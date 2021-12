V državi, ki je po marsičem zgled obvladovanja pandemije, so tudi ob pojavi različice omikron prepričani, da so le pravočasni ukrepi smiselni in učinkoviti ter da sta že dva tedna upočasnitve različice omikron lahko izjemnega pomena pri končnem rezultatu.

Izrael je pri obvladovanju pandemije covid-19 v marsičem lahko zgled drugim državam po svetu, tudi Evropi. V vseh stopnjah epidemije je bil Izrael prvi ali vsaj med prvimi – tako so med drugim že julija začeli kot prvi z množičnim cepljenjem s tretjim odmerkom.

Po vsem svetu tako z zanimanjem spremljajo izraelske izkušnje, ki zagotavljajo pomemben vpogled v to, kaj lahko pričakujejo tudi v svojem okolju. O tem, kako se spopadajo z novo virusno različico omikron in ali njihove izkušnje napovedujejo našo bližnjo prihodnost, sta v spletnem dogodku za izbrane medije spregovorila dva izraelska strokovnjaka, ki v svoji domovini zavzemata zelo visoko mesto v hierarhiji tamkajšnjega boja proti pandemiji.

Profesor dr. Salman Zarka velja v svoji domovini za "carja covida". Kot glavni uradnik za covid-19 in član izraelske strokovne svetovalne skupine za koronavirus je odgovoren za uveljavljanje vladnih politik, usklajevanje delovanja ustanov in oblikovanje priporočil za regulativo v zvezi s covid-19. Sodeluje pri upravljanju epidemije v arabskem delu države in je generalni direktor medicinskega središča Ziv Medical Centre, ki velja za vodilno travmatološko središče in vojaško terensko bolnišnico v bližini libanonske in sirijske meje, je profesor ter predavatelj skupine medicinskih predmetov in predmetov javnega zdravja na več izraelskih univerzah.

Kakšno je stanje okuženosti z različico omikron v Izraelu?

Zarka: V Izraelu je bilo v ponedeljek 175 potrjenih primerov omikrona in 600 sumov, ki jih prav zdaj preiskujemo s PCR in genetskimi testi. Večina različice omikron je uvožene iz drugih držav ali pa se je razširila s tesnimi stiki ljudi, ki so pripotovali od zunaj. Faktor r je večji od ena, kar pomeni, da se nam število okužb poveča. Imamo primere, ki niso povezani s prihodi iz tujine, kar nakazuje, da se je pri nas začel peti val.

Kako se to odraža na število hospitalizacij?

Zarka: Ob tem pa je pomembno poudariti, da število resnejših potekov in hospitalizacij vendarle ne narašča in so zdajšnje hospitalizacije še vedno posledica okužb z različico delta. Razmere so tako primerljive Evropi in ZDA, a še vedno nimamo dovolj informacij za dokončno presojo o nevarnosti in resnosti različice omikron.

Profesor dr. Salman Zarka velja v svoji domovini za "carja covida". Foto: EIPA

Kako se je Izrael odzval ob pojavu omikrona?

Zarka: Izraelski odziv na pojav omikrona zajema več pristopov. Želimo upočasniti rast števila uvoženih primerov in si pridobiti čas za pripravo našega učinkovitega odziva na različico omikron. Izvajamo sistem semaforja, pri katerem je približno petdeset držav uvrščenih na rdeči seznam – izraelski državljani ne smejo potovati v te države, če pa se iz njih vračajo, se morajo samoosamiti doma za približno en teden in v tem obdobju opraviti dva PCR-testa. Če niso cepljeni, izolacija na domu ni dopustna, namestimo jih v karantenske hotele, ki jih lahko zapustijo, če je tudi naslednji PCR-test po tistem, ki ga opravijo na letališču, negativen. Drugim potnikom iz rdečih držav vstopa ne dovolimo, ker moramo omejiti omikron. Vsak primer intenzivno biološko raziščemo, zelo vestno sledimo in izsledimo epidemiološke stike.

Kaj pomeni, da želite pridobiti čas?

Zarka: Imamo okrog milijon prebivalcev, ki so prejeli dva odmerka, niso pa še tretjega. Ko pravim, da potrebujemo čas za boljšo pripravo na omikron, imam v mislih tudi čas, v katerem bodo ti prejeli svoj tretji odmerek. Zelo pomembno je, da ljudem pojasnimo, zakaj je potreben tretji odmerek.

