26 objav, ki mučijo internet, videl pa jih ni še nihče: kaj skrivajo?

Na priljubljenem družbenem omrežju Instagram ima svoj uporabniški račun tudi ameriška obveščevalna agencija FBI. Zakaj so ga ustvarili in čemu je namenjen, sicer ni jasno, saj FBI na Instagramu ne sledi nobenemu drugemu uporabniku, prav tako pa ne sprejema prošenj za sledenje. Še bolj nenavadno je, da ima profil FBI kljub nični interakciji z drugimi uporabniki že 26 objav, ki pa jih do zdaj ni videl še nihče.