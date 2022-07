Zavojček, ki ga dobimo po nakupu, na prvi pogled ne odstopa od ostalih slušalk, a prava moč najnovejših Huaweijevih gumbastih brezvrvičnih slušalk je v zvoku, ki ga predvajajo. Izvrstnem zvoku. Nedvomno.

Pogled na deklarirane značilnosti slušalk potrdi vtis odličnega zvoka. Dušenje šumov po navedbah proizvajalca dosega 47 decibelov, kar močno presega tekmece in tudi prvo generacijo slušalk FreeBuds Pro iz leta 2020. Slednje imajo namreč dva mikrofona in dosegajo 40 decibelov, napredek pri "dvojki" pa lahko pripišemo predvsem tretjemu mikrofonu ter izpopolnjenemu in sproti učečemu se algoritmu umetne inteligence.

Zavojček, ki ga dobimo po nakupu, na prvi pogled ne odstopa od ostalih slušalk, a prava moč najnovejših Huaweijevih gumbastih brezvrvičnih slušalk je v njihovem izvrstnem zvoku. Foto: Ana Kovač

Francoski prispevek kakovostnemu zvoku

Za kakovosten bas poskrbi dinamični gonilnik, sicer pa, po navedbah sodeč, zmorejo že tako nizke tone, kot je 14 hercev, in tako visoke, kot je 48 tisoč hercev. Pri tem ima zagotovo zasluge tudi francosko podjetje za zvok Devialet, ki sopodpisuje slušalke Huawei FreeBuds Pro 2 in je z družbo Huawei že sodelovalo v preteklosti.

Med zvočnimi dobrotami, ki jih Huawei rad izpostavi za svojega paradnega konja, je tehnologija True Adaptive EQ, ki obljublja samodejno prilagajanje delovanja slušalk zgradbi ušesnega kanala uporabnikov, njihovi drži in glasnosti poslušanja.

Pogled na deklarirane značilnosti slušalk potrdi vtis odličnega zvoka. Foto: Ana Kovač

Že nekaj minut polnjenja "kupi" veliko dodatnega časa

Pogled v notranjost zavojčka razkrije še eno pozornost, ob kateri Huawei zagotovo ni obubožal, nam pa se zdi uporabniško zelo prijazno: priložena sta namreč dva para silikonskih čepkov za boljše (in čistejše) prileganje v ušesu, en v velikosti S za manjša in en par v velikosti L za večja ušesa.

V zavojčku najdemo še kratek povezovalni kabel (USB na USB-C), s katerim je mogoče polniti nosilno škatlico. Že po četrt ure na vtičnici bodo slušalke pridobile še skoraj tri ure delovanja (odvisno od načina uporabe).

Pri razvoju slušalk Huawei FreeBuds Pro 2 je sodelovalo francosko podjetje za zvočne tehnologije Devialet. Foto: Ana Kovač

Ob dežju jih ne bo treba pospraviti

Dežja ali potenja med vadbo se med uporabo ni treba bati, ker so odporne na vodo in prah po standardu IP54, česar do zdaj pri tovrstnih slušalkah nismo bili vajeni – toda padec v vodo ali poskus poslušanja glasbe med prhanjem bo skoraj zagotovo pomenil smrtno obsodbo.

Četudi so bile že predlanske slušalke FreeBuds Pro lahke in majhne, je "dvojka" kljub novim pridobitvam še nekoliko manjša in lažja – tako same slušalke kot njihov polnilni etui. Jezičec tehtnice se bo ustavil blizu šestih gramov, seveda brez etuija.

Huawei ima na Finskem obsežne laboratorije za raziskavo zvoka, ki imajo zagotovo pomembno vlogo pri njihovem razvoju slušalk in vseh drugih izdelkov, kjer je zvok pomemben. Obiskali smo jih leta 2017:

Ne bo za cel dan, bo pa za več ur

Ena najbolj zaželenih lastnosti tovrstnih slušalk je energetska avtonomija, natančneje, koliko časa bodo izpolnjevale svoje poslanstvo, preden bodo dokončno potrebne elektrike iz vtičnice.

Tudi pri tem se obnesejo dobro – že res, da ne bodo zdržale neprekinjeno od jutra do večera, a pet do šest ur na ušesih jim ob običajnem načinu uporabe praviloma ne bo predstavljalo težav.

