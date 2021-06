Znova vsakodnevni par direktnih vlakov med Dunajem in Trstom #video #foto

Avstrijska prestolnica Dunaj in nekoč največje avstrijsko pristanišče Trst sta od danes znova vsak dan povezani z direktnim potniškim vlakom, kar bo okrepilo tudi povezanost Slovenije s Trstom in od tod ostalimi kraji v Italiji.

Od danes bo EuroCity vlak Emona, ki je do zdaj povezoval Dunaj in Ljubljano (pred leti pa celo Dunaj in Reko) zapeljal po celotni trasi Južni železnice, ki povezuje Dunaj in Trst.

V Ljubljani bo vlak EuroCity formalno sicer v obeh smereh spremenil številko, vendar pa del njegovih vagonov zagotavlja neposredno povezavo med krajema, ki ju je železna cesta povezala pred skoraj 164 leti.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Nekoč najpomembnejše slovensko železniško okno z Italijo je pred leti skoraj povsem utonilo

Davnega leta 1857, natančneje 27. julija, se je avstrijski cesar Franc Jožef I pripeljal z vlakom z avstrijske prestolnice Dunaj mimo Gradca, Maribora, Celja, Ljubljane, Postojne, Sežane, Opčin in Nabrežine (Aurisina) do takrat največjega avstrijskega obmorskega pristanišča Trst, kar je predstavljalo odprtje Južne železnice.

Ta je še danes najpomembnejše slovensko železniško okno v Avstrijo in Italijo, a je po osemdesetih letih prejšnjega stoletja potniški promet čez Sežano in Opčine praktično izumrl.

Foto: Ana Kovač

Ali še pomnite?

Le redki se še spomnijo Simplon Expressa, ki je nekoč povezoval Beograd in Pariz čez Zagreb, Ljubljano, Benetke, Milano in Lozano (preden so ga dokončno ukinili so ga skrajšali do Vinkovcev na eni strani ter skrajšali in preusmerili v Ženevo na drugi strani).

Malo bližje v spominu pa sta InterCity vlaka Kras in Casanova – prvi je povezoval Zagreb in Benetke (mimo Trsta) z najboljšimi vagoni, ki so jih takrat premogle slovenske in hrvaške železnice, Casanovo pa so zagotavljali slovenski nagibni vlaki, ki danes vozijo vlake ICS med Mariborom in Ljubljano ter občasno Koprom (zato so nekateri napisi na teh slovenskih vlakih tudi v italijanščini). Le bled spomin pa sta tudi direktna para vlakov med Budimpešto in Benetkami, en par v dnevnem in en v nočnem času.

Foto: Ana Kovač

Najprej Ljubljana in Trst, zdaj Dunaj in Trst, kaj bo sledilo?

Večji del prejšnjega desetletja sta Slovenija in Italija imeli neslavni sloves dveh sosednih evropskih držav, ki kljub obstoju železniške proge med njima nista imeli neposredne železniške povezave.

Temu je prišel konec devetega septembra 2018, ko so ponovno zapeljali potniški vlaki med Ljubljano in Trstom oziroma Vidmom (odmislimo si, da je epidemija začasno ustavila tudi to povezavo).

Želje o obnovi intenzivnejših povezav prek Sežane in Opčin so do danes ostale neuslišane, a z današnjim dnem dobivajo Avstrija ter slovenska Štajerska in Zasavje neposredno povezavo s Trstom brez prestopanja v Ljubljani, enako pa tudi Trst ter Primorska in Notranjska neposredno povezavo z Gradcem in Dunajem.

Trst je izhodišče za nadaljnje povezave z Italijo, Švico in Francijo, Dunaj pa za Češko, Poljsko, Slovaško, ob tem pa še vedno upamo, da je novi EuroCity le uvod v obnovo ostalih vlakov na Južni železnici, ki so neposredno povezovali evropska mesta tudi daleč stran.

Skupno prizadevanje treh držav

Novo povezavo so s skupnimi močmi ustvarile avstrijske državne železnice ÖBB, Slovenske železnice in dežela Furlanija-Julijska Krajina. "Vesel sem, da lahko 164 let po vožnji prvega vlaka na tej progi oživimo to težko pričakovano neposredno povezavo od Dunaja prek Ljubljane do Trsta," je povedal direktor ÖBB Andreas Matthä.

Vlak z Dunaja odpelje zjutraj in pride v Trst sredi popoldneva, iz Trsta pa se vrača zgodaj popoldne s prihodom na Dunaj v poznih večernih urah. Sodelujoče železnice so za mednarodne potnike pripravile ugodne ponudbe, ki so občutno znižane glede na njihov redni cenik. Iz Maribora do Trsta je tako cena vozovnice drugega razreda, ki vključuje rezervacijo sedeža, od 14,30 evra (količine najugodnejših vozovnic so omejene), ugodne cene pa so predvidene tudi za večino drugih relacij novega EuroCity vlaka, ki prevozi celo Južno železnico.

Preberite še: