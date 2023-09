Xiaomi je globalno predstavil serijo Xiaomi 13T

Xiaomi je danes predstavil svojo najnovejšo serijo pametnih telefonov Xiaomi 13T, zasnovanih in ustvarjenih za uporabnike po vsem svetu, ki želijo izboljšati svoje sposobnosti pri ustvarjanju mojstrovin. Serija Xiaomi 13T, razvita v sodelovanju z Leico, prinaša fotografsko izkušnjo Authentic Leica, ki izraža izvirno Leica izkušnjo. Opremljena z napredno arhitekturo za optimizacijo zmogljivosti in dolgo življenjsko dobo baterije ter s kristalno čistim zaslonom serija Xiaomi 13T prinaša izjemno izkušnjo uporabe naprave, pa naj gre za fotografiranje, gledanje videoposnetkov ali klasično, vsakodnevno uporabo.

Foto: Xiaomi

Ustvarjanje mojstrovine s fotografskimi zmogljivostmi Leica Pro-level

Serija Xiaomi 13T se je odzvala na novo generacijo uporabnikov pametnih telefonov in strast do ustvarjalnosti s fotografijo profesionalnega kalibra. Obe napravi – Xiaomi 13T Pro in Xiaomi 13T – sta opremljeni s trojno kamero, ki vključuje leče Summicron, razvite v sodelovanju z Leico, 50 MP širokokotno kamero z ekvivalentno goriščno razdaljo 24 mm in 7P asferično lečo, zasnovano za zajem več svetlobe, ki podpira snemanje v visokem, dinamičnem razponu, in teleobjektiv 50 MP z goriščno razdaljo 50 mm. Izjemno širokokotna kamera z 12 MP in goriščno razdaljo, ki ustreza 15 mm, je idealna za zajemanje panoramskih fotografij in osupljivih pokrajin. Fotoaparata Xiaomi 13T Pro in Xiaomi 13T, ki jih poganja 100-% DCI-P3, imata širši barvni razpon, ki pomaga ujeti vsak čarobni trenutek s klasično kakovostjo Leica.

Serija Xiaomi 13T prinaša dva originalna načina fotografiranja Leica – Leica Authentic Look in Leica Vibrant Look. Oba načina zagotavljata osupljive fotografije z naravno barvno reprodukcijo, močnim kontrastom in definicijo senc. Šest filtrov Leica razkriva legendarne poklone fotografiji Leica, vključno z najnovejšima Leica Sepia in Leica Blue, prilagojenima iz LeicaM-Typ240 Film Mode. Xiaomi 13T Pro in Xiaomi 13T razširjata ustvarjalne možnosti uporabnikov s štirimi novimi vodnimi žigi Leica in zagotavljata več izbire za kompozicije fotografij in velikosti okvirjev.

Serija Xiaomi 13T je opremljena tudi s funkcijo prilagojenih slogov fotografij v načinu Pro, ki je bila prvič implementirana na modelu Xiaomi 13 Ultra. Ta funkcija omogoča uporabnikom, da prilagodijo ton, tonaliteto in teksturo fotografije, preden jo posnamejo, pri čemer ohranijo več podrobnosti in barve za naknadno obdelavo. Uporabniki lahko shranijo želene nastavitve in vedno uporabljajo svoj način fotografiranja.

S tehnologijo Xiaomi ProFocus bo serija Xiaomi 13T posnela izmuzljive posnetke z neverjetnimi podrobnostmi, od osupljivih fotografij od blizu, hitro premikajočih se motivov, kot so psi in ptice, do fascinantnih slik ljudi in krajev.

Foto: Xiaomi

Nova raven snemanja videa

S Xiaomi 13T Pro se uresničijo sanje o videografiji. Potopite se v svet 10-bitnega videa LOG 4:2:0 H.265, ki ponuja nadzor nad barvami in podrobnostmi. Vnaprej nameščen Rec .709 LUT doda vašim videoposnetkom pridih profesionalne čarovnije in jih prikaže z neprimerljivo barvno natančnostjo in vizualno globino.