Četudi so bile že predlanske slušalke FreeBuds Pro lahke in majhne, je "dvojka" kljub novim pridobitvam še nekoliko manjša in lažja – tako same slušalke kot tudi njihov polnilni etui. Foto: Ana Kovač

Ta čas pa je treba skrajšati približno za tretjino, če je vklopljena funkcija za dušenje šuma. Ob pomoči energije iz nosilne škatlice se navedeni ocenjeni časi pripravljenosti po grobi oceni lahko povečajo do štirikrat ali celo malo več.

Aplikacija za poln potencial zahteva malo "telovadbe"

Slušalke Huawei FreeBuds Pro 2 se, kot smo že vajeni pri Huaweijevih slušalkah, s pametnimi telefoni povezujejo prek Huaweijeve aplikacije AI Life, ki je na voljo za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android in tudi za tiste z Applovim operacijskim sistemom iOS.

Ob prvem zagonu je priporočljivo nadgraditi programsko opremo na najnovejšo različico. Foto: Srdjan Cvjetović

Nismo preizkusili, ali sta aplikaciji za različna mobilna operacijska sistema enakovredni, a tudi uporabniki androidov morajo biti pozorni: različica v Googlovi trgovini Play Store je bila nazadnje posodobljena avgusta 2020, zaželeno novejšo pa je mogoče namestiti iz Huaweijeve programske tržnice AppGallery, tudi za imetnike androidov drugih proizvajalcev.

Prek te aplikacije se tudi nadgrajuje programska oprema slušalk ter prilagaja funkcionalnost posameznih tipk, izbira glasbene učinke in načine dušenja hrupa … Osnovna funkcionalnost slušalk in odličen zvok, a brez vseh naprednih funkcij, sta sicer zagotovljena tudi brez aplikacije AI Life, a z njo razkrije "dvojka" svoj poln potencial.

Izbira in nastavljanje zvočnih učinkov v aplikaciji AI Life (povezani testni telefon je bil Huawei Mate 20) Foto: Srdjan Cvjetović

Upamo si reči, da so udobne

Udobnost nošenja je zelo subjektiven občutek, ki je odvisen od številnih dejavnikov, začenši z anatomijo ušesa. Kar se nekomu lepo prilega, bo morda nekomu drugemu popolnoma neudobno.

A zdaj, ko smo to razčistili, moramo povedati, da je bil pri našem preizkusu občutek nemoteč, prileganje pa zanesljivo in udobno.

Programska pripomočka za iskanje slušalk in izbiro primernega čepka/obročka v aplikaciji AI Life Foto: Srdjan Cvjetović

Pri nas že vse tri razpoložljive barve

Slušalke Huawei Freebuds Pro 2 so že prišle na police slovenskih trgovin v vseh treh razpoložljivih barvah: keramično beli, modri in srebrno ledeni. Pri tolmačenju teh barv pa je treba vedeti, da je naš preizkušanec, ki je pod marsikaterim kotom na prvi pogled videti črn, opredeljen kot srebrno leden.

Ne glede na ime je ta neobičajni srebrni led (vsaj nam) všečen, za tiste, ki so barvno bolj naklonjeni temeljnim vrednotam, je vedno na voljo varno zavetje klasične bele barve.

Nastavljanje funkcionalnosti premikov in tipk slušalk Huawei FreeBuds Pro 2 v aplikaciji AI Life Foto: Srdjan Cvjetović

Sklepna beseda

Priporočena redna maloprodajna cena sledi premijskim značilnostim: 199 evrov. Veliko glasbe pač ne gre za malo denarja, a je cena še vedno konkurenčna za svoj razred, zlasti ko gre za primerljiv Applov izdelek.

Kdor je pripravljen odšteti dva evrska stotaka, bo v zameno dobil vrhunski izdelek, ki mu velika večina (najbližjih) tekmecev po lastnostih in zvoku ne pride blizu.

Slušalke Huawei FreeBuds Pro 2 so že prišle na police slovenskih trgovin v vseh treh razpoložljivih barvah: keramično beli, modri in srebrno ledeni. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:



- odličen zvok, zmogljivo odstranjevanje šuma, širok frekvenčni razpon,

- udobna nosljivost,

- pestre prilagoditve prek aplikacije AI Life.

Kaj nam ni bilo všeč:



- različica povezovalne aplikacije AI Life v Googlovi programski tržnici Play Store je zastarela,

- niso primerne za uporabnike, ki jim cena predstavlja pomemben dejavnik.