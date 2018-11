Vse dobro: mobilni paket leta 2019 Telekoma Slovenije z ogromno podatkovnega prenosa v domačem omrežju

Nov mobilni paket Telekoma Slovenije vključuje 2019 gigabajtov letnega prenosa podatkov v domačem omrežju, neomejene klice v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in 2019 enot mesečno za klice iz domačega omrežja v druga slovenska omrežja ter kratka in večpredstavna sporočila iz domačega omrežja v vsa slovenska mobilna omrežja.

Novost, ki jo paket Vse dobro prinaša na slovenski trg, je, da so vključene količine mobilnega podatkovnega prenosa v domačem omrežju opredeljene na letni, in ne na mesečni ravni.

Tako bodo uporabniki v lastnem mobilnem omrežju brez dodatnih stroškov uporabili kar 2019 gigabajtov mobilnega podatkovnega prenosa v koledarskem letu, kar je v povprečju več kot 168 gigabajtov mesečno. Vse to s hitrostmi do 150 megabitov v sekundi do uporabnika in 50 megabitov v sekundi v obratno smer, kar omogoča lastno mobilno omrežje LTE/4G+, so med drugim sporočili s Telekoma Slovenije.

Do 9 "giga" mesečno v EU, kjer se klici in sporočila znotraj območja Evrotarife obračunajo iz domače kvote 2019 enot

Del te visoke kvote, natančneje do 9,1045 gigabajtov mesečno, bo brez doplačil mogoče uporabiti v mobilnih omrežjih držav Evrotarife (države EU, Norveška, Islandija in Liechtenstein).

V teh omrežjih se klici in sporočila, namenjena komurkoli v omrežjih teh držav, najprej obračunajo iz iste kvote 2019 enot, ki v domačem omrežju velja za klice v druga slovenska omrežja in sporočila v vsa slovenska mobilna omrežja.

Mobilni naročniški paket Vse dobro je Telekom Slovenije oblikoval v znamenju prihajajočega leta 2019.

S starim telefonom ceneje do novega, z novim telefonom do nižje naročnine

Možnost prehoda na paket Vse dobro imajo tudi obstoječi naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, prehod pa se zaračuna po ceniku Telekoma Slovenije glede na paket, ki ga trenutno uporabljajo.

Redna mesečna naročnina paketa Vse dobro je 24,99 evra, a bodo v promocijskem obdobju, ki traja do 31. januarja 2019, vsi, ki hkrati kupijo nov mobilni telefon in tako vežejo svoje naročniško razmerje za 12 ali 24 mesecev, v obdobju vezave za mesečno naročnino plačali pet evrov manj, torej 19,99 evra. Ob tem si ceno izbranega novega telefona lahko znižajo, če prinesejo svoj stari, še delujoči mobitel, in izkoristijo ugodnost Staro za novo.

Kako do 2019 gigabajtov mobilnih podatkov v domačem omrežju še v tem letu?

Posebna dodatna ugodnost čaka tiste, ki se za paket Vse dobro odločijo še v tem koledarskem letu, saj bodo tudi za leto 2018 prejeli kar 2019 gigabajtov mobilnega podatkovnega prenosa v domačem omrežju, čeprav je do konca leta le še poldrugi mesec. Prvi dan novega leta bodo prejeli novih 2019 gigabajtov za koledarsko leto 2019, so pojasnili s Telekoma Slovenije.