Policisti so prijeli glavnega načrtovalca hekerskega napada na račune znanih oseb na Twitterju in prevare z bitcoini. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ameriške oblasti so v petek aretirale 17-letnika, ki mu očitajo, da je bil glavni načrtovalec hekerskega napada na račune znanih oseb na Twitterju in prevare z bitcoini, s katero naj bi skupina hekerjev v nekaj urah pridobila za več kot sto tisoč ameriških dolarjev. "To ni bil navaden 17-letnik," je sporočil kalifornijski državni tožilec Andrew Warren.

"Šlo je za izjemno sofisticiran napad," je po poročanju STA še povedal Andrew Warren. Poleg prej omenjenega 17-letnika Grahama Ivana Clarka, ki so ga aretirali na Floridi, naj bi obtožnica bremenila še dva človeka. Eden od osumljencev je 19-letni Mason Sheppard z vzdevkom Chaewon iz Velike Britanije, drugi pa 22-letni Nima Fazeli z vzdevkom Rolex s Floride. Tožilstvo aretiranega 17-letnika obtožuje 30 kaznivih dejanj, med drugim goljufije v organizirani združbi, kraje identitete in vdiranja v računalniški sistem.

ARRESTED: Graham Ivan Clark, 17, was arrested in Tampa and faces 30 felony charges for scamming people across America, perpetuating the “Bit-Con” hack of prominent Twitter accounts including Bill Gates, Barack Obama and Elon Musk.https://t.co/SSzl1nOy3n — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) July 31, 2020

Vdrli v okoli 130 računov, ciljali na slavne osebnosti

Hekerji so ciljali na vplivne osebnosti, kot so nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, soustanovitelj Microsofta Bill Gates, ustanovitelj Tesle Elon Musk, demokratski predsedniški kandidat Joe Biden in šef Amazona Jeff Bezos. Prek ukradenih profilov so poskušali prepričati sledilce, naj jim pošljejo bitcoine. To naj bi počeli med 3. majem in 16. julijem, glavna prevara pa naj bi bila izvedena 15. julija.

Warren je izpostavil, da lahko takšna prevara odločilno vpliva na mednarodne finančne trge, ameriško politiko in mednarodno diplomacijo: "Če misliš, da lahko prek spleta goljufaš ljudi in za to ne boš kaznovan, te čaka neprijetno spoznanje." Po podatkih Twitterja so hekerji napadli okoli 130 računov. Sporočila naj bi pošiljali s 45, podatke pa nalagali s sedmih računov. "Zahvaljujemo se za hitro ukrepanje organov pregona, s katerimi bomo sodelovali tudi v nadaljnji preiskavi primera," so po aretaciji 17-letnika sporočili iz Twitterja.