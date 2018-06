Za najstnike Facebook ni več tako "in"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav (ameriški) mladoletni najstniki množično zapuščajo Facebook in se selijo na Instagram, Snapchat in YouTube, ostaja Facebook z 2,2 milijarde uporabnikov največje svetovno družbeno omrežje.

Delež ameriških najstnikov, starih med 13 in 17 let, ki so uporabniki družbenega omrežja Facebook, je od leta 2015, ko je znašal 71 odstotkov, dramatično upadel. Danes ta namreč znaša samo še 51 odstotkov, ugotavlja raziskava analitske družbe Pew Research Center.

Kam se torej zateka (ameriška) mladina?

Delež uporabnikov občutno upada kljub temu, da so zdaj skoraj vsi ameriški najstniki lastniki pametnih telefonov, ki jim zagotavljajo veliko lažjo in pogostejšo dostopnost do interneta in spletnih vsebin. Le eden od dvajsetih naj (še) ne bi imel pametnega telefona

Veliko večji delež ameriških mladoletnih najstnikov danes uporablja YouTube (85 odstotkov), Instagram (72 odstotkov) in Snapchat (69 odstotkov). Omenjena omrežja v prejšnji tovrstni raziskavi leta 2015 niso bila niti blizu tako visokih rezultatov.

Mladoletnim ameriškim najstnicam je najljubše družbeno omrežje Snapchat. Foto: Thinkstock

Različne skupine, različne želje

V omenjeni raziskavi so še ugotovili, da je Facebook veliko bolj priljubljen med najstniki, ki živijo v gospodinjstvih z nižjimi prihodki. Medtem ko v ameriških gospodinjstvih, ki ne zaslužijo več kot 30 tisoč ameriških dolarjev na leto, Facebook uporablja 70 odstotkov mladoletnih najstnikov, je ta delež v gospodinjstvih z več kot 75 tisoč dolarji prihodkov na leto ta delež le skoraj polovičen (natančneje: 36 odstotkov).

Pri dekletih je prevladujoča prva izbira družbenih omrežij Snapchat, pri fantih pa YouTube.

Podobne rezultate smo že imeli

Omenjena raziskav ni prva, ki nakazuje te smernice. Že februarja je družba eMarketer ugotovila, da je delež ameriških mladostnikov, starih od 12 do 17 let, ki uporabljajo Facebook, lani upadel za kar 9,9 odstotka ali trikrat več, kot so prva napovedali.

Mladoletnim ameriškim najstnikom je najljubše družbeno omrežje YouTube. Foto: Thinkstock

Zdaj napovedujejo, da bo do konca leta Facebook ostal brez dodatnih 2,1 milijona uporabnikov, starih do 25 let.

Analitiki menijo, da je za obstoj in blagor Facebooka ta demografski trend večja grožnja kot škandal z varovanjem podatkov. Za Zuckerbergovo podjetje je gotovo tolažba, da je eno od pribežališč, Instagram, v njihovi lasti, a niti ta tolažba ne odtehta zaskrbljenosti tistih, ki so odgovorni za njihovo nosilno blagovno znamko – Facebook.