Zrušila sta se YouTube in Gmail

YouTube, Gmail in druge Googlove spletne aplikacije (z izjemo iskalnika) za mnoge uporabnike niso delovale približno eno uro. Glede na spletni portal Down Detector, ki zaznava izpade spletnih storitev, je težava zajela velik del Evrope.

Foto: Matic Tomšič

S spletne strani Down Detector je sicer razvidno, da je nedostopnost YouTuba med uporabniki povzročila pravo paniko. V nekaj več kot dvajsetih minutah so prejeli kar 104.000 prijav nedelovanja spletne strani.

Uradnih pojasnil, kaj se je zgodilo, še ni. YouTube je prikazoval samo sporočilo "Ups" in "Nekaj je šlo narobe", Gmail in Google Foto pa kodo 500 za splošno napako na strežniku.

Foto: Matic Tomšič

Na Twitterju se je na nedostopnost storitve pred nekaj minutami odzvala ekipa YouTuba. Zapisali so, da so z napako seznanjeni in preverjajo, kaj se je zgodilo.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.