Balicer: Mislim, da smo zdaj v drugačnem položaju kot v predhodnih valovih ali lani. Bili smo med prvimi, ki smo zagotovili visoko stopnjo precepljenosti, predvsem s hitro kampanjo že decembra 2020 in januarja 2021. Izrael je prva država, ki je odobrila tretji odmerek, in 80 odstotkov prebivalstva, ki bi lahko prejelo tretji odmerek, ga je že prejelo, večinoma avgusta in septembra.

Profesor dr. Ran Balicer je višji svetovalec izraelske vlade in urada predsednika vlade za pandemijski odziv, predsedujoči izraelske strokovne svetovalne skupine za koronavirus, direktor inovacij za največjo izraelsko organizacijo zdravstvenih storitev Clalit in ustanovni direktor inštituta Clalit Research Institute, ki je sodelujoče središče Svetovne zdravstvene organizacije. Njegovo področje zajema spremljanje kroničnih bolezni, preventivo in nadzor ter uporaba velikih količin podatkov in umetne inteligence pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Med drugim je tudi član več višjih svetovalnih skupin evropskega regijskega urada Svetovne zdravstvene organizacije.

Kaj se lahko druge države naučijo od Izraela?

Balicer: Izrael je bil zato v marsičem prvi in lahko smo bili tudi zgled drugim pri tem, kakšen je bil vpliv cepljenja na potek pandemije, zlasti vala, ki ga je prinesla različica delta. Zdaj smo prvi, ki spremljamo učinke poživitvenega odmerka.

Veliko poudarka ste dali na zapiranje meja …

Balicer: Izrael se je na pojav različice omikron odzval zelo hitro in odločno z zapiranjem meja že ob prvi omembi omikrona. Mislim, da lahko temu pripišemo dejstvo, da imamo v Izraelu tako nizko število primerov in zelo omejen ter obvladljiv lokalni prenos.

Profesor dr. Ran Balicer je višji svetovalec izraelske vlade in urada predsednika vlade za pandemijski odziv, predsedujoči izraelske strokovne svetovalne skupine za koronavirus. Foto: EIPA

Ali je to dovolj?

Balicer: Selektivno zapiranje meja za potujoče Izraelce v države s potrjeno prisotnostjo različice omikron in neselektivno zapiranje meja za turistične prihode v Izrael je eden od treh ukrepov, s katerim menimo, da nam je uspelo zajeziti število okužb z različico omikron.

Drugi ukrep, ki nam je pomagal, je zgodnja uporaba specifičnih PCR-testov – vsak vzorec za PCR-test že skoraj en mesec preizkušamo tudi z dodatnim PCR-testom v posebni napravi, ki išče značilne spremembe za različico omikron. Tako že zgodaj odkrijemo utemeljene sume in jih naprej obdelamo z genskim sekvenciranjem.

Tretja raven ukrepanja je prekinitev verige okuževanja prav vsakega obolelega z različico omikron. To dosegamo z učinkovitostjo epidemioloških poizvedb in s sledenja stikom, s čimer obseg lokalnega prenosa okužb ohranjamo na najnižji možni ravni.

V nekem trenutku stikom ni več mogoče slediti …

Balicer: Zavedamo pa se, da to lahko učinkuje in je smiselno le, dokler je število okuženih še malo ter obvladljivo in ravno zato je Izrael močno zaostril režim na meji. Že, če prestavimo za teden ali dva večji razmah omikrona, smo dosegli veliko in zelo pomagali našemu zdravstvenemu sistemu, da se pripravi.

Izrael lahko zapre svojo državo, saj skoraj vsi vstopajo prek enega letališča, v Evropi je to težje. Ali menite, da bi zapiranje meja v Evropi sploh učinkovalo?

Balicer: Ni enotnega nasveta za vse države, vsaka država mora ovrednotiti svoje razmere in se odločati na tej podlagi. Vsaka država je zgodba zase, izraelske zgodbe ne moremo kar preslikati na druge države. Izrael je zaprl državo, a omikrona nismo ustavili, pridobili pa smo čas, kar nam je neprecenljivo. Za odločevalce so to zelo težki časi.

Ali menite, da boste lahko ustavili omikron?

