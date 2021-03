Več slabih novic: zaradi epidemije kmalu nove podražitve?

Svetovna industrija mikročipov, eden od temeljev družbe 21. stoletja, ječi pod težo epidemije covid-19. Povečan obseg naročil in zastoji proizvodnje zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa so v zadnjih mesecih že povzročili podražitve in težave pri dobavi določene potrošniške elektronike in električnih avtomobilov. Analitiki zdaj napovedujejo, da bi val zvišanja cen in s tem negotovosti letos lahko zajel tudi trg pametnih telefonov.

Ameriško podjetje Qualcomm je ta trenutek najverjetneje najpomembnejši proizvajalec mikročipov v industriji pametnih telefonov. Na Qualcommove čipe se zanašajo tako rekoč vsi "veliki igralci industrije" z izjemo kitajskega Huaweia.

To se že kaže kot velika težava, saj Qualcomm ne more slediti izrednemu povpraševanju, je v analizi trga razkril Reuters. Povzročili so jo trije dejavniki:

- epidemija covid-19, ki je v zadnjih dvanajstih mesecih povzročila zastoj proizvodnje;

- sankcije ZDA zoper Huawei, ki ne more več delati lastnih čipov in z njimi zalagati svojih odjemalcev, zaradi česar so se ti v veliki meri začeli obračati na Qualcomm,

- nedavne vremenske razmere v Teksasu so vplivale na to, da bodo Qualcommovo proizvodnjo zaustavili za najmanj dva meseca.

Viri iz podjetij, ki proizvajajo pametne telefone, kot so Samsung in več kitajskih proizvajalcev, so po poročanju Reutersa v zadnjih tednih razkrili, da se že spoprijemajo s pomanjkanjem čipov, kar bi lahko v letu 2021 najverjetneje zelo vplivalo na dobavljivost in cene pametnih telefonov v srednjem in nižjem cenovnem razredu.

Qualcomm naj bi vse napore usmeril v proizvodnjo čipov Snapdragon 888, ki poganjajo telefone najvišjega cenovnega razreda in s tem ohranil svoje prihodke. Foto: Reuters

Za zdaj se sicer ne zdi, da bi se na trgu pametnih telefonov karkoli že spremenilo. Proizvajalci množično napovedujejo izdajo novih naprav, pomlad bo najverjetneje podobno pestra, kot je bila v preteklih letih.

Že jutri bo nove pametne telefone predstavil Samsung, sledili bodo OnePlus, Huawei, Google, Sony, Xiaomi, Nokia.

V podjetju Xiaomi so na enem od kitajskih družbenih omrežij pred kratkim sporočili, da v primeru težav pri dobavi čipov za pametne telefone, ne gre le za primanjkljaj, temveč za "ekstremni primanjkljaj". | Foto: Xiaomi

Toda v ozadju vre, razkriva Reuters. Cene določenih osnovnih gradnikov pametnih telefonov, ki so sicer poceni, a proizvodnja brez njih ne steče, letijo v nebo. Reuters kot primer izpostavlja pogosto uporabljen mikrokrmilnik, ki se je do pojava epidemije covid-19 prodajal za dva dolarja, zdaj pa proizvajalec zanj zahteva sedemkrat toliko, torej štirinajst dolarjev.

Prave razsežnosti primanjkljaja mikročipov se bodo tako najverjetneje pokazale šele v drugi polovici leta 2021. Zaloge mikročipov, ki jih zadnje mesece panično nakupujejo proizvajalci pametnih telefonov, naj bi namreč vzdržale vsaj do takrat.

