj všeč) trudi umestiti med že uveljavljene (in bolj dodelane) digitalne pomočnike drugih proizvajalcev.

Vrtljivi zunanji obod tudi tokrat skupaj z izbirniki telefona in dvema tipkama poskrbi za prijetno ter preprosto navigacijo po napravi in njeno uporabo. Foto: Bojan Puhek

Pravzaprav lahko rečemo, da je Samsung Galaxy Watch združil vse, kar je bilo dobrega v njegovih različnih predhodnikih iz vrst pametnih ur in športno-rekreativnih naprav, temu pa dodal nekaj programskih priboljškov, kot sta (okvirno) spremljanje stresa in že prej omenjeni Bixby, ki mu še vedno ne uspe navdušiti množic.

Vem, kaj počneš!

Nova Samsungova pametna ura zaznava različne vrste rekreacije (največkrat pravilno) in kdaj smo se odpravili na počitek, kar je dobra novica za tiste, ki iz različnih razlogov sami ne sprožijo začetka spremljanja neke dejavnosti.

Samsung Galaxy Watch je nedvomno najpopolnejša pametna ura, kar jih je ta južnokorejska visokotehnološka hiša naredila do zdaj. Foto: Bojan Puhek

Če ste mislili, da ste aktivni, boste s to uro še bolj



Roko na srce, ženske pri ročni uri prisegajo na lep videz, saj marsikateri v prvi vrsti ročna ura predstavlja lep kos nakita in dodatek k opravi, šele nato kazalo časa. Pametna ura, ki bo osvojila večino žensk, mora biti torej najprej videti lepo. Če pa zraven še opomni, da je čas za gibanje, še toliko bolje. Vsako uro nežno zavibrira in spomni na gibanje ter celo predlaga gibe, ki bodo pognali kri po telesu.



Aktivnejšim uporabnikom bo največjo uslugo naredila aplikacija Health, ki beleži vse: srčni utrip, porabljene kalorije, korake, prehojene etaže, spremlja pa tudi stres in kakovost spanja (če jo seveda nosite tudi ponoči). Med rekreacijo vam denimo sproti meri srčni utrip in vam na koncu pove, koliko kalorij ste porabili.

Aktivnejšim uporabnikom bo največjo uslugo naredila aplikacija Health, ki beleži vse: srčni utrip, porabljene kalorije, korake, prehojene etaže, spremlja pa tudi stres in kakovost spanja (če jo seveda nosite tudi ponoči). Foto: Bojan Puhek

Galaxy Watch je primeren tudi za plavalce, vaterpoliste in vse preostale, ki jih športna ali rekreacijska dejavnost popelje v vodo, saj obljublja vodoodpornost do petkratne vrednosti zračnega tlaka. Vgrajen sprejemnik za GPS poskrbi, da so vse rekreacijske dejavnosti tudi pravilno lokacijsko in geografsko opredeljene.

Če boste to združili še s "športno številčnico", na kateri lahko na glavni strani vidite ključne podatke - število korakov, zadnji izmerjeni srčni utrip, prehojene etaže in porabo baterije, lahko vse te informacije dobite z enim samim pogledom na uro.

Ali bo kos pričakovanim novostim in spremembam?

Samsung Galaxy Watch je nedvomno najpopolnejša pametna ura, kar jih je ta južnokorejska visokotehnološka hiša naredila do zdaj. Kdor je vajen Samsungove logike operacijskega sistema, preproste navigacije in vsekakor tistega očarljivega zaslona, ne bo nikjer našel boljše naprave zase.

Galaxy Watch je primeren tudi za plavalce, vaterpoliste in vse preostale, ki jih športna ali rekreacijska dejavnost popelje v vodo, saj obljublja vodoodpornost do petkratne vrednosti zračnega tlaka. Foto: Bojan Puhek

Toda nekih pretresljivih novosti, izvirnih funkcij in programov ali česa drugega, kar bi ustvarilo še več navdušenja, nam ni uspelo najti. Morda so za tak vtis krive napovedi novega operacijskega sistema za nosljive naprave WearOS in pripadajočega novega čipovja (Snapdragon 3100), zaradi česar morda že zdaj na novih nosljivih napravah pričakujemo več, kot bi morali.

Samsung svoje boljše pametne ure še ni imel

Zato še enkrat, jasno in nedvoumno: kdor v tem trenutku želi zanesljivo, privlačno in dobro opremljeno pametno uro ter ga ob tem ne moti cena, ki močno odseva uvrstitev v premijski razred, se s pametno uro Samsung Galaxy Watch zagotovo ne bo zmotil. Prav tako ni dvoma, katera je najboljša pametna ura za imetnike Samsungovih pametnih telefonov, zlasti trenutno najzmogljivejšega Galaxy Note 9.

Kdor v tem trenutku želi zanesljivo, privlačno in dobro opremljeno pametno uro ter ga ob tem ne moti cena, ki močno odseva uvrstitev v premijski razred, se s pametno uro Samsung Galaxy Watch zagotovo ne bo zmotil. Foto: Bojan Puhek

Ali če se za konec še malo poigramo z besedami: v tem trenutku je Samsung Galaxy Watch zagotovo pri vrhu (ali kar na vrhu) svojega razreda, a mu trenutek pravzaprav ni naklonjen.

Preizkušanca v črni in rožnatozlati barvi merita 42 milimetrov in sta v redni prodaji na voljo vsak za 309 evrov (priporočena maloprodajna cena), za 20 evrov več pa je na voljo tudi večji, 46-milimetrski model (s precej zmogljivejšim akumulatorjem in daljšim časom avtonomije), a tega lahko dobite le v srebrni barvi.

Lastnosti preizkušenih pametnih ur Samsung Galaxy Watch (42 mm)

Dimenzije: 45,7 x 41,9 x 12,7 mm

Masa: 49 g

Operacijski sistem: Tizen 4.0

Povezovanje: Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), NFC, Bluetooth v4.2 (profili A2DP, AVRCP, HFP, HSP)

Lokacijska tehnologija: GPS, Glonass

Zaslon: Super AMOLED, 1,2-palčni (30,2 milimetra), ločljivost 360 x 360 pik, barvna globina 16 milijonov

Procesor: Exynos 9110 Dual, dvojedrni, takt 1,15 GHz

Pomnilnik: 768 MB RAM, 4 GB ROM, prosti pomnilnik 1,5 GB

Podpora za zunanje kartice: ni na voljo

Senzorji: merilnik pospeška, barometer, žiroskop, senzor srčnega utripa, svetlobni senzor

Akumulator: 270 mAh, ni odstranljiv

Pričakovani čas uporabe (specifikacija proizvajalca): pri običajni rabi več kot 45 ur, pri nizki rabi do 120 ur, čas predvajanja glasbe z datotek na napravi do 9 ur, čas spremljanja vadbe v zaprtih prostorih do 44 ur, čas spremljanja vadbe na prostem z uporabo lokacijskih storitev do 14 ur

Oblika datoteke za predvajane zvoke: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB

Vir: Samsung Slovenija

Kaj nam je bilo všeč:

- preprosta navigacija prek izbirnikov in vrtljivega oboda,

- vzdržljivost akumulatorja,

- lep in pregled zaslon.

Kaj nam ni bilo všeč:

- Bixby še vedno zaostaja za konkurenco,

- pričakovanja nadgrajenega operacijskega sistema WearOS novi Samsungovi pametni uri ne delajo usluge.