Balicer: Zavedamo se, da omikronu ne bomo mogli preprečili njegovega množičnega "pohoda", kot so ga že doživele druge države. Naš edini namen je, da obsežne lokalne prenose zavlečemo za dva tedna in v tem času ustrezno ukrepamo. V tem času bo veliko odraslih prejelo svoj tretji odmerek, nadaljevalo se bo cepljenje otrok – ravno zdaj poteka kampanja, v kateri številni prejemajo svoj drugi odmerek. Dva tedna nas bosta približala tudi trenutku, ko bodo na voljo učinkovita zdravila proti covidu.

Omenili ste cepljenje otrok: ali ste v Izraelu lahko opredelili učinkovitost cepljenja otrok, starih od pet do 11 let?

Balicer: S tem smo začeli pred enim mesecem in je zato prezgodaj za kakršnekoli sklepe. Večina otrok še niti ni zaključila drugega kroga cepljenja, zato še nimamo dovolj podatkov. Do zdaj smo cepili 12 odstotkov teh otrok.

Zakaj je ta čas dveh tednov tako pomemben? Ves čas poslušamo "naslednja dva tedna bosta ključna" …

Zarka: Potrebujemo čim več časa, da se pripravimo na tisto, kar nas po vsej verjetnosti čaka v dveh, treh tednih.

Balicer: V dveh tednih bomo vedeli že veliko več, predvsem to, katere ukrepe bomo upravičeno in pravno veljavno uvedli z namenom doseganja največje možne epidemične varnosti ob najmanjšem možnem poseganju v gospodarstvo in druge dejavnike našega vsakdanjega življenja.

Zakaj tega ne vemo že zdaj?

Resnost omikrona je še vedno pod velikim vprašajem. Še vedno prevladuje visoka raven negotovosti glede tega, ali lahko omikron povzroča težji potek bolezni ali ne – dokler tega zanesljivo ne vemo, pa pričakujem, da bomo v tednu ali največ dveh dobili podkrepljene odgovore iz drugih držav, tako da bomo lahko uvedli primerne ukrepe, s katerimi bomo uravnovesili ohranjanje gospodarstva in normalnega življenja z dejanskimi razmerami in omikronom. Dokler tega ne vemo, nas ta visoka raven negotovosti sili v ostre ukrepe.

Ali boste ustavili javno življenje v Izraelu?

Zarka: Moramo narediti vse, kar je v naši moči, da preprečimo razmah omikrona. Poudarek je na cepljenju, tudi v najbolj odročnih delih države, a samo cepljenje ni dovolj. Pomembne so tudi maske in druge omejitve. Ker želimo zagotoviti najvišjo možno zaščito svojim državljanom, bomo še te dni na vladi premislili o ukrepih, ki gredo v smer omejevanja zbiranj.

Kaj je največji izziv Izraela glede epidemije v tem trenutku?

Zarka: Menim, da je to doseganje razumevanja naših državljanov, ki si želijo življenja nazaj. Žal gredo v stvari v obratno smer – delta ne gre nikamor, prihaja pa omikron. Ljudem je to treba pojasniti, morali bodo razumeti, da se morajo prilagoditi na nove razmere.

Na Nizozemskem je popolna zapora javnega življenja. Ali vi menite, da je to prava odločitev za evropske države?

Zarka: Vsi moramo razumeti, da nova različica spreminja pravila igre. Prenosljivost omikrona je veliko višja. Ne vem, kakšna je precepljenost na Nizozemskem, a vem, da omejitve, kot je ustavitev javnega življenja, morajo ostati na mizi. Vsaka država je zgodba zase, ustavitev javnega življenja je zgolj eno od orodij.

Kako pomemben je poživitveni odmerek? Ali res pomaga?

Balicer: Menim, da je Izrael zgled, ki dokazuje pomen poživitvenega odmerka. Z njim smo začeli julija, a smo že več mesecev prej dosegli enake ravni skupinske imunosti kot drugod po svetu. To smo temeljito raziskali in ugotovitve objavili v najbolj priznanih znanstvenih revijah. Po šestih mesecih od prejema drugega odmerka je zaščita pred težjim potekom bolezni močno upadla.

Ali je to zaradi različice delta?

