Test na dlani: Samsung Galaxy Watch 4 in Watch 4 Classic

Tehnični podatki:

Premer in debelina: Watch 4 40 ali 44 mm, 9,8 mm; Watch 4 Classic 42 ali 46 mm, 11 mm

Watch 4 40 ali 44 mm, 9,8 mm; Watch 4 Classic 42 ali 46 mm, 11 mm Teža: 25,9 g (40 mm), 30,3 g (44 mm); 46,5 g (42 mm), 52 g (46 mm)

25,9 g (40 mm), 30,3 g (44 mm); 46,5 g (42 mm), 52 g (46 mm) Material ohišja: aluminij; nerjaveče jeklo ali titan

aluminij; nerjaveče jeklo ali titan Zaščitno steklo: Gorilla Glass DX+; Gorilla Glass DX

Gorilla Glass DX+; Gorilla Glass DX Vodoodpornost: 50 m (5 ATM)

50 m (5 ATM) Zaslon: 1,4-palčni (35 mm) ali 1,2-palčni (30 mm), Super AMOLED, 450 x 450 pik ali 396 x 396 pik, funkcija vedno vključenega zaslona

1,4-palčni (35 mm) ali 1,2-palčni (30 mm), Super AMOLED, 450 x 450 pik ali 396 x 396 pik, funkcija vedno vključenega zaslona Operacijski sistem: Android WearOS 3 z uporabniškim vmesnikom One UI Watch 3

Android WearOS 3 z uporabniškim vmesnikom One UI Watch 3 Procesor: Mail G68

Mail G68 Pomnilnik: 1,5 GB delovnega in 16 GB vgrajenega

1,5 GB delovnega in 16 GB vgrajenega Povezljivosti: LTE (eSIM), Wi-Fi 4, Bluetooth 5 (LE), satelitski sprejemnik (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS), NFC

LTE (eSIM), Wi-Fi 4, Bluetooth 5 (LE), satelitski sprejemnik (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS), NFC Tipala: Amerilnik pospeška, svetlobe, žiroskop, barometer in merilniki srčnega utripa, EKG in biometrične impedance (BIA)

Amerilnik pospeška, svetlobe, žiroskop, barometer in merilniki srčnega utripa, EKG in biometrične impedance (BIA) Zvočnik in mikrofon: da

da Velikost baterije: 247 ali 361 mAh

Kdor potrebuje športno uro za beleženje dejavnosti, ta jo verjetno že ima. Prihodnost nosljivih naprav je v aplikacijah in beleženju zdravja. Zadnjega je sposobna vsaka ura z ustreznimi tipali, vendar ima večina, razen Applove, težave z dovolj vsestransko ponudbo aplikacij. Še lani je Samsung tozadevno stavil na svoj sistem Tizen, čeprav mu v več letih ni uspelo pritegniti veliko razvijalcev. Medtem je Google sklenil sodelovanje s Suuntom, ki je sistem Wear OS 2 namestil na športno uro Suunto 7 in obenem kupil še podjetje FitBit. Ker poleg Appla prodata omembe vredno število nosljivih naprav samo še Samsung in Huawei, je bil naslednji korak logičen. Kitajsko podjetje je namreč zaradi ameriške blokade izven dosega. Po letih dvorjenja je Samsung končno klonil. Pametne ure Watch 4 so opremljene s sistemom WearOS 3 in podpirajo Googlove aplikacije, med katerimi bo večina verjetno najbolj vesela zemljevidov. Neodvisnih aplikacij pa vseeno ni toliko, kot bi morda mislili. Toda zaradi sodelovanja med obema podjetjema se odpira možnost, da se to v naslednjih letih spremeni.

Foto: Telekomov Tehnik

Sodobna in bolj tradicionalna oblika?

Samsung je pravzaprav predstavil dve znotraj enaki uri, ki se razlikujeta v oblikovalskih podrobnostih. Minimalistično oblikovana Watch 4 premera 40 ali 44 milimetrov ima ohišje iz aluminija in je brez lunete. Watch 4 Classic je podobna lanskemu modelu (Watch 3). Ohišje iz nerjavečega jekla ali titana je premera 42 ali 46 milimetrov in ohranja sicer odlično Samsungovo pogruntavščino za upravljanje – vrtljivo luneto. Toda zato je njen videz manj sodoben in manj skladen s trenutnimi modnimi zapovedmi. Kot sem dejal, so elektronika in tipala pri vseh enaki, odločili se boste lahko še za izvedenke z vmesnikom za mobilna omrežja LTE, le zasloni in baterije so, razumljivo, različno veliki. Kar pomeni, da življenjska doba ni pri vseh modelih enaka.

