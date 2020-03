Vam nagaja domači WiFi? Izklopite mikrovalovko!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za stalno komunikacijo v obdobju, ko z osamitvijo skušamo zajeziti epidemijo, se močno zanašamo na svoj širokopasovni dostop in domače brezžično omrežje WiFi. Na tega vpliva veliko dejavnikov, tudi takšni, na katere morda ne pomislimo takoj.

Operaterji po vsem svetu, tudi pri nas, poročajo o veliki rasti prometa, ki jo z veliko truda obvladujejo brez večjih težav.

Medtem ko operaterji, ki sicer zaradi konkurence neradi razkrivajo absolutne številke, praviloma poročajo o večdesetodstotnih povečanjih podatkovnega prenosa tako v stacionarnih kot tudi mobilnih omrežjih (kljub temu, da so mnogi ponudniki pretočnih vsebin zmanjšali kakovost slike in s tem prispevali k manjšanju obremenitev), Facebook poroča, da se je v nekaterih delih njegovega omrežja povečal tudi do desetkrat.

Zanesljive povezave so zlasti med epidemijo izjemno pomembne

Zavedajoč se pomena ohranjanja učinkovite in zanesljive komunikacije predvsem v teh časih, ko mnogi delajo od doma, če je le mogoče, tudi telekomunikacijski regulatorji javnosti svetujejo, kako ohraniti kakovostno povezavo – tudi na delu domačega brezžičnega omrežja.

Eden od teh nasvetov, ki ga je te dni povzel tudi britanski regulator Ofcom, je, da se je treba izogibati uporabi mikrovalovne pečice, ko uporabljamo brezžično omrežje WiFi.

Na tleh ni najboljše

Za kakovost signala brezžičnega omrežja je zelo pomembna postavitev usmerjevalnika, ki signal oddaja. Umakniti ga je treba od sten in vseh naprav, ki bi lahko zmotile njegov signal – brezvrvični telefoni, halogenske žarnice, zvočniki, zasloni, televizijski sprejemniki …

Ravno tako je za kakovost brezžične povezave neprimerljivo boljše, če usmerjevalnik postavimo na mizo (ali še višje) in ne na tla. Za zagotavljanje dobrega signala WiFi tudi v najbolj oddaljenih kotičkih večjega stanovanjskega prostora pa so zelo dobrodošli pripomočki repetitorji signala.

Če slike ne potrebujete, jo izklopite

Videoklicev morda ni najbolje začenjati točno na pol ure ali na polno uro, ker takrat se praviloma začenjajo konferenčni klici, videokonference in mnogi drugi dogodki, ki ne varčujejo s pasovno širino.

Če pa nam zadošča samo zvok (ali natipkana beseda) in ne potrebujemo slike v komunikaciji, tudi s tem občutno razbremenimo omrežje. Kjer je mogoče in smiselno, poskusite klic opraviti prek stacionarnih telefonskih omrežij, ki so praviloma precej manj obremenjena kot mobilna.

Pomagajte mobilnemu omrežju – uporabite VoWiFi

Za razbremenitev mobilnega omrežja britanski telekomunikacijski regulator svetuje uporabo storitve VoWiFi (Voice Over WiFi), v Sloveniji jo kot trenutno še vedno edini telekomunikacijski mobilni operater svojim naročnikom mobilne telefonije s telefoni, ki VoWiFi podpirajo, ponuja Telekom Slovenije.

Svetujejo tudi odklop iz omrežja naprav, ki omrežja WiFi ne uporabljajo, kajti več povezanih naprav praviloma pomeni nižje hitrosti prenosa v brezžičnem omrežju. Mnoge od njih, čeprav jih ne uporabljamo, včasih delujejo v ozadju in jemljejo pasovno širino.