Huawei Watch GT 2 Pro: nadgradnja s slogom #video

Do zdaj najboljša Huaweieva pametna ura je dobila naslednika z novostmi in izboljšavami tako v funkcionalnem kot tudi oblikovalskem pogledu, zaradi česar je novinec zmogljivejši in ima tudi prestižnejši videz.

Prve Huaweieve pametne ure niso pretirano odstopale od povprečne ponudbe, a so z vsakim naslednjim modelom upravičeno privlačile vedno več pozornosti.

Nova pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro gradi na dobrotah svoje predhodnice brez oznake Pro in prinaša nekaj zanimivih novosti, ki jo nedvomno uvrščajo na vrh Huaweieve tovrstne ponudbe in tudi sicer med najbolj zaželene pametne ure.

Lepši, trpežnejši in neodvisen od (posebnega) polnilca

Že ob prvem pogledu na novinca opazimo njegovo ohišje iz titana, ki skupaj s keramičnim zadnjim delom zagotavlja žlahtni videz in tudi večjo odpornost. Pred razami in praskami pa zaslon ure varuje safirjevo steklo, ki je ravno tako novost glede na predhodnika.

V spodnjem videu si oglejte utrinke, kako smo zbirali prve vtise o najzmogljivejši Huaweievi pametni uri do zdaj.

Zelo dobrodošla novost pa je podpora brezžičnemu polnjenju, kar pomeni, da nismo več odvisni od zibelke, ki je nujna za običajno polnjenje. Včasih bo tudi pet minut polnjenja rešilna bilka, saj tako lahko dobimo tudi do deset ur nemotenega delovanja, v približno dobre pol ure pa bo že poln.

Ohišje iz titana je le eden od dejavnikov, ki prispeva k premijskemu videzu nove Huaweieve ure. Foto: Ana Kovač

Lite OS: prijazen do akumulatorja

Tako kot predhodnik deluje tudi Pro s Huaweievim lastnim operacijskim sistemom Lite OS. To je po eni strani velik blagoslov, ker Lite ni samo lahek za oko in roke, temveč izredno energijsko varčen.

To pomeni, tudi na podlagi izkušenj s prejšnjo uro, da celo ob zmerni povprečni uporabi ne bo treba polniti akumulatorja od 10 do 14 dni. Velik porabnik je GPS, a Huawei obljublja, da bi moral akumulator biti kos 30 uram tovrstnega zasledovanja.

Pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro deluje na operacijskem sistemu Lite OS, kar pomeni, da ne dopušča nalaganja programov in številčnic tretjih proizvajalcev, a je ponudba mogočih številčnic vendarle pestra. Foto: Ana Kovač

Številčnica lahko tudi s svojo fotografijo

Toda Lite OS, čeprav polno funkcionalen v lastni koži, ni združljiv z nekaterimi aplikacijami, ki so jih rekreativci zelo vajeni – pravzaprav sploh ni možno nalagati zunanjih aplikacij tretjih proizvajalcev. Za tolažbo, komunikacija in prenos podatkov s Huaweievo aplikacijo Zdravje (Health), kar smo preizkusili na povezanem mobilnem telefonu z operacijskim sistemom Android, pa delujeta brezhibno.

Zadnja stran nove Huaweieve pametne ure je narejena iz keramike, izboljšana tehnologija merjenja srčnega utripa pa obljublja še natančnejše spremljanje tega vitalnega parametra. Foto: Ana Kovač

Ravno tako naj bi brez težav delalo povezovanje z zdravstveno aplikacijo Apple Health na pametnih telefonih z operacijskim sistemom iOS, vendar v času preizkusa tega nismo imeli možnosti preveriti.

Ponudba urinih številčnic, čeprav drugačna kot pri drugih urah, je zdaj vendarle pestra, za tiste, ki želijo zelo poosebiti svojo uro, pa je na voljo programska funkcija hitre izdelave številčnice iz poljubne fotografije na mobilnem telefonu – a le, če ima povezani pametni telefon uporabniški vmesnik EMU 11, ki so ga predstavili ravno prejšnji teden in ga bo Huawei postopoma zagotovil svojim novejšim napravam.

