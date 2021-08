Huawei MatePad 11: tablica s "harmoničnim" poslanstvom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tablica MatePad 11 z obema dodatkoma, pisalom in zunanjo tipkovnico

Tablica Huawei MatePad 11 želi, zlasti v tandemu s pisalom M-Pencil in zunanjo tipkovnico MatePad KeyPad, postati osrednja naprava povezanega doma in produktivni podaljšek pisarne.

Nova Huaweieva tablica MatePad 11 je premierna z vsaj dveh vidikov. Prvič smo jo videli v začetku junija, ko je Huawei predstavil svoje prve naprave s tem operacijskim sistemom, obenem pa je tudi prva Huaweieva tablica, katere zaslon omogoča osveževanje slike 120-krat v sekundi.

Višja frekvenca, večja poraba

Res je, da takšne frekvence zaslonov niso nič novega, a imajo pri Huaweiu odgovor, zakaj tega sami niso vpeljali že prej: prepričani so, da so ravno zdaj porabo energije optimizirali, tako da teh 120 hercev ne predstavlja več tako velikega energetskega bremena.

Če pa se kdo s tem ne bi strinjal, je na voljo dinamičen način osveževanja, ki višjo frekvenco osveževanja vklopi, ko je ta potrebna.

Vrnitev odpisanih

Huaweieva tablica MatePad 11 spada v srednji razred, kar razkriva predvsem njena priporočena redna maloprodajna cena za slovenski trg: 469 evrov. Prihaja v času končevanja obdobja, ko je bilo videti, da tablice nimajo prihodnosti in da jim le redki ne bodo obrnili hrbta.

Zdaj, ko doživljajo svojo renesanso, se pojavljata dva trenda njihovega razvoja: za potrebe igre in izobraževanja otrok ter kot orodje za produktivnost, preprosta pisarniška opravila ali drugi zaslon za povezani prenosni računalnik. Obe poslanstvi MatePad 11 nedvomno dobro opravlja.

Harmonija sodelovanja

Tablica tako ob povezanem prenosniku lahko deluje kot dvojnik slike prenosnika, kot pisalno orodje (Writing Pad) za prenosnik ali v načinu za skupinsko delo (Collaborate Mode), pri katerem je predvsem olajšan prenos datoteke med napravama.

Kot smo že povedali, tablica deluje s Huaweievim lastnim operacijskim sistemom HarmonyOS. Uporabniška izkušnja ne odstopa močno od preostalih androidnih naprav, kajti HarmonyOS podpira delovanje vseh androidnih aplikacij.

Zunanja tipkovnica, ki zagotovo olajša kakšno pisarniško opravilo, opravi tudi funkcijo varovalnega ovitka, ko tablice ne uporabljamo. Foto: Jan Lukanović

Bolečina na G – vedno manjša, a ne izginja

No, ne vseh – zaradi drugih že dobro znanih razlogov še vedno ne delujejo Googlove aplikacije in še nekatere, ki na teh temeljijo.

Za velik del obstajajo več kot ustrezne zamenjave, a ne za vse. Nekateri neodvisnost od Googla vidijo celo kot prednost, a je tudi tokrat na odsotnost Googla nujno opozoriti vse, ki uporabljajo njegove storitve.

Za hitre opravke in povezane domače naprave

Huawei ob tem močno poudarja možnosti tesnega povezovanja naprav z operacijskim sistemom HarmonyOS v enoten "ekosistem".

V takšni postavitvi so MatePad 11 izpostavili kot idealno nadzorno središče za vse tako povezane naprave in kot podaljšek prenosnega računalnika za kakšno preprostejše opravilo. HarmonyOS poudarek namenja tudi večopravilnosti, katere deljeni zasloni so pomemben del, a priznamo, da se s tem nismo kaj preveč poigrali. Vemo pa, da je delovanje plavajočih oken močno odvisno od vsakokratne aplikacije.

Ali ji bo uspelo postati osrednja enota?

MatePad 11 ima za Huawei pravzaprav zelo pomembno poslanstvo: pokazati in dokazati, da je HarmonyOS lahko polnopravna zamenjava za operacijski sistem Android, obogaten z Googlovim mobilnim okoljem.

Diagonala zaslona tablice Huawei MatePad 11 meri skoraj 28 centimetrov. Foto: Jan Lukanović

Po nekaj dneh uporabe tablice MatePad 11 še ne vemo dovolj za dajanje dokončne ocene, a vsekakor lahko potrdimo, da bi bil odgovor lahko pritrdilen.

