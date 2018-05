Koliko telefona dobimo za 99 evrov? Presenetljivo veliko. #test

Kakšen pametni telefon je Nokia 1? Ponazorimo jo z avtomobilsko analogijo: na pot proti morju sta krenila porsche in golf ter oba prišla do cilja. Vožnja z golfom je sicer trajala dlje in bila manj udobna, a voznik golfa se zdaj v morju kopa prav tako kot voznik porscheja, za gorivo pa je zapravil precej manj, da začetne cene in stroškov vzdrževanja sploh ne omenjamo. Nokia 1 je golf, seveda. Ne ponuja luksuza, a svoje poslanstvo opravlja zanesljivo.

Za koga je Nokia 1?

Za nezahtevnega uporabnika.

Nokia 1 na enem mestu ponuja vse, kar od pametnega telefona zahteva in potrebuje nezahteven uporabnik: možnost opravljanje klicev in pošiljanja sporočil SMS, dostop do spleta, fotografiranje in snemanje videa, uporabo večine najbolj priljubljenih aplikacij, navigacijo, nastavljanje opomnikov in bujenja, sinhronizacijo podatkov z drugimi uporabniškimi računi in osebnim računalnikom.

Nokia 1 ne skriva, da spada v najnižji cenovni razred. Ima namreč kar obilno plastično ohišje, pokrov baterije je mogoče sneti, ločljivost zaslona je komaj 480 x 854 slikovnih pik, kar je skoraj toliko, kot jih je imel Samsung Galaxy SII, eden najboljših pametnih telefonov davnega leta 2011. A nezahtevnega uporabnika, ki bo lahko z Nokio 1 počel večino stvari kot s petkrat dražjim telefonom - klical, dostopal do spleta, brskal po Instagramu -, to najverjetneje ne bo motilo. Foto: Matic Tomšič

Nokia 1 je obenem tudi praktično najpreprostejši pametni telefon, kar jih je trenutno mogoče dobiti. Uporabnik z njo ne bo dobil nobene napredne funkcije, kot so čitalnik prstnih odtisov ali celo prepoznavanje obraza, superobčutljiv fotoaparat, umetna pamet, snemanje v ločljivosti 4K in še bi lahko naštevali.

A to je, če upoštevamo ciljno skupino kupcev Nokie 1, v večini primerov kar dobra stvar. Pametni telefon zna opravljati naloge, ki jih bodo od njega zahtevali najpogosteje, in to po naših izkušnjah druženja z Nokio 1 počne zanesljivo in večino časa tudi zadovoljivo hitro. Obenem uporabnika, ki mu je tak pametni telefon namenjen, ne poplavi z množico funkcij, med katerimi se lahko hitro izgubiš.

Za uporabnika, ki mu je prav, da bo moral biti občasno malo potrpežljiv.

Takole je videti začetni zaslon Nokie 1. Ko vsi njeni sorodni modeli, ki so izšli po tem, ko je blagovno znamko Nokia prevzelo podjetje HMD Global, ima nameščeno tako imenovano tovarniško različico operacijskega sistema Android, ki ne vsebuje licenčnih aplikacij proizvajalca, temveč le najosnovnejša orodja. Foto: Matic Tomšič

Pametni telefon poganja štirijedrni procesor proizvajalca MediaTek, ki ne slovi ravno po hitrosti svojih mobilnih čipov, a Nokia 1 iz strojne opreme vseeno iztisne kar veliko.

Nameščen ima namreč operacijski sistem Android Go, predelano različico Androida 8.1 Oreo, ki je narejena posebej za delovanje na manj zmogljivih napravah.

Za Android Go so na voljo tudi številne aplikacije, ki nam jih trgovina z aplikacijami Google Play ponudi takoj, ko jo odpremo prvič. Zvečine gre za malenkost okleščene različice polnopravnih aplikacij, ki pa vseeno ohranjajo svojo prvotno funkcionalnost. Med njimi je celo nekaj iger. Foto: Matic Tomšič

Android Go svoje delo skrivanja strojne podhranjenosti Nokie 1 večino časa opravlja zelo dobro in občasno kar pozabiš, da v roki držiš pametni telefon najnižjega cenovnega razreda.

A tu in tam se vendarle zgodi, da Nokia 1 pri odpiranju aplikacij ali pri drugih opravilih potrebuje malce več časa. To je nekaj, kar je treba pri takšnem pametnem telefonu vzeti v zakup.

Za uporabnika, ki rad posluša radio.

Nokia 1 je eden zelo redkih pametnih telefonov z letnico 2018, ki uporabniku omogočajo poslušanje FM radia. Vse, kar mora storiti, je, da kot v starih časih mobilne telefonije v telefon priključi slušalke, ki delujejo kot antena, in v glavnem meniju požene aplikacijo Radio FM.