Balicer: Ko smo se sredi junija srečali z delto, smo do avgusta zaznavali pogostejše težje obolevanje pri dvakrat cepljenih, kar nas je prepričalo o pomenu poživitvenega odmerka. Študije so pokazale izjemno učinkovitost poživitvenega odmerka proti delti – 92-odstotno učinkovitost proti težjemu poteku bolezni. Vsi, ki so bili cepljeni z drugim odmerkom pred štiri, petimi in zlasti šestimi meseci, bi morali premisliti o poživitvenem odmerku, ker skoraj zagotovo nimajo takšne zaščite, kot si mislijo, da jo imajo. To nedvomno velja za delto, še bolj pa za omikron.

"Vsi, ki so bili cepljeni z drugim odmerkom pred štiri, petimi in zlasti šestimi meseci, bi morali premisliti o poživitvenem odmerku, ker skoraj zagotovo nimajo takšne zaščite, kot si mislijo, da jo imajo. To nedvomno velja za delto, še bolj pa za omikron." Foto: Guliverimage

Koliko resnejši je omikron?

Balicer: Številke so še prenizke in zato ne moremo ničesar zanesljivo trditi. Potrebne so dodatne raziskave, za zdaj še ne moremo trditi, kakšen je vpliv cepljenja na potek bolezni pri okužbi z omikronom. Od 175 potrjenih primerov z omikronom jih je 113 prišlo iz tujine, 31 je njihovih neposrednih stikov, 17 je lokalnih prenosov na treh nepovezanih infekcijskih dogodkih, 14 pa jih še raziskujemo.

V Izraelu ste začeli s poživitvenimi odmerki avgusta – ali zdaj že vemo, koliko časa zagotavljajo zaščito?

Balicer: Ne moremo še zanesljivo trditi. Prvi znaki, ki prihajajo ob spoznavanju omikrona, še niso dovolj za zanesljive količinsko opredeljene trditve tako za obolelost kot za težji potek.

V Izraelu so nekatere skupnosti bolj nenaklonjene cepljenju. Kako to obravnavate?

Balicer: V vsaki državi imate malo skupino nasprotnikov in nekoliko večjo skupino neodločenih. Mi smo se tega lotili s transparentnostjo, odkritostjo. Objavljamo številke, zagovarjamo svoje odločitve, a priznavamo tudi svojo negotovost – ljudje to cenijo. V ortodoksnih skupnostih smo se potrudili razložiti dejstva skupaj z njihovimi voditelji in v jeziku ter na način, ki ga razumejo, in v največjem delu so dojeli ter svetovali svojim sokrajanom, kako pomembno je cepljenje, ne pa tvegati vsega, kar prinaša necepljenje.

Povedali ste, da milijon Izraelcev ni prejelo poživitvenega odmerka, večinoma so to mladi. Kako boste to naslovili?

Balicer: Ljudje so naveličani tega, da nimajo več svojega običajnega življenja, to je občutiti pri vsem prebivalstvu in ne samo pri mladih. Pričakujemo, da se bodo vsi, ki poživitvenega odmerka še niso prejeli, pravočasno, to je v naslednjih treh do štirih tednih, odločili zanj in tako pripravili na nove grožnje. Pri starejši populaciji je delež prejemnikov tretjega odmerka več kot 90-odstoten. Ni varnosti pred virusom, dokler ni varen vsak posameznik

Ali so tisti, ki so preboleli covid-19, preden so prejeli dva odmerka cepiva, bolj varni kot tisti, ki so prejeli poživitveni odmerek?

Balicer: Naši podatki nakazujejo, da so prebolevniki z dvema odmerkoma zelo dobro zaščiteni, in je primerljivo zaščiti tistih, ki so prejeli tri odmerke.

Ali imajo starši vse potrebne informacije o cepljenju otrok?

Zarka: Cepimo otroke od 5. do 11. leta in ob tem pomagamo staršem pri sprejemanju dobrih odločitev. Vse to so pomembne dejavnosti v naslednjih dveh do treh tednih, kar nam bo pomagalo okrepiti pripravljenost, preden se bo omikron še bolj razširil. Delujemo v šolah, sodelujemo z mestnimi upravami, ministrstvom za izobraževanje, vse to z namenom, da bi ljudem pomagali do dobrih odločitev. Nobenega otroka in nobenega odraslega ne bomo silili v cepljenje, čeprav resnično verjamemo, da mora biti cepivo dostopno v vsaki šoli in v vsakem, celo najbolj odročnem delu države.