Personalizacija je vedno v središču pametnih naprav Xiaomi, Xiaomi 13T Pro pa je zasnovan tako, da vam daje svobodo izražanja. Uvozite svoj najljubši slog LUT v napravo in svojemu videoposnetku vdihnite svoj značilen pridih. Poleg tega Xiaomi 13T Pro prinaša možnost snemanja videa 8K, da zagotovi, da so vsak prizor, vsak odtenek, vsaka podrobnost vašega videoposnetka ovekovečeni s kakovostjo kinoprojekcije. Širokokotna kamera s 50 MP podpira OIS in EIS, kar zagotavlja, da vaši videoposnetki ostanejo stabilni tudi sredi gibanja.

Zadnji kameri naprave Xiaomi 13T podpirata snemanje videa 4K z vseh goriščnih razdalj s hitrim in učinkovitim urejanjem. Znotraj načina Pro v funkciji Video Editor aplikacije Xiaomi Gallery bodo uporabniki lahko enostavno urejali opise in dodatne zvočne posnetke, kar je idealno za ustvarjanje kratkih videoposnetkov za namene družbenih medijev ali za ustvarjanje materiala za osebni vlog.

Foto: Xiaomi

Potopite se v osupljivo vizualno in zvočno izkušnjo

Xiaomi 13T Pro in Xiaomi 13T zagotavljata nove ravni jasnosti in živahnih barv, izboljšata izkušnjo gledanja, zahvaljujoč 6,67-palčnemu zaslonu CrystalRes, ki podpira hitrost osveževanja do 144 Hz.1 in 1,5K (2712 x 1220) resolucijo. Serija Xiaomi 13T uporablja zaslon s 1.200 nitmi in največjo svetlostjo do 2.600 nit.2 Poleg tega zaslon nudi 100-odstotno pokritost DCI-P33 s podporo za 68 milijard barv, kar zagotavlja združljivost HDR10+ od konca do konca. To izboljša kontrast med temnimi in svetlimi deli slike, povrne pravo teksturo podrobnosti in zagotovi boljše ravnovesje barvne nasičenosti, kar ustvarjalcem vsebin omogoča ustvarjanje osupljivih profesionalnih vizualnih vsebin, od selfijev in portretov do videoposnetkov in vlogov, ki pritegnejo pozornost z impresivno ter osupljivo kakovostjo slike. In ko bo čas, da se sprostite in si ogledate najnovejši video ali film na družbenih omrežjih, boste popolnoma potopljeni v njihovo vsebino, saj serija Xiaomi 13T podpira Dolby Atoms® z vgrajenimi dvojnimi zvočniki.

Uporabniki Xiaomi 13T in Xiaomi 13T Pro so upravičeni do 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku Google One v 6-mesečnem preizkusnem obdobju in 3-mesečne naročnine YouTube Premium z dostopom do YouTuba in aplikacije YouTube Music brez oglasov.4

Foto: Xiaomi

Prava zvezdniška predstava z izboljšano splošno izkušnjo

Xiaomi 13T Pro in Xiaomi 13T imata širok nabor izboljšav energetske učinkovitosti in življenjske dobe baterije, kar uporabnikom omogoča hitrejšo in učinkovitejšo izkušnjo pametnega telefona.

Xiaomi 13T Pro poganja čip MediaTek Dimensity 9200+ s hitrim osemjedrnim procesorjem, ki zagotavlja hitrosti do 3,35 GHz. Poleg tega ima vgrajen GPE Arm Immortalis-G715, ki izboljša obdelavo slike, tako da bodo vsi ljubitelji iger imeli prijetno izkušnjo igranja brez skrbi, da bi se baterija izpraznila. Xiaomi 13T je opremljen s čipom MediaTek Dimensity 8200-Ultra, zgrajenim za vrhunsko energijsko učinkovitost z uporabo najnovejšega 4 nm procesa TSMC, ki omogoča izboljšave zmogljivosti CPE in GPE. Odvajanje toplote pri seriji Xiaomi 13T je izboljšano s ploščo za namakanje iz nerjavečega jekla 5.000 mm2 VC, tako da bodo telefoni med uporabo ostali na standardni temperaturi.

