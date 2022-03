Že letos bo več kot polovica svetovnega BDP digitalizirana

Napredne informacijske in komunikacijske tehnologije, med njimi tudi 5G, niso končni izdelek, temveč orodja za digitalizacijo veliko dejavnikov našega življenja, tako da strinja strokovnjaki in mnenjski voditelji na kongresnem delu največjega svetovnega dogodka mobilnih komunikacij.

Poleg digitalizacije je eden od največjih izzivov, a tudi priložnosti današnjega časa okoljska prijaznost, je bilo slišati od več predavateljev. Rotirajoči predsednik družbe Huawei Guo Ping je kot eden od glavnih govorcev otvoritve za zeleni cilj postavil ogljično nevtralnost.

Seveda pa ni mogoče spregledati tudi razumljivih pričakovanj igralcev v panogi, ki želijo v razumnem času, raje pa že prej, povrniti svoje naložbe ter ustvariti dobiček, ki jim bo omogočil udobno poslovanje in nadaljnji razvoj z naložbami v prihajajoče tehnologije, izdelke in storitve.

Tehnologije porabljajo energijo, a lahko porabo tudi optimizirajo

Mobilne komunikacije pete generacije (5G) bodo namreč omogočale povezovanje zelo raznorodnih naprav, kar bo omogočilo (nadaljnjo) digitalizacijo proizvodnih procesov, prometa, zdravstvene oskrbe, logistike in številnih drugih delov našega življenja.

Toda vse to bo močno povečalo zahteve po energiji in njeno porabo, kar je – zlasti v obdobju, ko se energija močno draži – ne le gospodarski, temveč tudi ekološki izziv. Informacijske in komunikacijske tehnologije imajo zato odgovorno in pomembno nalogo ne le uravnovesiti svoje energetske zahteve, temveč doseči optimizirano rabo energije tudi v vseh drugih delih naših dejavnosti, poslovanja in življenja ter spodbujati uporabo zelene energije, ki ima manjši vpliv na okolje.

Rotirajoči predsednik uprave družbe Huawei Guo Ping je predaval ob odprtju letošnjega Mobile World Congressa.

Po nekaterih ocenah bi zgolj podrobno spremljanje svetovnih okoljskih podatkov lahko povzročilo dodatne ogljične izpuste, ki bi dosegali kar eno osmino vseh današnjih ogljičnih izpustov.

Več bitov, manj wattov

Izhajajoč iz podatka za leto 2021, ko so ugotovili, da je bilo digitaliziranih 45 odstotkov BDP, je Ping napovedal, da bo že letos ta delež presegel 50 odstotkov.

Moč digitalnega gospodarstva je v kombinaciji gostote povezljivosti v internetu stvari, ki mu velik zagon daje prav 5G, in računalniški zmogljivosti, kjer imata glavno vlogo umetna inteligenca in računalništvo v oblaku, je še povedal Ping. "Od zmogljivosti do vitalnosti digitalnega gospodarstva je razlika v tretji dimenziji, to je zmanjševanje ogljičnega odtisa. Potrebujemo več bitov in manj wattov."

Zgolj nekatere v bogatem naboru naprav, ki omogočajo povezovanje v mobilnih omrežjih pete generacije. Foto: Srdjan Cvjetović

Desetletje umetne inteligence

Obstoječe tehnologije že kmalu ne bodo več kos eksplozivni rasti digitalnega povpraševanja, je posvaril prvi mož Huaweia. Panoga informacijske in komunikacijske tehnologije se bo še naprej krepila predvsem po treh razvojnih poteh: temeljnih teorijah in tehnologijah, arhitekturi ter programski opremi.

Povezave bodo vedno hitrejše ob izpopolnjenih brezžičnih in optičnih omrežjih, primerna arhitektura bo optimalno vpregla vedno močnejše (in obenem varčnejše) procesorje, programska oprema bo učinkovitejša na krilih umetne inteligence, je napovedal Ping. "V prvem desetletju tega stoletja je razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij poganjal predvsem internetni protokol in z njim povezane aplikacije, nato je sledilo desetletje računalništva v oblaku, zdaj pa smo brez dvoma v desetletju umetne inteligence."

