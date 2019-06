Čudovit zaslon iz srednjega razreda, večji od tistega na Galaxy Note9

Da, s svojimi 17 centimetri diagonale celo prekaša velikost Galaxy S10+, izenači pa jo s prihajajočim Galaxy S10 5G. Kljub svoji velikosti v celoti zdrsne v prednji žep kavbojk, a komajda. Pri sedenju že malce štrli ven. A70 ima ogromno dobrih lastnosti, a Samsung je moral najti način, da je posekal ceno.

Zareza v obliki kapljice je v primerjavi z zaslonom tako majhna, da je sploh ne opazimo. Foto: Peter Susič

Plastika namesto aluminija

To sekanje se najbolj pozna pri ohišju. Nikakor, da je slabe kakovosti ali da deluje ceneno. Ne, samo v celoti je plastično. To sicer zmanjša premijski občutek držanja v roki, obenem pa pripomore k bistveno lažji napravi. Če bi telefon imel kovinsko konstrukcijo in še eno plast stekla, bi uporabnika od teže verjetno začela boleti roka. Plastično ohišje za lepši videz odbija svetlobo v različnih odtenkih, a nam se to ne zdi nič posebnega. Marsikdo si bo za zraven omislil kakšen ovitek in tako napravo polepšal po svojem okusu.

Preprosto ohišje ima na desni strani dva plastična gumba. Enega za vklop oziroma izklop, drugega za višanje in nižanje glasnosti. Oba prijetno klikata. Spodaj najdemo vhod za USB-C, enojni zvočnik in avdio izhod za slušalke. Na zgornji levi strani imamo še režo za SIM-kartice. Ta podpira dve SIM-kartici in razširitev sistemskega prostora s pomočjo kartice microSD. Zelo lep nabor možnosti.

Plastično ozadje pod kotom oddaja šaljiv barvni sijaj. Foto: Peter Susič

Ogromen zaslon AMOLED, za nekaj milimetrov večji od Note9

Če se pri nekaterih drugih znamkah telefonov pozna, da ima srednji razred vidno slabši zaslon, nas Samsung z letošnjimi modeli kar malce razvaja. Srednji razred le nekako cilja na ljudi, ki jih ne zanimajo premijske lastnosti, si pa želijo dobre večpredstavnostne izkušnje. Zaslon na A70 je resnično dober.

AMOLED z resničnimi črninami je zelo barvit in dovolj oster, da branje člankov na njem ne bi smela biti težava. Tudi svetel je dovolj za sprehajanje pod soncem, čeprav bo krona za najbolj svetel zaslon še vedno ostala pri dražjih serijah. Senzor gibanja zaslon zbudi takoj, ko telefon dvignemo. Ker na straneh ni zaobljen čez rob, tudi ne opažamo toliko neželenih dotikov kot pri seriji S10. Pa čeprav je zaslon pri A70 večji.

Da, zaslon je ogromen, a zato toliko bolj zabaven za gledanje videoposnetkov in fotografij. Foto: Peter Susič

Na vrhu imamo manjšo zarezo, v kateri se skriva kamera. Ta je v primerjavi z zaslonom tako majhna, da je drugi dan uporabe nismo več niti opazili. Pod zaslonom se skriva tudi bralnik prstnih odtisov, ki je optični in ne ultrasonični. Bralnik je dober, a čudežev ne dela. Še vedno prevečkrat zavrne naš prst, zato smo se raje zatekli k drugim metodam odklepanja.

One UI

Piko na i seveda doda novi uporabniški vmesnik One UI, ki smo ga pohvalili že v prejšnjih recenzijah Samsungovih telefonov. Na kratko: zelo preprost uporabniški vmesnik, pregleden in optimiziran. Zadnje se pri A70 zelo opazi, saj kljub malce slabšemu procesorju gladkost delovanja ne razočara. Odpiranje datotek in aplikacij je hitro, ravno tako se hitro nalagajo tudi spletne strani.

Kakovost fotografij z dveh kamer je dobra

Kamera je nekje na ravni tiste iz Galaxy A50. Zadaj vidimo tri kamere, a dejansko imamo dve. Širokokotno in ultraširokokotno. Obe zmoreta proizvesti solidne rezultate, je pa glavna širokokotna seveda malce boljša. Dobra je tudi konsistenca, saj obe proizvedeta enake barve (nekateri telefoni z več kamerami takšne enakosti nimajo).

Tri kamere? No, dve kameri in en senzor. Foto: Peter Susič

Barve so sicer malce preveč nasičene. Zato bomo ob fotografiranju živih barv imeli nekaj težav. To se je opazilo pri fotografiranju živo rdečih cvetov maka. Nasičene barve bodo sicer številnim uporabnikom všeč, a mi bi si želeli, da bi bile bolj umirjene. Nočna fotografija je nekaj, česar serija A še vedno ne obvlada. Naprave Galaxy S naj bi v kratkem prejele posodobitev, ki izboljša fotografiranje v temi (Bright Night). Upajmo, da to posodobitev prejme tudi nova serija A.

Večji zaslon za večjo večpredstavnostno izkušnjo

Zaradi velikosti zaslona je bilo gledanje videoposnetkov in fotografij vedno zelo všečno. To so pač prednosti ogromnih zaslonov. Zvočnik je resda samo en, pa še ta usmerjen navzdol, a je vsaj glasen in razločen. Zadovoljil nas je tudi izhod za slušalke. Pri nižji in srednji jakosti zmore obdržati jasen in kontroliran zvok, kakovost malce popusti le pri višji jakosti. Mogoče bi si želeli, da bi Samsung v katero od posodobitev dodal možnost, da moč zvoka dvigujemo bolj natančno in ne samo od ena do deset. Približno tako, kot ima to rešitev implementiran LG pri uporabi QuadDAC.

Samsung izdeluje tudi lasten ovitek za Galaxy A70. Ta je od zunaj narejen iz blaga, znotraj pa hrani prostor za kartice. Foto: Peter Susič

Sklepna misel

Galaxy A70 nima ravno vrhunske izdelave (plastika) in za njegovo ceno (približno 400 evrov, točne cene v Sloveniji še ne vemo) tega niti nismo pričakovali. Novo kupljen telefon skoraj vedno roma v takšen ali drugačen ovitek, zato nas to niti ni toliko zanimalo. Važno je, kako se telefon odreže v praksi. Kako nam uspe olajšati življenje, biti vedno pripravljen na naše ukaze. Da uspe delovati gladko, brez zatikanja. Da se uspe prilagajati nam in ne obratno.

Galaxy A70 je eden takšnih telefonov, ki bi ga lahko brez težav uporabljali. Kljub velikosti rokovanje z njim ni bilo moteče. One UI na njem deluje brez težav, tipkovnica je odlična, zaslon tudi. Za popolno izkušnjo nas je zaustavila le kakovost kamere. Je pa treba spet poudariti, da gre za napravo, ki stane pod 500 evri. Če se zgodi čudež in Samsung seriji A omogoči funkcijo nočnega fotografiranja, potem zna Galaxy A70 postati precej mamljiv.

Foto: Peter Susič

Mladi radi posnamemo kakšen posnetek koncerta za objavo na družbenih omrežjih. No, tako je to videti s tem telefonom:

Všeč nam je bilo:

- ogromen zaslon AMOLED,

- kljub velikosti ni pretežek,

- bolj preprosta enoročna uporaba kot pri denimo S10+,

- One UI,

- dnevne fotografije so zadovoljive.

Ni nam bilo všeč:

- nočna fotografija,

- videoposnetki niso dobro stabilizirani,

- podzaslonski bralnik prstnih odtisov ni zanesljiv.