FRITZ!Box 6850 LTE: širokopasovnost tudi brez optike

Prvi vtisi: širokopasovni modem in usmerjevalnik FRITZ!Box 6850 LTE

Z vedno boljšo pokritostjo z mobilnimi omrežji 4G in vse ugodnejšimi tarifami za njihovo uporabo širokopasovni dostop ni več ekskluzivni privilegij stacionarnih (predvsem optičnih) omrežij.

Nemški proizvajalec komunikacijske opreme AVM je poskrbel za širokopasovnost v domovih in majhnih pisarnah tudi za tiste, ki do širnega internetnega sveta lahko hitro dostopajo (samo) prek mobilnega omrežja četrte generacije.

Tisti, ki niti v velikem mestu ne morejo priti do optičnega širokopasovnega priključka, bodo težko verjeli uradnim evropskim statistikam, kjer se izkaže, da je Slovenija visoko med evropskimi državami po deležu gospodinjstev, ki imajo možnost neposrednega priklopa na optično omrežje (FTTH, Fiber to the Home).

Takšni naslovi in kraji vendarle obstajajo, a to še ne pomeni, da se morajo odpovedati širokopasovnosti v omrežju svojega doma oziroma manjšega podjetja.

Širokopasovni modem FRITZ!Box 6850 LTE ustvarja povezavo z internerom izključno prek mobilnega omrežja. Foto: Ana Kovač

Stacionarna povezava ni več pogoj

Mobilna omrežja četrte generacije so po hitrosti in ceni že zelo konkurenčna (osnovnim) dostopom do optičnega omrežja, so pa na voljo tudi daleč stran od mest, kjer za telekomunikacijske operaterje postavitev optičnega omrežja nikakor ne bi bila ekonomsko upravičena.

Na desni strani širokopasovnega modema FRITZ!Box 6850 LTE je vmesnik za priključitev analognega telefona ... Foto: Ana Kovač ... na levi pa vmesnik USB za priključitev zunanje shrambe, ki lahko deluje tudi kot omrežni disk ali medijski strežnik. Foto: Ana Kovač

Usmerjevalnik FRITZ!Box 6850 LTE berlinskega proizvajalca AVM je namenjen ravno uporabnikom, ki svojo širokopasovnost uresničujejo prek povezave 4G – ali zato, ker primerne stacionarne možnosti nimajo, ali zato, ker želijo tako imeti ali nadomestno ali osnovno povezavo.

Tistim v manjšem delu države, kamor 4G še ni prišel, bo ta usmerjevalnik deloval v omrežju 3G, a se bo treba (boleče) sprijazniti z ustrezno manjšimi hitrostmi delovanja in se odpovedati podatkovno intenzivnim storitvam, kot je pretočni video v najvišji kakovosti.

Vsebina škatle ob nakupu (na fotografiji manjkajo še kratka navodila). Foto: Ana Kovač

Srednji brat

FRITZ!Box 6850 LTE je srednji v družini tovrstnih naprav. Od še močnejšega modela 6890 ga poleg dodatnih sto evrov cene ločita predvsem podpora za ožičena širokopasovna omrežja, kar mu omogoča preklop med obema načinoma dostopa po želji ali potrebi, in manjša velikost, zaradi česar lažje najde svoje mesto na kakšni polici sredi stanovanja.

Večina vmesnikov je na zadnji strani, vključno z režo za kartico SIM v velikosti mini. Foto: Ana Kovač

Naš preizkušanec se tako v celoti zanaša na mobilno omrežje, sicer pa je uporabniška izkušnja skoraj popolnoma enaka drugim usmerjevalnikom tega nemškega proizvajalca. Poleg značilne belo-rdeče zunanje podobe je prepoznaven tudi lasten operacijski sistem FRITZ!OS, z njim pa tudi vse možnosti upravljanja usmerjevalnika in z njim povezanih naprav – tudi naprav pametnega doma in šest brezžičnih telefonov, ki se povezujejo prek povezave DECT.

Prepoznavna družinska podoba, a tokrat še z dvema uhljema

Morda edina omembe vredna razlika zunanje podobe od večine preostalih AVM-jevih usmerjevalnikov je dvojček vrtljivih anten za boljši sprejem mobilnega signala, ki nista enaki antenam za brezžično omrežje (WiFi). Povezani sta s standardnim vmesnikom, ki omogoča, da se nanj priključi zunanja antena, če je to potrebno za (še) boljši sprejem signala.