Nokia 1 v marsičem spomninja na mobilne telefone "stare šole". Ob radijskem sprejemniku je en tak artefakt iz preteklosti tudi snemljiv pokrov baterije, ki razkrije nerodno postavljeni reži za kartico SIM in spominsko kartico. Če ju želimo vstaviti v telefon, je treba ven vzeti baterijo. To je nekaj, kar so mnogi uporabniki včasih sovražili, saj je to pomenilo, da je telefon ugasnil. Je pa vsaj menjava pokvarjene baterije precej preprostejša kot pri praktično vseh sodobnih pametnih telefonih, kar je velik plus. Foto: Matic Tomšič

Za uporabnika, ki za pametni telefon noče zapraviti niti sto evrov.

Nokia 1 v prodaji brez vezave pri operaterju stane 99 evrov in je eden najcenejših pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android 8. Pri nas ima pravih tekmecev ob takšni ceni zelo malo (morda tale ZTE). Je pa težava nekje drugje, dotaknili se je bomo v drugem delu tega prispevka.

Za uporabnika, ki želi imeti drugi, rezervni pametni telefon za nujne primere.

Čeprav mu bo, če sicer uporablja iPhona ali kakšno Samsungovo ali Huaweijevo pošast, Nokia 1 zaradi relativne počasnosti sprva požrla živce, ji bo sčasoma postal hvaležen, da ob morebitni izgubi, kraji ali uničenju svoje primarne naprave ni ostal brez pametnega telefona.

Kasneje bo (tako kot smo mi - avtor ima sicer Samsunga Galaxy S8) ugotovil, da Nokia 1, ko se je navadiš, sploh ni počasen pametni telefon, temveč večino časa deluje zelo gladko, bo pa razlika v hitrosti seveda spet očitna, ko bo presedlal nazaj na napravo premijskega razreda.

Tehnične lastnosti pametnega telefona Nokia 1



Foto: Matic Tomšič

Dimenzije in teža: 133,6 x 67,8 x 9,5 milimetra, 131 gramov

Zaslon: diagonala 4,5 palca (11,43 centimetra), ločljivost 480 x 854 slikovnih pik, tehnologija IPS

Procesor in delovni pomnilnik: štirijedrni Mediatek MT6737M, 1 gigabajt pomnilnika RAM

Prostor za shranjevanje podatkov: 8 gigabajtov, možnost razširitve s spominsko kartico do 128 gigabajtov

Operacijski sistem: Android 8.1 Oreo v različici Android Go

Povezljivost: 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS

Fotoaparat in videokamera: 5 milijonov slikovnih točk, bliskavica LED; sprednji fotoaparat 2 milijona slikovnih točk, snemanje videa v ločljivosti 480p

Priključki: microUSB 2.0

Kapaciteta akumulatorja (baterije): 2.150 miliamperskih ur

Odpornost: certifikat IP52 (prenese nekaj dežnih kapelj)

Za koga Nokia 1 ni?

Za fotografa.

Nokia 1 ima fotoaparat s petimi milijoni slikovnih točk, a je bolj "za silo". Ćeprav je v res idealnih pogojih z njim mogoče narediti solidne fotografij, se v večini primerov z njimi ravno ne bomo mogli hvaliti. Nekaj si jih oglejte v spodnji galeriji:

Za uporabnika, ki takoj obupa oziroma je na področju pametnih telefonov res čisti začetnik.

Proces prve nastavitve Nokie 1 takoj po tem, ko ga vzamemo iz škatle in vanj vstavimo baterijo, je lahko za nekoga, ki na področju pametnih telefonov ni ravno domač, lahko precej zapleten. V najslabšem primeru si naprave za prvo uporabo morda celo ne bo znal nastaviti brez pomoči.

Pri našem testu se je namreč zgodilo, da je čarovnik za prvo namestitev zašel v slepo ulico, iz katere ni bilo izhoda, in kar nekajkrat je bilo treba ponoviti postopek iskanja posodobitev programske opreme, da smo lahko nadaljevali z nastavljanjem telefona.

Za neučakanega uporabnika.

Nokia 1 ne pozna hitrega polnjenja baterije, ki ga imajo številni sodobni pametni telefoni. Da se bo napolnila z ničle do sto odstotkov, bo trajalo kakšne štiri ure.

Baterija pametnega telefona Nokia 1 sicer zdrži spodobno dolgo, z enim polnjenjem smo ga ob zmerni obremenitvi uporabljali več kot dva dni. Manj zahteven kupec, ki mu je Nokia 1 pravzaprav namenjena, bo telefon verjetno polnil še redkeje, saj ga ne bo ves čas mečkal po rokah. Foto: Matic Tomšič

Za uporabnika, ki želi ta telefon kupiti pri slovenskih operaterjih.

Pametni telefon tukaj sicer ne nosi nobene krivde, a to je morda celo njegova največja pomanjkljivost. V Sloveniji ga praktično (še) ne moremo kupiti po uradni poti, naročiti ga bo treba iz tujine.