Čeprav ni OLED, je zaslon presenetljivo prijazen

Diagonala zaslona tablice MatePad 11 meri 10,95 palca (le zakaj v večinoma metričnem svetu vztrajajo pri teh palcih in ne napišejo preprosto 27,8 centimetra?), pri Huaweiu pa se ob tem pohvalijo, da zaslon izkorišča (kar) 86 odstotkov površine sprednje strani.

Kamera zadaj ni kak presežek, a, resnici na ljubo, od tablic niti ne pričakujemo vrhunske kamere. Foto: Jan Lukanović

Zaslon ni OLED, temveč LCD, a je prikaz vendarle dober in pregleden, gotovo tudi zahvaljujoč prej omenjeni visoki frekvenci osveževanja. Svetilnost in kontrast sta, zlasti za zaslon LCD, zelo dobra – proizvajalec navaja svetilnost 500 nitov in kontrast 1500:1.

Pisalo M-Pencil druge generacije

Po zaslonu, natančneje povsod, kjer je zahtevan vnos, je mogoče pisati s pisalom M-Pencil druge generacije, katerega vrh spominja na nalivnik. Ima izredno kratko zakasnitev (latenco), zato je občutek pisanja podoben kot s fizičnim pisalom na papirju.

Resnici na ljubo, vpisovanje spletnega naslova v majhno vnosno polje spletnega brskalnika bo le izjemoma uspešno, a sta boljši izrabi pisala namenjeni dve namenski aplikaciji: Nebo in MyScript Calculator.

Aplikacija Nebo na delu

Računa odlično, bere pa … odvisno od pisave

Prva zna predvsem spremeniti rokopis v standardno besedilo, a le, če je rokopis dovolj berljiv, kar ni samoumevno in kar zahteva nekaj prakse in učenja. Veliko bolje se obnese računska aplikacija MyScriptCalculator, ki zapisano računsko operacijo brezhibno prepozna in tudi takoj izračuna. Da ne bo razočaranj, omenjena aplikacija ne zna reševati enačb.

MyScriptCalculator: izračun brez tipkanja

Še bolje pa se pisalo obnese, ko do izraza pride naša ustvarjalna žilica in se odločimo kaj narisati. Domače se počuti, ko ga magnet stisne ob zgornji desni rob tablice, takrat se pisalo tudi polni.

Tipkovnica tudi varuje

Tablico je mogoče tudi priklopiti na zunanjo tipkovnico za lažje pisanje besedil, urejanje razpredelnic in še kakšno opravilo. Za pravilno postavitev skrbi ravno prav močna magnetna privlačnost.

Z operacijskim sistemom HarmonyOS želijo njegovi snovalci ustvariti učinkovito okolje za povezovanje različnih pametnih naprav. Foto: Jan Lukanović

Ta tipkovnica deluje tudi kot varovalni ovitek, spoznavanje in povezovanje tipkovnice in tablice je ob pravilni umestitvi dobesedno takojšnje. Naša testna tipkovnica MatePad KeyPad je imela razporeditev QWERTY brez šumnikov, seveda pa smo lahko v tablici izbrali tudi drugačno razporeditev, le da se oznake na tipkah potem niso povsem ujemale.

Pisalo ima priporočeno redno maloprodajno ceno 89 evrov, tipkovnica pa še deset evrov več, a ju bodo kupcem tablice v predprodaji, ki traja od 9. do vključno 22. avgusta, podarili.

Že pri prvi uporabi je tablica v hipu prepoznala tipkovnico, ko je bila ta na svojem predpisanem mestu. Foto: Jan Lukanović

Lanski paradni konj je še vedno silak

Tablico poganja Qualcommov procesor Snapdragon 865, ki je lani spadal v vrhunski razred. Ta procesor ima sicer sloves energetske požrešnosti, a bo akumulator z zmogljivostjo 7.250 miliamperskih ur poskrbel, da tablica ne bo omagala niti po polnem dnevu nadpovprečno zahtevne uporabe.

Še danes je Snapdragon 865 soliden procesor, dobre so tudi druge specifikacije, ki potrjujejo, da gre za zmogljivejšega predstavnika srednjega razreda tablic. Če ne bi bilo trenj med ZDA in Huaweiem, bi najbrž v notranjosti te tablice našli procesor Kirin, ki je bil sopomenka za Huaweieve naprave, a zdaj je, kar je.

Pisalo M-Pencil druge generacije s tablico Huawei MatePad 11 Foto: Jan Lukanović

Kje si, o, kje si, prstni odtis?

