Z mobilnima aplikacijama prej do ukinitve omejevalnih ukrepov?

Stroka nam pravi, da bo prepoznavanje virov okužb in ugotavljanje njihovih stikov odločilno za sproščanje ukrepov, ne da bi ob tem preobremenili bolnišnice, je na tiskovni konferenci povedal nizozemski premier Mark Rutte. Skupaj z ministrom za zdravje Hugom de Jongom je napovedal dve mobilni aplikaciji, ki bi pomagali pri teh prizadevanjih.

Zavedata pa se, da bo pri tem nujno tudi varovanje zasebnosti, zato ti rešitvi na Nizozemskem le še nista tako blizu.

V Singapurju neobvezno, a množično sprejeto

Ena od teh aplikacij bi delovala popolnoma enako kot v Singapurju že delujoča aplikacija, katere tehnološki temelj je komunikacija Bluetooth. Z njo bi tako zdravstvene oblasti kot tudi posamezniki izvedeli, ali so bili v stiku z okuženo osebo oziroma v njeni bližini.

Preverite v naslednjem prispevku, kako deluje singapurska aplikacija, ki so jo kljub neobvezni uporabi sprejeli številni tamkajšnji prebivalci.

Del nove strategije intenzivnega testiranja

Druga mobilna aplikacija bi vzdrževala stike potencialno obolelih in obolelih z zdravniki in bi ravno tako pomagala pri ugotavljanju stikov z obolelimi, od koder izvira največ potencialno obolelih.

Obe aplikaciji in celotna tehnološka okrepitev iskanja (potencialno) okuženih so del nove in predvsem intenzivnejše strategije testiranja, kar bo skrajšalo čas do odkrivanja vseh potencialno obolelih in tako tudi omogočilo omilitev ostrih ukrepov omejitve gibanja.

Tudi pri nas uporabljajo tehnološko rešitev za spremljanje obolelih na daljavo, ki je sad slovenskega znanja in razvoja. Oglejte si podrobnosti v spodnjem prispevku.

Omilitev ukrepov konec aprila še ni samoumevna

Na vprašanje, ali bo uporaba teh mobilnih aplikacij obvezna, je nizozemski minister za zdravje Hugo de Jonge odgovoril, da bo zelo pomembno, da ju uporablja čim več ljudi. Razmišljamo, ali je mogoče to zahtevati od vseh, je še povedal.

Na Tajvanu dosledno spoštovanje ukrepov osamitve preverjajo z lokacijo telefona - več v spodnjem prispevku.

Tako Rutte kot de Jonge sta prepričana, da bi množična uporaba teh aplikacij pripomogla k nadaljnjemu boju proti epidemiji, a kljub spodbudnim številkam o sprejemih v bolnišnice in zlasti na oddelke intenzivne nege je še vedno prezgodaj razmišljati, ali bo Nizozemska svoje ukrepe inteligentne karantene, kot jim pravijo, omilila 28. aprila, ko naj bi po zdajšnjih določilih njihova veljavnost prenehala.

Življenje z razdaljo najmanj enega metra in pol bo še nekaj časa del nove resničnosti (fotografija je iz Italije). Foto: Reuters

Družba z medsebojno razdaljo poldrugega metra je resničnost

Številke kažejo, da to, kar delamo, ni zaman, a bi bila sprostitev vseh pravil naenkrat največja mogoča napaka, ker bi to pripeljalo do novega in še večjega vrhunca okužb, je prepričan nizozemski premier Rutte.

Iščemo poti do inteligentne vrnitve, ki bo postopna in utemeljena na znanosti, je še povedal. Obenem je posvaril, da bi moral vsak začeti razmišljati o še boljšem prilagajanju družbi z razdaljo poldrugega metra.