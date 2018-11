Zveza potrošnikov Slovenije s pritožbo proti Googlu: preverite, zakaj

Pritožba, ki jo bo Zveza potrošnikov Slovenije vložila pri informacijski pooblaščenki, sledi že šestim podobnim pritožbam, ki so jo druge članice Evropske potrošniške organizacije (BEUC) že vložile pri svojih državnih nadzornih organih.

Na urad informacijske pooblaščenke smo naslovili vprašanje, kakšne možnosti ukrepanja ima informacijska pooblaščenka ob obravnavanju pritožbe za domnevno kršitev Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in ali so te možnosti kaj drugačne, če je domnevni kršitelj tuja pravna oseba. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Raziskavo, da Google s sledenjem položaja svojih uporabnikov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), je sicer naredila norveška potrošniška organizacija Forbrukerrĺdet.

Zavajajoče prakse in pomanjkljive informacije o namenu uporabnikov prizadenejo njihove pravice

Norveško potrošniško združenje v svoji raziskavi navaja, da podatki o lokaciji lahko o posamezniku razkrijejo marsikaj, na primer njegovo veroizpoved, zdravstveno stanje in spolno usmerjenost. Google jih zbira predvsem prek svojih funkcij Location history in Web & App activity – ti sta integrirani v vse Googlove račune, katerih uporaba je nujna za nemoteno rabo pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android.

Googlu očitajo tudi konkretne prakse, s katerimi uporabnike, pogosto brez njihove polne vednosti, pripeljejo do vklopa teh funkcij. Tako menijo, da zaporedje klikov in ponavljajoče se usmerjanje vodita v vklop funkcije Location history brez zavestne potrditve uporabnikov in tudi takrat, ko so to možnost prej že zavrnili, prav tako ugovarjajo privzetemu vklopu funkcije Web & App activity, ki je, kot še zatrjujejo, ni preprosto najti in izklopiti.

Norveško potrošniško združenje še zatrjuje, da uporabniki ne dobijo dovolj informacij ob predstavitvi možnosti in so zavedeni o tem, kateri podatki se zbirajo in kako se uporabljajo.

Googlov operacijski sistem za mobilne naprave Android poganja približno dve milijardi naprav po vsem svetu in je najbolj razširjen mobilni operacijski sistem. Uporablja ga velika večina proizvajalcev pametnih telefonov, kot so Samsung, Huawei, Nokia, LG in Sony. Toda Android ima svoje zahteve, tako med drugim od vsakega svojega uporabnika zahteva Googlov račun (Google Account), če želijo svoj pametni telefon uporabljati brez ovir in nanj nameščati posodobitve in popravke aplikacij.

Vrstijo se formalne in neformalne pritožbe

Pritožbo so tako poleg norveške potrošniške organizacije (ta je že opozarjala na sporno slednje položaju uporabnikov v mobilnih aplikacijah za zdravje in rekreacijo) vložili tudi nizozemski Consumentenbond, grški Ekpizo, češki dTest, poljska Federacja Konsumentów in švedska Sveriges Konsumenter.

Poleg omenjenih formalnih pritožb bo danski Forbrugerrĺdet sporno prakso prijavil neformalno, nemški VZBV pa, kot še poroča Zveza potrošnikov Slovenije, razmišlja o vložitvi opustitvene tožbe proti Googlu. Organizacija Transatlantic Consumer Dialogue bo na sporno prakso opozorila ameriški Federal Trade Comission.