Zato toliko bolj preseneča dejstvo, da MatePad 11 nima čitalnika prstnih odtisov, zelo razširjenega načina preverjanja pristnosti (avtentikacije) tudi v vedno večjem številu aplikacij. Morda bo v tolažbo, da vsaj pri odklepanju zaslona ne bo treba vsakič vpisovati gesla, če to varovanje prepustimo razpoznavi obraza.

Prihranek so dosegli tudi s pomočjo ne preveč zmogljivih kamer – ene spredaj in ene zadaj (resnici na ljubo, malokdo fotografira in snema videe s tablicami, kajne?). Ni niti podpore za mobilna omrežja, na voljo je le brezžična povezava, a pametni telefon v bližini učinkovito odpravi to omejitev.

Tablica Huawei MatePad 11 in njegova pripomočka Foto: Jan Lukanović

Tablica Huawei MatePad 11

Dimenzije: 253,8 x 165,3 x 7,3 milimetra

Masa: 465 gramov (brez pisala in tipkovnice)

Zaslon: diagonala 10,95 palca (27,8 centimetra), IPS LCD, osveževanje 120 hercev, možnost dinamičnega osveževanja, ločljivost 2.560 x 1.600 pik

Procesor: osemjedrni, sedemnanometrski Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (1x2.84 GHz Kryo 585, 3x2.42 GHz Kryo 585, 4x1.8 GHz Kryo 585); grafični procesor Adreno 650 (587 megaherca)

Pomnilnik: šest gigabajtov

Shrambni prostor: skupaj 128 gigabajtov (razpoložljivi prostor je manjši zaradi operacijskega sistema in nameščenih programov), nadgradljivo s pomnilniško kartico microSD

Operacijski sistem: HarmonyOS 2.0

Kamera zadaj: ločljivost 13 milijonov pik, f/1.8, PDAF, video: 4K@30fps, 1080p@30fps

Kamera spredaj: ločljivost osem milijonov pik, f/2.0, video: 1080p@30fps

Akumulator: 7.250 miliamperskih ur, (hitro) polnjenje 22,5 vata, povratno polnjenje (Reverse charging) pet vatov

Povezljivost: WLAN (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot), Bluetooth (5.1, A2DP, LE), GPS, USB-C 3.1

Zvok: štirje zvočniki (dva na desni, dva na levi strani), v sodelovanju s Harman Kardon, Histen 7.0

Barva: siva (Matte Grey)

Sklepna beseda

Huawei MatePad 11 je zelo dobra tablica v svojem cenovnem razredu. Ima precej zaželenih lastnosti ter tu in tam kakšno pomanjkljivost, s katerimi je, zlasti če niste močno navezani na Googlove storitve in mobilno okolje, vendarle mogoče živeti.

Huaweieva programska tržnica AppGallery vedno bolj zapolnjuje vrzel do Goglove programske tržnice Play Store, a je pot še zelo dolga. Pri iskanju premostitev v številnih primerih (žal ne vseh) pomaga Huaweiev iskalnik Petal Search. Foto: Jan Lukanović

Če te pomanjkljivosti ne predstavljajo ovir in če vas ne moti, da bodo vse dobrote in funkcije pametnega povezovanja naprav na voljo le s Huaweievimi napravami, bodo privlačen zaslon, zmogljiv procesor, presenetljivo dober zvok in druge odlične lastnosti ob zanesljivem delovanju zagotovo prepričljive.

Še privlačnejša bo ta tablica, ko bo Huaweieva programska tržnica AppGallery ob nenehnih prizadevanjih Huaweia pridobila še več programov in nam ne bo več treba poskrbeti za nadomestne načine, za katere je, kot že vemo, Huawei glede na razmere sicer za številne aplikacije (za številne pa še ne) že kar dobro poskrbel.

Tako na levi kot na desni strani tablice MatePad 11 sta po dva zvočnika, pri vrhu leve strani pa je tudi rdeče obarvana tipka za vklop in izklop. Foto: Jan Lukanović

Omenimo še, da je v nekaterih delih sveta na voljo tudi različica Pro, ki prinaša še več strojne zmogljivosti (za občutno višjo ceno), a v tem trenutku še ni znano, ali bodo to prodajali tudi v našem delu sveta.

Kaj nam je bilo všeč:

- zmogljiv procesor,

- osveževanje zaslona 120-krat v sekundi z možnostjo dinamičnega osveževanja za manjšo porabo energije,

- priročnost in uporabnost dodatne opreme.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni čitalnika prstnih odtisov.