Pogovori s telefonom v žepu

Vemo pa, da je na uri mogoče sprejeti dohodne klice, in sicer s presenetljivo dobro kakovostjo zvoka za tovrstne naprave. Ravno tako je mogoče sprejeti dohodna sporočila in notifikacije aplikacij, pri čemer v nastavitvah povezave v aplikaciji Zdravje (Health) izberemo, za katere aplikacije želimo posredovati notifikacije.

Med skoraj stotimi rekreacijskimi programi je novost program za igralce golfa. Foto: Ana Kovač

V isti aplikaciji mobilnega telefona izberemo priljubljene stike, ki jih potem lahko pokličemo neposredno iz ure, če je ta povezana z nosilnim telefonom prek povezave Bluetooth. Idealno, denimo, če se nam ob mrzlem dnevu ne ljubi iskati telefona po žepih in ga nerodno prekladati z rokavicami na rokah.

Od sončnega vzhoda do zahoda

Zaslon OLED nove Huaweieve pametne ure meri 1,39 palca (3,53 centimetra) v premeru (454 x 454 pik) in nadaljuje tradicijo preglednega in živahnega prikaza, na katerega nas je nazadnje razvadila prejšnja "dvojka".

Nova pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro na levi in njena predhodnica Huawei Watch GT 2 na desni. Foto: Ana Kovač

V primerjavi z njo prinaša Pro tudi nekaj programskih novosti za rekreativce in vse, ki so pogosto na odprtem. Dostopnejši so podatki o sončnem vzhodu in zahodu, mesečevih menah ter plimi in oseki, dodali pa so tudi opozorila za slabšanje vremena.

Nič več tavanja po neznanem

Med novimi programskimi funkcijami je tudi tista, ki pomaga uporabnika vrniti na začetni položaj z uporabo sledenja opravljene poti. Idealno npr. za nabiralce gob ali gozdnih sadežev, ki ob svoji nabiralski vnemi morda zaidejo v neznani del gozda.

Več kot sto vadbenih načinov in več kot 200 številčnic ter do 14 dni med polnjenjema akumulatorja. Foto: Ana Kovač

Merilec srčnega utripa ni spreminjal svojega vmesnika, a proizvajalec zagotavlja, da je z nadgrajeno tehniko merjenja spremljanje tega vitalnega parametra zdaj še natančnejše.

Kos je petkratnemu zračnemu tlaku

Nova sta tudi dva programa v naboru rekreacijskih dejavnosti: golf in več zimskih športov, predvsem smučarskih. Med več kot sto dejavnostmi si lahko privoščimo kaj mokrega in ekstremnega, ker je Huawei Watch GT 2 Pro odporen na prah in vodo na globinah s tlakom do pet atmosfer.

Ura je primerna tudi za plavalce, ker je odporna proti vodi in globini s tlakom do pet atmosfer. Foto: Ana Kovač

Tu je med drugim tudi od prej znana funkcija oddaljenega sprožilca (Remote Shutter), ki omogoča oddaljeno upravljanje kamere na povezanem pametnem telefonu.

Cene nam uradno še niso razkrili

Huawei Watch GT 2 Pro je lep, trpežen in ni energetsko požrešen. Možnost brezžičnega polnjenja še poveča njegovo praktičnost, minus pa je nezmožnost nameščanja zunanjih aplikacij (čeprav ima sam, resnici na ljubo, skoraj vse možnosti, ki bi jih kdo od pametne ure lahko pričakoval).

Novost so tudi dostopnejši podatki o sončnem vzhodu in zahodu, mesečevih menah ter plimi in oseki, dodali pa so tudi opozorila za slabšanje vremena. Foto: Ana Kovač

Uradne cene za Slovenijo še nimamo, a ne dvomimo, da bo Pro dražji od svojega predhodnika. Sodeč po najavah na drugih trgih lahko pričakujemo, da bo priporočena maloprodajna cena več kot cena predhodnika ob njegovem prihodu – morda okoli 300 evrov ali celo več.

Ali je to veliko? Kakor se vzame, a v vsakem primeru ste lahko prepričani, da boste za ta denar dobili zelo dobro in tudi očem prijazno pametno uro.

Kaj nam je bilo všeč:

- brezžično polnjenje,

- titanovo ohišje,

- vzdržljivost akumulatorja.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nezdružljivost z nekaterimi zunanjimi aplikacijami.