"Čip MediaTek Dimensity 9200+ v Xiaomi 13T Pro prinaša vrhunsko zmogljivost naprave in izjemno energijsko učinkovitost, MediaTek Dimensity 8200-Ultra v Xiaomi 13T pa izboljša vrhunsko izkušnjo pametnega telefona," je povedal JC Hsu, korporativni podpredsednik in generalni direktor podjetja Komunikacija brezžične poslovne enote MediaTek. "Še naprej dvigujemo lestvico za vrhunske in vodilne naprave z zagotavljanjem vrhunske zmogljivosti pri igranju iger, fotografiji, umetni inteligenci in povezljivosti, s čimer zagotavljamo, da potrošniki dolgoročno kar najbolje izkoristijo svoje pametne telefone."

Xiaomi 13T Pro podpira tehnologijo polnjenja Xiaomi 120W HyperCharge, zahvaljujoč kateri je naprava napolnjena na 100 odstotkov v samo 19 minutah. Obe napravi imata možnost hitrega polnjenja, pri čemer Xiaomi 13T Pro doseže 36 odstotkov pripravljenosti baterije, Xiaomi 13T pa 21 odstotkov v samo petih minutah.

Serija Xiaomi 13T, razvita s tehnologijami ISP (Internal Shortage Precaution), SOA (Safety Operating Area), DTPT (Dynamic Turbo Power Technology), zagotavlja varno uporabo velike baterije 5.000 mAh (tipično).

Foto: Xiaomi Sodoben slog s certifikatom IP68 za odpornost na vodo in prah

Xiaomi 13T Pro in Xiaomi 13T sta na voljo v dveh barvnih različicah: alpsko modri in črni. Zadnja plošča modela Alpine Blue je opremljena z vrhunskim veganskim usnjem Xiaomi BioComfort z mehko in nežno teksturo, ki je izjemno udobna za držanje in rokovanje. Modela Meadow Green in Black imata sijajno stekleno zadnjo ploščo, ki doda eleganten pridih razkošja. Oba pametna telefona imata certifikat IP68 za odpornost na vodo in prah.5 S temi privlačnimi in vzdržljivimi pametnimi telefoni lahko brez skrbi snemate, gledate in se potopite v vsak razburljiv trenutek življenja.

Cena in dostopnost

Xiaomi 13T Pro in Xiaomi 13T bosta na voljo od 27. septembra na hrvaškem trgu. Ob nakupu kateregakoli modela iz serije Xiaomi 13T bodo kupci prejeli v dar Mi Smart Air Fryer 3.5L. Ponudba traja do 31. oktobra, na voljo pa je na povezavi: mi-store.si.

Xiaomi 13T Pro je na voljo v različici pomnilnika 12+512 GB po ceni 899 evrov. Xiaomi 13T je na voljo v pomnilniški različici 8+256 GB po ceni 649 evrov.

S ponosom oznanjamo pomembno izboljšavo naše zavezanosti zagotavljanju izjemne programske podpore. Xiaomi 13T in Xiaomi 13T Pro bosta vključevala štiri generacije nadgradenj OS Android in pet let varnostnih popravkov.

1 Zaslon podpira največjo hitrost osveževanja 144 Hz. Hitrost osveževanja zaslona se lahko nekoliko razlikuje glede na različne vmesnike aplikacij in kakovost slike v igri. Prosimo, upoštevajte dejanske izkušnje.

2 Podatki, testirani v notranjih laboratorijih Xiaomi, dejanski rezultati se lahko razlikujejo. Dejanske mere med posameznimi izdelki se lahko razlikujejo. Vse specifikacije so odvisne od dejanskega izdelka. 19 minut do 100 odstotkov preizkušeno v pospeševalnem načinu.

3 100-odstotna pokritost DCI-P3 se lahko razlikuje glede na svetlost zaslona.

4 Ta ponudba velja samo za nove uporabnike. Prekličete ga lahko kadarkoli.

5 Naprava je certificirana kot odporna na vodo in prah izključno v posebnih laboratorijskih pogojih, za katere ni nujno, da ustrezajo običajnim pogojem uporabe. Garancija ne pokriva poškodb zaradi tekočine, ki jih povzročijo okoliščine izven preizkusnih okoliščin. Zaščita pred vdorom se lahko poslabša zaradi obrabe, fizične poškodbe in/ali razstavljanja, potrebnega za popravilo. Za več informacij obiščite uradno spletno stran Xiaomi.