Huawei FreeBuds 5i: zmogljivejše, tanjše, lažje, ne pa tudi dražje

Huaweieve brezvrvične slušalke, ki imajo na koncu svojega imena i, so vedno bile ustvarjene predvsem za tiste, ki jim je ekonomičnost zelo pomembno merilo pri nakupu.

Na trgu je sicer veliko brezvrvičnih slušalk, ki stanejo tudi komaj kakšnega evrskega desetaka, a te vendarle nimajo enake kakovosti in funkcionalnosti.

Nove zmogljivosti in stara cena v najugodnejšem razredu Huaweievih slušalk Foto: Ana Kovač

Huawei FreeBuds 5i, prva letošnja nova naprava iz njihove hiše na svetovnem trgu (na Kitajskem so jih spoznali že pred dobrega pol leta), ob ohranjeni ugodni ceni prinaša še kar nekaj priboljškov, ki bi jih pričakovali šele pri dražjih modelih.

Manj na tehtnici, več na vzdržljivosti

Nove slušalke so na voljo v treh barvah: keramično beli, ledeno modri (barva našega preizkušanca) in nebula črni.

V primerjavi s predhodnico, FreeBuds 4i, ki so jo uradno predstavili predlanskega 21. februarja, imajo za 0,6 milimetra tanjše ohišje ter so za sedem milimetrov krajše in za 11 odstotkov lažje.

Video: nabiranje prvih vtisov

Kljub opisanemu "hujšanju" je njihov akumulator skoraj dvakrat zmogljivejši: nazivna zmogljivost je 410 miliamperskih ur (pri 4i je znašala 215 miliamperskih ur), kar pomeni še več poslušanja med polnjenji.

Zvok še več korakov naprej

Kot nas je Huawei že navadil, je tudi tem svojim slušalkam priložil ušesne nastavke v treh velikostih za boljše prilaganje vsem uporabnikom. Pomembne novosti so tudi pri kakovosti zvoka, ki se je tako še bolj približala slušalkam višjega razreda.

Na Kitajskem so jih spoznali junija lani, zdaj prihajajo tudi na evropski trg. Foto: Ana Kovač

Izboljšani akustični algoritmi, boljša obdelava zlasti pri visokih frekvencah (tudi do 40 kilohercev, ki jih večinoma niti ne zaznavamo neposredno) in okrepljeno hibridno odstranjevanje šumov (42 decibelov namesto 25 decibelov) ob pomoči zunanjega in notranjega mikrofona za ugotavljanje motečih šumov so najvidnejše značilnosti.

Z lastno aplikacijo še več

Za še več funkcionalnosti ter možnosti upravljanja in nadzora je (tudi pri teh Huaweievih slušalkah) treba naložiti aplikacijo Huawei AI Life, kar je treba storiti posebej, ker je zaradi ameriških omejitev za Huawei v Googlovi tržnici za androidne aplikacije in Applovi tržnici za aplikacije za operacijski sistem iOS ni mogoče najti. V Huaweievi tržnici App Gallery jo seveda najdemo takoj.

Poleg privzeto nastavljenih ušesnih nastavkov (velikost M) je Huawei tudi tokrat priložil še ene večje (velikost L) in ene manjše (velikost S). Foto: Ana Kovač

S to aplikacijo je na voljo še en bombonček novih Huaweievih slušalk: možnost povezovanja z dvema napravama ne glede na to, ali ima povezana operacijska naprava operacijski sistem Android, iOS ali Windows (prenosni ali namizni računalniki). Tu so seveda še vse druge funkcije in možnosti, ki smo jih v tej aplikaciji spoznali pri preizkusu predhodnih Huaweievih slušalk.

Huawei Freebuds 5i

Dimenzije: 31 x 22 x 24 milimetrov (slušalka), 48 x 62 x 37 milimetrov (ovitek)

Masa: 4,9 grama (slušalka), 33,9 grama (ovitek)

Povezljivost: Bluetooth 5.2

Kodeki zvoka: AAC, SBC, LDAC, podpora ANC (Active Noise Cancelling)

Zvočniki: 10-milimetrski gonilniki, frekvenca zvoka med 20 in 40.000 hercev

Odpornost: po standardu IP54

Akumulator: 55 miliamperskih ur (slušalka), 410 miliamperskih ur (ovitek)

Vmesnik: USB-C, ni brezžičnega polnjenja

Cena: 99 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Masa posamezne slušalke je manj kot pet gramov. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Odpornost proti vodi po standardu IP54, ki je ravno tako novost, s katero se predhodnice v seriji i niso mogle pohvaliti, nakazuje, da jih ne bo zmotilo, če jih nosimo med športno dejavnostjo in se zato nekoliko prepotimo ali če nas ujame dež ali celo naliv.

Morda edino, kar res pogrešamo v primerjavi z občutno dražjimi modeli, je, da škatlica s slušalkami ne omogoča brezžičnega polnjenja – morda za tolažbo podatek, da bodo popolnoma prazne slušalke in škatlica prek kabla napolnjeni v malo manj kot eni uri.

Že res, da so na trgu tudi cenejše (in zato manj kakovostne) brezvrvične slušalke, a za svojo še vedno ugodno ceno tik pod sto evrov Huaweieve brezvrvične slušalke FreeBuds 5i zanesljivo ponujajo več, kot bi se iz te cene dalo sklepati. Foto: Ana Kovač

V vsakem pogledu so slušalke Huawei FreeBuds 5i dosegle odlično razmerje med tem, kar ponujajo, in zneskom, ki ga je treba odšteti za nakup.

Preprosteje povedano, za svojo ugodno ceno ponujajo veliko sodobnega in zmogljivega, vsekakor več, kot to nakazuje cena, ki v evrih ne dosega tromestnega števila.

Kaj nam je bilo všeč:

- veliko zmogljivosti in izboljšav glede na predhodnico ob še vedno ugodni ceni,

- lahke in dobro nosljive.

Kaj nam ni bilo všeč:

- aplikacijo, ki omogoča največ funkcionalnosti in nadzora, je treba namestiti posebej,

- ni možnosti brezžičnega polnjenja škatlice s slušalkami.