Nekateri zasloni mobilne aplikacije MyFRITZ!; na desni meritve signala mobilnega omrežja, ki povezuje širokopasovni modem v internet. Foto: Srdjan Cvjetović

Na hrbtni strani usmerjevalnika najdemo en vhod za telefon, štiri vhode za omrežno povezavo, vhod USB 3.0 in utor za kartico SIM v velikosti mini – ta je zagotovo lažja za motoviljenje po roki med postavitvijo, a po svoje malo preseneča, saj so dandanes le redke naprave, ki še uporabljajo ta format. Če imate od prej nanoSIM, upajte, da niste zavrgli izvirne kartice, iz katere bi si lahko naredili adapter za večji format. Proizvajalec sicer močno odsvetuje uporabo takšnih adapterjev in priporoča izvirno miniSIM-kartico, a se je nam adapter obnesel brez kakršne koli težave.

Za boljši sprejem mobilnega signala sta priloženi dve anteni, prek istih vmesnikov pa je mogoče priključiti lastno zunanjo anteno. Foto: Ana Kovač

Ko je mobilni dostop prva izbira

FRITZ!Box 6850 LTE podpira LTE s hitrostmi do 150 megabitov v sekundi v smeri do uporabnika, kar je več kot osnovni optični dostopi in več kot skoraj vsi dostopi DSL na bakru. V praksi pa je hitrost odvisna predvsem od omrežja.

Merjenje hitrosti brezžične povezave med povezano napravo in usmerjevalnikom Foto: Srdjan Cvjetović

Brezžično povezovanje domačih naprav z usmerjevalnikom poteka še hitreje – v frekvenčnem območju 2,4 gigaherca s teoretičnimi hitrostmi do 400 megabitov v sekundi, v frekvenčnem območju pet gigahercev pa do 866 megabitov v sekundi. Z združljivimi napravami, kot so drugi usmerjevalniki ali ojačevalniki, pa bo ustvaril omrežje Mesh WiFi, kar omogoča optimalno izrabo brezžičnega omrežja med vsemi povezanimi napravami.

Vse pod nadzorom na zaslonu mobilnega telefona

Kot smo že navajeni pri "fritzih", omogoča tudi ta vzpostavitev ločenega omrežja za obiskovalce ali razne preizkuse (z ločenimi pravicami dostopa in uporabe), s čimer ostaja glavno domače omrežje bolje zavarovano.

Podprti so med drugim tudi zaščita dostopa po standardu WPA3, dostop prek navideznega zasebnega omrežja (VPN), podpora za pet telefonskih odzivnikov, funkcionalnost medijskega strežnika in nadzor delovanja prek namenske aplikacije na mobilnem telefonu tudi daleč stran od doma, kjer je internetna povezava.

Tako kot druge "fritze" je tudi tega mogoče nastavljati in upravljati prek mobilne aplikacije – ena od možnosti je tudi izbira novega standarda kriptiranja WPA3 za varovanje dostopa. Foto: Srdjan Cvjetović

Če optike ni med možnostmi

Za uporabnike, ki ne potrebujejo, ne želijo ali si ne morejo privoščiti stacionarnega širokopasovnega dostopa, bo ta usmerjevalnik odlično in zanesljivo komunikacijsko središče njihovega doma ali manjše pisarne.

Kaj povedo lučke? Foto: Ana Kovač

FRITZ!Box 6850 LTE je z odliko opravil vse, kar od njega pričakujemo, a je temu primerna tudi cena. Priporočena maloprodajna cena je 230 evrov, a ga je ob kakšnih razprodajah in/ali pri določenih trgovcih v tujini mogoče dobiti tudi za petino ceneje.

Kaj nam je bilo všeč

- intuitiven uporabniški vmesnik ter vse funkcionalnosti in dobrote operacijskega sistema FRITZ!OS,

- upravljanje tudi prek namenske aplikacije,

- zanesljivo delovanje,

- pet let garancije.

Kaj nam ni bilo všeč:

- podpira (samo) miniSIM kartice,

- ni prav poceni.