Zaposlenim ponujajo 10 tisoč dolarjev, če bodo končali delovno razmerje

Podjetje Amazon svojim delavcem ponuja 10 tisoč dolarjev (8.900 evrov), če bodo končali redno delovno razmerje in sklenili pogodbo s podjetjem za dostavo pošiljk. Tisti, ki bodo ponudbo sprejeli, bodo dobili še bonus v obliki treh mesečnih plač.

Podjetje ponudbo predstavlja kot nadaljevanje zaveze za pomoč zaposlenim pri začenjanju lastnih poslov in karier.

Pravzaprav pa Amazon zaradi izjemne rasti naročil potrebuje boljšo dostavno logistiko in več zaposlenih v tem sektorju. Poleg tega za neodvisne pogodbenike ne bo treba plačevati socialnih prispevkov, Amazon pa bo zmanjšal odvisnost od dostavnih velikanov, kot so UPS, FedEx in ameriška pošta.

Amazon je tak program partnerjev za dostavno službo sprožil že lani, vendar velikega odziva ni bilo in ponudbo je malce začinil z desetimi tisočaki. Od lani se je v dostavni posel za Amazon spustilo okrog 200 nekdanjih zaposlenih.