"Diginteligentno"

Uporabnikom so seveda veliko bolj otipljivi učinki informacijske in komunikacijske tehnologije pri tem, kar jih neposredno obdaja, zato je Huawei (a ne samo on) namenil velik del svojega razstavnega prostora ravno "diginteligentnemu" gozdu prikazov številnih konkretnih priložnosti.

Ping pa je svoj nagovor sklenil s predstavitvijo temu primerne poslovne strategije, ki so jo poimenovali Guide. Beseda sicer pomeni "vodnik", a je tudi akronim za stebre te strategije, ki med drugim zajema giagabitna inteligentna omrežja, visoko stopnjo avtomatizacije, učinkovite inovacije, optimizirano koriščenje procesorske zmogljivosti – predvsem v oblaku –, zeleni razvoj, pametno konkurenčnost in ne nazadnje prispevanje družbi.

Priložnosti in prednosti 5G v logistiki – izkušnje imamo že skoraj dve leti tudi v Sloveniji (v spodnjem prispevku). Foto: Srdjan Cvjetović

"Umetne inteligence smo se komaj dotaknili"

Podobno razmišljajo tudi drugi veliki igralci s področja informacijske in komunikacijske tehnologije. O že zdajšnjih uspehih energetske učinkovitosti panoge je spregovoril vodja produktnega področja omrežja pri družbi Ericsson Per Narvinger: "V zadnjih desetih letih se je količina mobilnega podatkovnega prometa povečala 300-krat, a se je hkrati poraba energije povečala le za 64 odstotkov."

Kemijska proizvodnja – zgolj en primer, kako digitalna preobrazba ustvarja dodano vrednost. Foto: Srdjan Cvjetović

Tudi on je izpostavil, da je "digitalna infrastruktura lahko najmočnejše orodje za pospeševanje in doseganje energetskih in trajnostnih ciljev mobilnih operaterjev in drugih deležnikov v panogi", ob tem pa je dodal, da "smo se do zdaj komaj dotaknili površine umetne inteligence in vsega, kar je zmožna."

Enaka dostopnost za vse

Nikakor pa ne smemo spregledati, da kljub svoji univerzalnosti in globalnosti digitalne tehnologije niso enako dostopne vsem. Ne gre samo za geografsko in ekonomsko ločnico, temveč tudi za okrog 1,3 milijarde Zemljanov s kakšno omejitvijo ali nezmožnostjo, ki jim ovira ali celo onemogoča uporabo digitalnih izdelkov in storitev.

TECH4ALL: Napredne tehnologije morajo biti dostopne vsem, nihče ne sme biti prikrajšan za dostop do izdelkov in storitev sodobne tehnologije. Foto: Srdjan Cvjetović Ravno zato je i interesno združenje Valuable 500 (Vrednih 500), v katerem so med drugimi tehnološka podjetja, kot so Apple, Boeing, Google, IBM, Intel, Lenovo in Micorosft, a tudi s področja gostinstva, medijev, trgovine, avtomobilizma, bančništva in drugi, v ospredje postavilo je nuždu za zagotavljanje večje dostopnosti do mobilnih naprav tudi za tiste z omejitvami, ki jim pomanjkanje povezljivosti predstavlja še večjo oviro.

Tako ločnico je uocio svetovni gospodarski forum: trec je povecala je verjetnost, da se v internet ne bodo nikoli udube tisti, ki imajo neko obliko omejitve, kot tisti, ki se s temi težavami ne spopadajo. "Ob vse več prisotnosti digitalnih tehnologij, izdelkov in storitev v naših ciljih mora biti dostopnost do njih enaka za vse," strinjam se pri združenju.