Kot se za sodobno pametno uro spodobi, ima ta poleg podpore vsem pomembnim vmesnikom (bluetooth, WiFi in NFC) svetel zaslon, občutljiv na dotik in živahnih barv. Pomembno je, da je čitljiv v vseh svetlobnih razmerah in da nudi možnost vedno vključenega zaslona. Če ga želimo. Seveda na lastno odgovornost, kajti zaloga energije v tem primeru hitreje kopni. Poleg dotika in lunete v modelih Classic imajo ure ob strani dva gumba. Nista odveč, na primer v vodi, ko dotik zaslona iz razumljivega razloga ne deluje in ure brez njune pomoči ne bi mogli upravljati. Gumba sta velika, saj imata vlogo pri merjenju elektrokardiograma in deleža maščobe v telesu, ter primerno odzivna.

Poleg premera so manjše razlike med modeli še v debelini, toda na splošno so ure tanke in predvsem lahke. Ne moti, če je ves čas na zapestju, tudi ponoči, še posebej, če je opremljena z mehkim paščkom. Tega je sicer preprosto zamenjati, kar je poleg bogatega nabora digitalnih številčnic glavni način prilagajanja ure modnemu slogu. Hkrati pašček dovoli stabilno lego na zapestju, ki je pogoj natančnega merjenja fizioloških znakov organizma.

Foto: Telekomov Tehnik

Vse višja natančnost tipal

Merjenje srčnega utripa, nasičenosti kisika v krvi in štetje korakov so vse bolj in bolj natančni. Zadnje sicer zahteva nekaj razumevanja. Namen štetja korakov ni absolutna natančnost, ta niti ni mogoča, temveč prikaz približne dnevne aktivnosti. Ali smo se danes gibali enako kot včeraj, dnevom prej in tako naprej. Nekatere naprave pokažejo manj korakov od dejansko prehojenih in druge več. Med zadnje sodijo Samsungove. Kljub temu je meritev uporabna. Vseeno je namreč, ali smo naredili 10 tisoč korakov ali petsto več, pomembno je, da čim manj časa presedimo na kavču pred televizorjem. Natančnejše je stalno merjenje srčnega utripa (v tem so si nosljive naprave različnih izdelovalcev vse bolj podobne) in raven kisika v krvi, pri čemer so ure primerljive oksimetrom, ki jih lahko vsak kupi v specializiranih trgovinah. Watch 4 zna prikazati elektrokardiogram (EKG) na podlagi dveh elektrod (po ena na hrbtu in gornjem gumbu) in izmeriti krvni tlak. Za slednjega sem pred časom s pomočjo Watch 3 ugotovil, da se rezultati v primerjavi z manšetnim merilnikom za domačo uporabo razlikujejo za 6 % pri spodnjem in 12 % pri zgornjem tlaku. Meritev ni absolutno natančna, toda naj bi bila uporaba za osebno rabo. Zato namreč gre. Samsung (kot pravzaprav vsi izdelovalci) poudarja, da ura ni medicinska naprava in ni primerna za diagnosticiranje ali preprečevanje bolezni, medtem ko so zbrani podatki uporabni le za osebne namene. Zaščititi se pač morajo.

Watch 4 ima poleg optičnega tipala za spremljanje srčnega utripa in merjenje krvnega tlaka ter dveh elektrod elektrokardiograma (EKG) še štiri elektrode za ocenjevanje sestave telesa. Dve sta na hrbtu okoli optičnega tipala in še dve v obeh bočnih gumbih. Način ugotavljanja razmerja med maščobo in mišicami z metodo analize biometrične impedance (BIA) se naslanja na šibek električni signal, ki ga oddaja merilna naprava. Signal se hitreje širi skozi tkiva, ki imajo večjo vsebnost vode, in ker je raven v maščobah nižja od ravni v mišicah, lahko s tehniko ocenimo razmerje med obema. Pametne tehnice se največkrat zanašajo na štiritočkovno merjenje električnega signala med stopali in dlanmi. Njegova pot, od pozitivne elektrode v stopalu do negativne v dlani in obratno v nasprotnih okončinah, poteka skoraj skozi celo telo. Z uro je drugače. Merjenje steče, ko se s prstoma nasprotne roke dotaknemo gumbov, kar pomeni, da je pot signala krajša, saj ne gre skozi spodnje okončine. Samsung trdi, da zaradi tega natančnost ni slabša, čemur delno potrjujejo sodobnejše tehnice, ki prek stopal prav tako merijo dvotočkovno. Vseeno pa se bom oceni o natančnosti za zdaj izognil, kajti v tednu dni igranja s funkcijo večkrat na dan sem dobil meritve med 25 in 34 %, kar se mi zdi za kratek časovni interval nekoliko veliko odstopanje. Slabost metode je namreč vsebnost vode v telesu, ki se s časom spreminja glede na količino zaužite tekočine. Kmalu po vnosu večje količine tekočine namreč izmerjena vrednost pade. Uporaben podatek bi torej lahko bil povprečje dnevnih meritev, ki bi jih opravili v daljšem časovnem obdobju.

Foto: Telekomov Tehnik

Nespremenjen uporabniški vmesnik in kar tri aplikacije?

Sodobne pametne ure so tudi vse bolj podobne v zmogljivostih spremljanja športnih dejavnosti. Watch 4 jih podpira zadovoljivo število in je kot že nekaj generacij sposobna zaznati nekaj najbolj običajnih. Kot sta tek ali hoja. Natančnost satelitskega sprejemnika je na ravni primerljivih naprav, medtem ko zabeležene podatke hrani aplikacija Samsung Health. Aplikacije so sicer svojevrstna posebnost. Da ura deluje, so namreč potrebne kar tri. Najprej Wear, ki skrbi za povezavo ure in pametnega mobitela, nato omenjena in na koncu še Health Monitor, če želite, da delujeta funkciji EKG in merjenje krvnega tlaka. Malce utrujajoče, saj bi bila dovolj ena sama.

Čeprav se je Samsung odločil zamenjati sistem, uporabniški vmesnik ostaja enak. Dosedanji uporabniki z uro ne bodo imeli težav oziroma sploh ne boste vedeli, da je sistem drug. Žal ure Watch 4 najbolje delujejo s Samsungovimi mobiteli, kajti zaradi zahteve po Samsungovem računu in kar treh aplikacij se manjše težave lahko pojavijo že pri združljivosti z drugimi, ki imajo prav tako sistem Android. Na Applovih pa nekatere funkcije sploh ne bodo delovale. Če ste se slučajno naveličali kvadratne oblike in bi tudi v Applovem okolju radi na zapestju imeli klasično oblikovano nosljivo napravo. Okroglo torej!

Foto: Telekomov Tehnik

Odločitev za Googlov sistem prav tako ni najboljša s stališča življenjske dobe baterije, kajti njegova slabša energijska učinkovitost je že kar pregovorna. Koliko časa bo ura zdržala, in to brez zagnanega programa za beleženje športne dejavnosti, je zelo odvisno od fizične velikosti ure. Manjši je treba polniti vsak dan, medtem ko večji zdržita z malce sreče dva dneva in morda še kakšno uro več.

Sklepna beseda

Ure Samsung Galaxy Watch 4 predstavljajo višek tehnologije nosljivih naprav. Z njimi se Samsung vrača v varno Googlovo zavetje, kar vsaj v teoriji pomeni več aplikacij zanje. Natančnost beleženja dejavnosti in fizioloških znakov je na visoki ravni in dodano je tipalo za merjenje deleža maščob v telesu. Ker gre ta dokajšno novost, bo verjetno potrebno nekaj časa, da se bo pokazala njena praktična vrednost. Hkrati vrnitev prinaša slabost. V najboljšem primeru bo treba uro polniti vsak drugi dan, kar je korak nazaj v primerjavi z lanskim modelom in operacijskim sistemom Tizen. Dodatna omejitev zna biti tudi ta, da najbolje deluje s Samsungovimi pametnimi mobiteli in da zahteva sočasno uporabo kar treh aplikacij!

Foto: Telekomov Tehnik

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.